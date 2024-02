Las 12 series de marzo resuelven 'El problema de los tres cuerpos' con ayuda de los X-Men y Rocco Siffredi

66 series son las que, entre narrativa y no ficción, debuts y regresos, se acumulan en el calendario de marzo de 2024. En efecto, supone un ritmo de algo más de dos lanzamientos por día de media, un dato que vuelve a hablarnos un mes más, y son ya muchos los que venimos haciendo hincapié en la misma idea, de la hinchazón de la burbuja del audiovisual aparejada a las plataformas. Unas plataformas que, por cierto, siguen subiendo sus tarifas para poder soportar semejante nivel de fabricación.

Netflix es la que se lleva la palma este mes, pues tiene dispuestas sus armas de mayor calibre para esta batalla. En lo que respecta a la producción española, tiene Mano de hierro, con estrellas como Jaime Lorente al frente, lista para ser lanzada; pero también un biopic que hará que más de uno se yergue en su asiento, con perdón (Supersex, sobre Rocco Siffredi); una adaptación de una película de éxito (The Gentlemen); y una coproducción para el público hispano de gran envergadura con talento español (Bandidos); el final de un exitoso drama adolescente (Jóvenes altezas) y, como colofón, una superproducción destinada a seguir la estela de grandes adaptaciones sobre base literaria: El problema de los tres cuerpos, con los creadores de Juego de tronos al cargo.

A falta de que TVE se decida a estrenar Detective Touré, las otras dos series española del mes, descartando docuseries, las encontramos en Disney+ y en Atresplayer: la primera nos propone Nos vemos en otra vida, una ficción en torno a los atentados del 11M que debemos a los hermanos Sánchez Cabezudo; la segunda nos trae Un nuevo amanecer, desde el domingo 10, llegará para dejar todo el foco a Yolanda Ramos, reunida con quien fuera su descubridor en televisión, José Corbacho. Todo ello, durante un mes donde también está de vuelta Kate Winslet, al frente de The Regime en HBO Max; la icónica Patrulla X en su versión animada en Disney+; y Sexy Beast, la precuela en forma de serie de uno de esos títulos imprescindibles de la cinematografía británica reciente, en SkyShowtime.

Y, como tendremos la Semana Santa de por medio en las postrimeras del mes, también hay cuota para los creyentes con The Chosen (Los elegidos) en Movistar Plus+. Santigüémonos antes de afrontar esta pesada carga que es la actualidad de las series.

Las 12 series más destacadas de marzo de 2024:

1) The Regime (4 de marzo, HBO Max)

Así es la serie: The Regime la historia de la vida dentro de los muros de un régimen autoritario moderno que empieza a desmoronarse. Después de no salir de palacio durante bastante tiempo, la canciller Elena Vernham (Kate Winslet) se ha vuelto cada vez más paranoica e inestable cuando recurre a un volátil soldado, Herbert Zubak (Matthias Schoenaerts), como un improbable confidente. A medida que crece la influencia de Zubak sobre la canciller, los intentos de Elena por ampliar su poder acaban por fracturar tanto el palacio como el país a su alrededor.

Por qué destaca: Por traer de vuelta a los parámetros de HBO a Kate Winslet, después de protagonizar la premiadísima Mare of Easttown. Junto a la actriz, Matthias Schoenaerts (visto en los últimos meses haciendo de nueva encarnación de Django en SkyShowtime), Andrea Riseborough (con su nominación al Oscar por To Leslie aún reciente) y Hugh Grant (en su nueva serie para el canal de cable tras The Undoing) completan el poderoso elenco de esta serie creada por Will Tracy, guionista y productor ejecutivo de Succession, y dirigida por Stephen Frears (The Queen) y Jessica Hobbs (The Crown). Nombres de postín para un proyecto que inicialmente se conocía como The Palace. Tal vez este cambio de nombre se deba al estreno de The Palace, la película que Roman Polanski estrenó el pasado 2023, en el marco del Festival de Venecia.

