Así fue la visita de los protagonistas de 'Sálvame' a TVE, con pullas a Paz Padilla

Sálvame saltó este lunes 20 de noviembre a TVE con la visita de las estrellas de Sálvese quien pueda al Late Xou de Marc Giró, el formato de late night de La 2 y RTVE Play. Una entrevista en la que ninguno de los cinco invitados tuvo filtro, y que sorprendió por el protagonismo indirecto de Paz Padilla.

Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros y Kiko Hernández fueron los elegidos para promocionar el reality de Netflix en su parada en la televisión pública. Fue para algunos su primera vez en un plató desde que se emitió el final de Sálvame en Telecinco, tal como destacó Lozano: “No piso un plató desde el último día”.

En su entrevista con Giró, los protagonistas de Sálvese quien pueda compartieron algunas anécdotas de la grabación del formato y se mostraron orgullosos del resultado: “Hemos conseguido que la gente se pare, se divierta y se ría. Ese era el reto de todos”, presumió Patiño.

La misma presentadora de Socialité, sin embargo, confesó que lo pasó mal cuando se enfrentó al visionado del reality: “Me metí en la cama y me tapé la cabeza con la sábana. Me daba vergüenza. Luego me reí mucho de mí misma y de lo payasos que somos”.

Paz Padilla, protagonista

En un momento de la visita, el presentador de RTVE les propuso un juego: escribir en una pizarra qué compañeros fueron especialmente delicados en alguna situación de rodaje. Ahí fue cuando revelaron que las más “quejicas” habían sido Terelu y Belén Esteban, que las que tuvieron más broncas fueron también Terelu y Chelo, o que la “llorona” del viaje fue Patiño.

El titular llegó cuando se les preguntó qué persona les gustaría que les acompañase en una hipotética segunda temporada en Netflix. Y ahí fue cuando Los Kikos metieron por primera vez a Paz Padilla, con algo de sorna.

El primero en mencionarla fue Hernández, que se tapó la cara con la pizarra mientras reía a carcajadas. Le siguió Matamoros, también con una sonrisa. “Qué silencio se ha hecho”, destacó Giró. “Qué dolor de cabeza tengo”, apuntó el primero de los Kikos.

A continuación, en un juego de mímica propuesto por el programa, a Hernández le tocó imitar también a Padilla con el fin de que los demás adivinasen de quién se trataba. Y su manera de representar a la que fue su compañera fue poniéndose una mascarilla, simulando una vacuna y negando con el dedo, en referencia a su polémicas declaraciones sobre el Covid-19 en el pasado que terminaron con una bronca en plató, su salida del programa y su comentado despido de Mediaset.

“¡Ya lo sé, ya lo sé!”, dijo rápidamente María Patiño, la primera en ser consciente de cuál era la parodia. A los pocos segundos se unió Chelo, que grito con ella el nombre de Paz Padilla mientras Giró y Lyzia Lozano no aguantaban la risa.