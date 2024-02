Pedro Sánchez cumplirá la petición que le lanzó Ilia Topuria en 'El Hormiguero': “Se hará muy pronto realidad”

Pedro Sánchez ha anunciado este martes 27 de febrero que cumplirá el deseo de Ilia Topuria, flamante campeón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), que apenas unas horas antes había lanzado un llamamiento desde El Hormiguero para que el presidente le ayudase a conseguir su “tercer sueño”: tener un DNI español.

En su entrevista con Pablo Motos, que recogemos en esta otra noticia, el luchador confesó que le “dolió en el corazón no haber recibido una felicitación del líder de España” y contó ante la audiencia de Antena 3 que tras proclamarse campeón mundial, le quedaba todavía una espinita: “Mi tercer sueño sería conseguir el DNI español”.

“Si tú no eres español, que llevas 15 años en España con toda tu familia, que te has traído esto...”, le respondió el presentador de El Hormiguero, señalando el cinturón de triunfador. En esas, Topuria confirmó que aprovecharía su encuentro de este martes con Sánchez en Moncloa para pedirle ayuda, pero no ha hecho falta. “Presidente, por favor, es una cosa de justicia. ¡Hagámoslo!”, añadió Motos.

En su recepción al luchador hispano-georgiano, Pedro Sánchez ha anunciado que tramitará el documento de identidad del deportista dado su “amor por España”. Y también, evidentemente, porque cumple los requisitos de residencia: vivir más de 10 años de forma legal y continuada.

“Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español”, ha asegurado Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El deportista nació en Halle (Alemania), pero está afincado en Alicante desde los 15 años y es hijo de padres georgianos. Hasta ahora no disponía de la documentación porque Georgia no permite la doble nacionalidad, por lo que Topuria deberá renunciar a ella.