2) Supersex (6 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Inspirada en la vida de la estrella del porno Rocco Siffredi, Supersex examina su familia, sus orígenes y su relación con el amor. Es una historia profunda que muestra su vida desde la infancia y revela cómo y cuándo Rocco Tano —un chico humilde de Ortona— se convirtió en Rocco Siffredi, la estrella del porno más famosa del mundo.

Por qué destaca: Por aproximarse a un mundo tan controvertido como el de la industria del cine adulto, a través de una de sus figuras más populares y reconocibles. Si Atresmedia exhibió en 2023 los encantos de Nacho Vidal en el biopic Nacho, Netflix hace lo propio con quien fuera el mentor del español. Alessandro Borghi es el encargado de emular a la estrella mundial del cine X en su etapa adulta, en una serie que, afirmaba su creadora Francesca Manieri, habla de “hoy, de nosotros”: “¿Qué significa ser hombre? ¿Seguimos siendo capaces de conciliar sexualidad y afectividad?”. Para plasmarlo, está el personaje de Lucia, que sintetiza a la mayoría de las mujeres con las que Rocco mantuvo alguna relación en su, ejem, larga vida. La ficción acaba de ser presentada en el Festival de Berlín.

3) Nos vemos en otra vida (6 de marzo, Disney+)

Así es la serie: Adaptación del libro del periodista Manuel Jabois, Nos vemos en esta vida o en la otra, que se basa en la entrevista que Gabriel Montoya Vidal, Baby, le concedió para hablar sobre su vinculación con el mayor atentado yihadista cometido en suelo europeo el 11 de marzo de 2004. En aquel año, Baby era un adolescente de dieciséis años que, junto a Emilio Trashorras, participó en el traslado de los explosivos que se usarían en Madrid. Baby fue el primer condenado por los atentados. Su testimonio fue clave en el macro juicio que tuvo lugar en 2007.

Por qué destaca: Por varios motivos. Por un lado, por tratarse de la nueva ficción de los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, responsables de La noche de los girasoles y de Crematorio., En su primer proyecto televisivo tras La Zona de Movistar Plus+, parten del mencionado libro de Manuel Jabois; de su adaptación se han encargado ellos mismos junto a Pablo y Daniel Remón (ganadores de un Goya a Mejor Guion Adaptado por Intemperie), Guillermo Chapa y Roberto Martín Maiztegui, este último responsable de La Ruta. También Borja Soler, artífice de la aplaudida serie de Atresplayer, figura como tercer director del proyecto, añadiendo un plus de expectativas que no se corresponde con la tardía campaña promocional de Disney, que no informó del proyecto hasta hace apenas un mes. Por otro lado, el estreno de Nos vemos en otra vida coincidirá en el tiempo con el vigésimo aniversario del atentado del 11M en Madrid, el mayor ataque yihadista cometido en suelo europeo, lo que hace de su emisión algo pertinente.

4) The Gentlemen: La serie (7 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Eddie Horniman (Theo James) hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre, y descubre que forma parte de un emporio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio terreno. Pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.

Por qué destaca: Por expandir el universo de The Gentlemen, de Guy Ritchie. No es esta la primera serie que germinó de la semilla de un filme suyo, pues ahí queda la adaptación de Snatch. Cerdos y diamantes que se vio en España a través de Orange; ahora bien, en esta el enfant terrible británico sí tiene una participación activa como director y guionista. A estas alturas, el ritmo de trabajo de Ritchie parece tan enfervorecido como el de sus personajes prototípicos: la serie de The Gentleman llega tras dos películas estrenada en 2023 meses, Operacion Fortune: El gran engaño y The Covenant; otra que acaba de iniciar su campaña de promoción, The Ministry of Ungentlemanly Warfare; otra en post-producción y una más en desarrollo. Theo James, Kaya Scodelario, Joely Richardson, Ray Winstone, el ubicuo Giancarlo Esposito y Peter Serafinowicz lideran un reparto donde hallaremos la presencia un un actor fetiche del cineasta, Vinnie Jones.

