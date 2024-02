Ibai Llanos revela que ha declinado las invitaciones de 'El Hormiguero' y da tres motivos principales

Aunque los streamers han ido dejándose notar en televisión, donde han podido constatar su popularidad entre las nuevas generaciones, eso no implica que el salto de un medio a otro sea sencillo. Para muestra, las declaraciones recientes de Ibai Llanos, que ha reconocido que ha rechazado en varias ocasiones acudir a El Hormiguero.

El comentarista de e-sports lo ha revelado, manteniendo un tono de humor, durante una reciente retransmisión en su canal de Twitch. “Al Hormiguero podía haber ido en varias ocasiones”, afirma, y expone tres razones principales.

“Al ser en Madrid, me da pereza”, lista en primer lugar. “Me da un poco de miedo. Me da un poco de respeto que hagamos un experimento con Trancas y Barrancas que sea correr en una cinta”, dice en segundo lugar.

“¿Es que yo qué te cuento?”

Sin embargo, la tercera razón se extendía no ya al programa concreto de Pablo Motos, sino a los espacios de entrevistas en general. “Me da respeto, en general, no solo El Hormiguero, sino también La resistencia y demás. Me imagino que la gran mayoría de gente que va va a contar cosas importantes. En mi vida no tengo mucho importante que contar”, razona Llanos. “Hay gente que va a contar que ha sacado un libro, que es campeón del mundo como Ilia Topuria, he hecho una serie... ¿Y yo qué coño te cuento?”.

“Que soy streamer. Pablo Motos, si quieres hablamos de la LEC [la League of Legends European Championship]. Te voy a dar una turra tremenda explicándote por qué perdimos el tercer mapa de la final”, ponía como ejemplo. “¿Es que yo qué te cuento?”.

Cabe decir que pese a algunas incursiones puntuales, como la de Joaquín, El Novato en Antena 3, Llanos no se prodiga en medios convencionales. Ya en noviembre comentó que Mediaset le tentó para presentar un programa de entrevistas a “gente muy, muy top”, pero rechazó la oferta. “Le dije que no me sentía muy cómodo y que era mucha responsabilidad, y que no sabía si la televisión era mi medio, como para poder hacerlo”.