Alba Carrillo quiere la paz con Jorge Javier pero no con Ana Rosa: “Representa lo que no me gusta de un sector rancio”

Alba Carrillo ha sido la última invitada de Carlota Corredera en su podcast Superlativas. La modelo ha sido entrevistada por la expresentadora de Sálvame, que la presentó destacando el buen momento profesional que atraviesa como rostro de TVE, donde es concursante de Bake Off y colaboradora de Mañaneros y D Corazón. Durante la charla, la madrileña habló de su polémica salida de Mediaset, de su relación con Jorge Javier y su conflicto con Ana Rosa Quintana y su productora, con la que llegó a lo tribunales.

La periodista no se anduvo con tapujos y abordó los temas más controvertidos desde la primera pregunta: “Hemos vivido situaciones parecidas, ese desapego de pronto del lugar en el que hemos estado trabajando mucho tiempo. ¿Cómo es ese primer día después de que te digan que no continúas trabajando en Mediaset?”, le cuestionó la gallega.

“Fue entre la rabia y el dolor porque piensas: 'Jolin, con lo que yo he dado'. Me da la impresión de que nos pasa algo parecido. Para bien o para mal, no entramos de puntillas en los sitios. Entonces, cuando tú te dejas el alma por un proyecto o por una cadena siempre sientes eso, que con todo lo que has hecho... qué ingrato”, arrancó explicando Carrillo, sintiéndose identificada con lo que le ocurrió a Carlota Corredera.

“La manera también es fundamental porque si te dicen 'admiramos tu trabajo, pero ahora no es tu momento', pues hubiera hecho bien a mi autoestima. Y luego la rabia de decir 'pero por qué'. Hay muchos porqués, muchas preguntas (sin respuesta). Hay cosas que nadie me ha dicho, pero sí que intuyo que estaba ligado a un tema político y a que personas como yo con una manera de ser o los que teníamos pensamientos liberales y muy concretos estábamos de más”, continuó antes de que la presentadora recordase el litigio que vivió con Mediaset y Unicorn Content, productora de Ana Rosa, tras su despido y que terminó con un acuerdo entre las partes.

Su demanda a Mediaset y a la productora de Ana Rosa

“¿Te dio miedo demandar? Hay mucha gente que no denuncia porque piensa que eso le puede estigmatizar o hacer que no lo vuelvan a llamar”, le planteó la periodista. “No, no me dio miedo, porque lo que estaba pidiendo no era champán y rosas en el camerino. Como estaba pidiendo mis derechos, creo que es absolutamente necesario, porque esto como en la lucha feminista, si no abres camino... Hay unas cosas que reclamar y punto, no pido más que lo que me pertenece”, valoró Alba Carrillo, que denunció a Mediaset y Unicorn Content por “fraude de ley” y despido improcedente.

La modelo asegura que recurrió a la justicia porque no le estaban dando lo que le correspondía como trabajador: “No me dio miedo, lo que he dejado siempre claro es que si a mí me tratas con respeto, y legalmente está todo bien, yo estoy encantadísima. La gente que hace las cosas bien no tiene que tener ningún miedo, pero no se puede tomar el pelo a los trabajadores”, lamentó la entrevistada, que aseguró que había firmado “un contrato de confidencialidad” que le impedía contar las claves del acuerdo pero aseguró que estaba “satisfecha”.

Su cambio de postura con Jorge Javier

Alba Carrillo reconoció que ha tenido “cierto síndrome de Estocolmo, porque también tenía muchas cosas buenas”: “Hay que hacer autocrítica y ha sido un sitio donde he sido feliz”, señaló la invitada, que reconoció que una de sus mayores decepciones en todo este tiempo ha sido Miguel Ángel Nicolás, quien fuese responsable de la sección de corazón de Ya es mediodía en la que ella colaboraba. “Aunque le quiero mucho y sé que retomaremos, pero he necesitado un tiempo para respirar. Sé que en muchos momentos él me ha apoyado, pero me podía haber dado algún aviso, que ya se estaba escuchando que yo me iba a quedar sin trabajo. Al final de mes yo tengo los mismos gastos, pero así me hubiera dado tiempo a hacerme a la idea y a buscar soluciones”, se quejó.

Carlota Corredera le preguntó entonces si hay más personas de Mediaset con las que tuvo desencuentros o encontronazos y con las que quisiese también tener un acercamiento. Alba Carrillo no dudó en dar el nombre de Jorge Javier Vázquez: “Me encantaría poder hablar con él. Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y al final, cuando nos desunimos, ganan los otros. Y hemos podido ver que pasa eso”, dijo con sorna, en un posible dardo a Mediaset y a cómo Ana Rosa y los programas de su productora se han hecho con la mayor parte de la parrilla televisiva.

“Yo le admiro como profesional, presentador e incluso como persona, porque a mi me ha dado muchos consejos. Mi madre tuvo que demandarle pero fue un daño colateral porque demandó a la productora [Zeppelin] y él era presentador en ese momento [de GH VIP], pero no fue una cosa personal contra él. Y Jorge Javier es de esas personas que, aunque tengas un problema, en el fondo le sigues teniendo mucho cariño. A mí me gustaría”, se sinceró la modelo, poniendo un ejemplo contrario.

“Igual que hay otras personas a las que no, por ejemplo Ana Rosa, no me apetece hablar con ella”, soltó de pronto la invitada, a la que la gallega preguntó si no se tomaría nada con ella. “Es que nunca me lo he tomado. No he tenido ese vínculo personal, entonces no la echo de menos en mi vida y además creo que tenemos maneras de ver la vida muy diferentes. Yo he trabajado para su productora pero las veces que la he visto han sido muy contadas. Yo creo que nunca hemos tenido un feeling personal. Ella para mi representa lo que no me gusta como un sector social muy rancio y yo creo que para ella yo tampoco soy de su agrado”, sentenció Carillo antes de que Corredera cambiara de tercio.