5) Sexy Beast (7 de marzo, SkyShowtime)

Así es la serie: Gal Dove y Don Logan son dos inseparables amigos y ladrones de poca monta que disfrutan de la buena vida en el este de Londres en los años 90. Ante ellos, un gran golpe está a punto de cambiar sus vidas y la de la gente a su alrededor, como Deedee Harrison, una cautivadora estrella porno cuyas ambiciones por controlar su propio destino y su historia de amor con Gal Dove la pondrán en peligro.

Por qué destaca: Por proponer una suerte de precuela de la formidable película Sexy Beast de Jonathan Glazer, ahora de plena actualidad con La zona de interés. El filme original, coproducción entre Reino Unido y España estrenado en el 2000, se ganó el aplauso de la crítica global, hasta el punto de considerársela una de las mejores muestra de cine británico del presente siglo, y le granjeó a Ben Kingsley una nominación al Oscar. Paramount ha trabajado durante años por aprovechar la marca y recuperar los personajes definidos en el guion por Louis Mellis y David Scinto y en el plano por Ray Winstone, Kingsley e Ian McShane. Tras años de parálisis, el proyecto se reactivó en 2022, tomando la forma que veremos desde este día 7, con James McArdle, Emun Elliott y Stephen Moyer tomando el relevo a los actores antes mencionados.

6) Un nuevo amanecer (10 de marzo, Atresplayer)

Así es la serie: Candela, reconocida actriz y humorista, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo (o eso dice ella), pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. “Tranquilos, yo controlo” eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal (separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella), ni profesional, que cada vez es más desastrosa. Después de desplomarse en directo en el talent show en el que trabaja, Candela debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Ella quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero debido a sus problemas económicos, acaba en el centro público ‘Un nuevo amanecer’.

Por qué destaca: Por retomar el ritmo de estrenos de Atresplayer, tras un febrero sin novedades. Un nuevo amanecer toma el relevo de Una vida menos en Canarias, y plantea un tipo de producto más afín, a priori, a los gustos del target de la plataforma premium. Por de pronto, una actriz con amplio culto, como es Yolanda Ramos, en un vehículo para su absoluto lucimiento después de robar planos en Paquita Salas y Cardo; y la empareja con una voz propia detrás de las cámaras, la de José Corbacho. El showman catalán llevaba cerca de nueve años sin estrenar nuevo trabajo como director, desde el filme Incidencias; en su segunda serie tras Pelotas, se reúne con una actriz, Ramos, que alcanzó la fama gracias a los sketches que pergeñaron hace ahora 20 años en Homo Zapping. Una trama con componente metatelevisivo, y un reparto donde donde encontramos a Abril Zamora y Cecilia Freire son las bazas de la serie.

7) Jóvenes altezas T3 y Final (11 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Cuando el príncipe Guillermo llega al prestigioso internado de Hillerska, por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiere. Empieza entonces a soñar con un futuro de libertad y amor incondicional, lejos de las obligaciones monárquicas. Hasta que, de pronto, se convierte en el próximo en la línea sucesoria y su dilema se agrava, pues tiene que tomar una decisión: el amor o el deber.

Por qué destaca: Por ser la despedida de esta ficción nórdica, un drama adolescente sobre el príncipe de Suecia, encarnado por Edvin Ryding, centrándose en cómo adapta su vida en su nuevo y prestigioso internado, Hilleraska. La serie ha sido aplaudida por su manera de visibilizar a la generación Z y cómo han normalizado las diferencias en cuanto a roles de géneros, cánones estéticos y relaciones.

8) Bandidos (13 de marzo, Netflix)

Así es la serie: Después de descubrir un mapa antiguo, Miguel, Lilí, Wilson y otros bandidos e inadaptados comienzan una aventura en el Caribe mexicano llena de peligros para intentar descubrir un tesoro que ha estado perdido durante muchos años. ¿Podrán lograrlo con un plan improvisado y un poco de buena suerte?

Por qué destaca: Por suponer un nuevo peldaño para Ester Expósito en su trayectoria internacional. La española protagoniza esta coproducción entre México y Estados Unidos, destinada principalmente al público latino, y con un variado reparto que lideran también Alfonso Dosal (Narcos) y Juan Pablo Medina (La casa de las flores). Es decir, tres rostros asimilados a productos Netflix que encabezan una suerte de expedición de aventuras para encontrar un tesoro Maya. Pablo Tébar, creador de Mar de plástico y responsable de los guiones de Pollos sin cabeza y de la miniserie 1992 de Álex de la Iglesia, ejerce como showrunner, mientras que los capítulos corren a cargo de Adrian Grunberg, que dirigió a Sylvester Stallone en Rambo: Last Blood, a Mel Gibson en Vacaciones en el infierno y que estrenó el pasado año otra de aventuras y terror, Tiburón negro.

9) Mano de hierro (15 de marzo, Netflix)

Así es la serie: El puerto marítimo de Barcelona recibe cerca de 6000 contenedores diarios con mercancías procedentes de todo el mundo que, en tan solo un año, pueden ocultar más de 30 000 kilos de cocaína. Eso convierte a la ciudad portuaria en una de las puertas de acceso más importantes de Europa para del lucrativo negocio del narcotráfico. Joaquín Manchado lo sabe muy bien, pues es el propietario de su terminal principal. Si alguien quiere importar mercancías ilegales a través del puerto debe contar con su ayuda y con la colaboración de la red criminal que ha montado a su alrededor. Sin embargo, un accidente imprevisto y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenan una guerra sin cuartel plagada de asesinatos y venganzas.

Por qué destaca: Por sumarse a la cosecha de thriller español reciente en la pequeña pantalla, en este caso con el puerto de Barcelona como escenario principal. Lluís Quílez, director de la reivindicable Bajo cero, es el creado y director, además de coordinador de guiones (Asier Guerricaechevarria, Daniel Corpas y Arturo Ruiz Serrano completan el equipo), de esta producción de Netflix que pone en primer plano a Jaime Lorente, tras Cristo y Rey, Eduard Fernández, al que acabamos de ver en la segunda temporada de 30 monedas, Chino Darín, Natalia de Molina, Sergio López y Enric Auquer.

10) X-Men '97 (20 de marzo, Disney+)

Así es la serie: X-Men '97 revisita la icónica década de los 90, cuando los X-Men, un grupo de mutantes que utilizan sus misteriosos dones para proteger a un mundo que les odia y les teme, se enfrentan a un desafío sin precedentes que les obligará a afrontar un futuro peligroso e inesperado.

Por qué destaca: Por traer de vuelta a nuestros días la celebrada adaptación televisiva que se hizo en los años noventa de la cabecera creada por Jack Kirby y Stan Lee. Emitida por Teleicinco en España, aquella tira animada aun conserva la vitola de una de las versiones más fieles a los comics, adelantándose a las sucesivas adaptaciones y reformulaciones que hizo la Fox desde el 2000 y hasta la absorción por Disney y la integración de sus películas marvelitas en el universo canónico orquestado por Kevin Feige. 27 años después del final de la serie original, y con el Lobezno de Hugh Jackman contando los meses para reaparecer en cine, ahora junto a Deadpool, Disney+ lanza los 10 nuevos episodios que retoman -bajo el sello Marvel Animation- la trama donde se quedó en 1997, con Beau DeMayo como guionista principal.

11) El problema de los tres cuerpos (21 de marzo, Netflix)

Así es la serie: La fatídica decisión de una joven en la China de los años 60 repercute en el presente a través del tiempo y el espacio. Cuando las leyes de la naturaleza se desvelan inexplicablemente ante sus ojos, un grupo muy unido de brillantes científicos colabora con un policía poco ortodoxo para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad.

Por qué destaca: Por ser la adaptación homónima de la obra de ciencia ficción del autor chino Liu Cixin, con la que se abre la trilogía El recuerdo del pasado en la Tierra. Si la presión por adaptarla será acuciante, más lo será si detrás del proyecto se encuentra David Benioff y DB Weiss, que ya se encargaron de traducir a imágenes la obra de George RR Martin en Juego de tronos para HBO. Netflix se aseguró en 2020 los derechos para producir la adaptación, el terrcer proyecto del tándem creativo tras el contrato multimillonario que firmaron con la plataforma en 2019, después de la serie La directora y del film Metal Lords, pero sin duda el de mayor envergadura. Para llevarlo a buen término, se han aliado con Alexander Woo (True Blood, The terror), y con el propio escritor y su traductora al inglés, Ken Liu, como asesores.

12) The Chosen T4 (28 de marzo, Movistar Plus+)

Así es la serie: The Chosen (Los elegidos) vuelve con su temporada más ambiciosa hasta la fecha. Los personajes se enfrentarán a los mayores desafíos a los que se han encontrado, pondrán a prueba las lealtades y su fe, y Jesús se encontrará más aislado que nunca a medida que aumenta la presión de las más altas autoridades políticas y religiosas.

Por qué destaca: Por la llegada, en plena Semana Santa, de uno de los fenómenos audiovisuales más peculiares de los últimos años, enclavado dentro del nuevo cine cristiano producido en Hollywood. Narración de la vida de Jesús (aquí interpretado por Jonathan Roumie) desarrollada por Dallas Jenkins, The Chosen fue la primera gran producción de la streamer Angel Studios (anteriormente VidAngel), compañía que en los últimos tiempos ha logrado inesperados taquillazos como Sound of Freedom, de profundas raíces religiosas tanto en sus narrativas como entre sus responsables. Financiada a través de un crowdfunding multimillonario, el éxito global de la serie (600 millones de visionados en casi 200 países) derivó en su pase en cines antes de pasar por plataformas en España, con A contracorriente a los mandos de la distribución por salas para cada una de las temporadas, incluida la cuarta que se integrará en el catálogo de Movistar Plus+, donde también se pueden ver las tres anteriores. Hay planificadas otras tres por delante.

Otras 33 series nuevas que se estrenan en marzo de 2024:

Las aventuras (completamente inventadas) de Dick Turpin (1 de marzo, Apple TV+) Policías con carácter (Poquelin & De Beaumont) (3 de marzo, Calle 13) Hot Wheels, ¡a correr! (4 de marzo, Netflix) La muerte y esas cosas (5 de marzo, Disney+) El programa: Sumisión, sectas y secuestros (5 de marzo, Netflix) La señal (7 de marzo, Netflix) ARA San Juan: The Submarine that Disappeared (7 de marzo, Netflix) Chylka (7 de marzo, HBO Max) Mary & George (8 de marzo, SkyShowtime) Morangos com Açúcar (8 de marzo, Amazon Prime Video) Influencer por accidente (10 de marzo, HBO Max) Belgravia: The Next Chapter (11 de marzo, Movistar Plus+) Almas robadas (12 de marzo, Filmin) Momentos decisivos: La bomba y la Guerra Fría (12 de marzo, Netflix) Such Brave Girls (14 de marzo, Filmin) El sistema penal de EEUU (14 de marzo, HBO Max) Las chicas del autobús (14 de marzo, HBO Max) Comando sangriento (15 de marzo, Apple TV+) Manhunt: La caza del asesino (15 de marzo, Apple TV+) Nugget de pollo (15 de marzo, Netflix) El caso Outreau: Una pesadilla francesa (15 de marzo, Netflix) Coppola, el representante (15 de marzo, Disney+) Los pasillos del poder (15 de marzo, Filmin) Macarena (18 de marzo, Movistar Plus+) Que ardan todos (20 de marzo, Movistar Plus+) Step Up: High Water (20 de marzo, MGM+) Palm Royale (20 de marzo, Apple TV+) Veronika (22 de marzo, SkyShowtime) Que así sea (27 de marzo, Netflix) Hope on the Street (28 de marzo, Amazon Prime Video) Renegade Nell (29 de marzo, Disney+) Follow (29 de marzo, Calle 13) Parish (31 de marzo, AMC+)

Y 21 series más que estrenan temporada en marzo de 2024: