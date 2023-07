La madre de Alba Carrillo gana la batalla a Zeppelin por 'Secret Story': 6.400 euros de indemnización tras 8.800 semanales

Telecinco emitió la final de la primera edición de Secret Story en diciembre de 2021. Fue el reality que ideó la productora Zeppelin TV junto a Mediaset para replicar Gran Hermano (que tras la sentencia del Caso Carlota volverá con la marca GH VIP y Marta Flich como presentadora) en el que concursantes famosos convivían en una casa, pero con un supuesto giro: cada uno escondía un secreto que el resto debía adivinar.

En la gran final del show, lo que no fue un secreto fue la mala relación entre el presentador, Jorge Javier Vázquez, y una de las concursantes, Lucía Pariente, madre a su vez de Alba Carrillo. Pariente fue expulsada del plató entre gritos e insultos mutuos con el presentador, como recogimos entonces. Y ahora, casi dos años después, la Justicia ha dictado sentencia: su salida del programa fue un despido improcedente y la productora debe pagar una indemnización de 6.469,32 euros.

La madre de Alba Carrillo, reservista del Ejército del Aire, entró en la casa en los primeros días de septiembre de 2021 y fue expulsada por primera vez el 21 de octubre, para ser readmitida en una repesca y expulsada de forma definitiva en noviembre. Fue en la final del reality, en diciembre, cuando Lucía Pariente protagonizó un duro enfrentamiento con el presentador. Gritos de “bravucón” por parte de la exconcursante y un “hasta el coño” del presentador para certificar su expulsión de la gala.

La bronca terminó en manos de los tribunales cuando Lucía Pariente denunció a Zeppelin TV, a Mediaset y al propio Jorge Javier Vázquez por despido improcedente. Un proceso judicial en el que además han quedado expuestos los detalles de su contrato: un total de 8.800 euros brutos por cada semana que pasara en la casa y, una vez expulsada, 640 euros por cada gala o debate en el que participase.

Un juzgado de lo social de Madrid dio parcialmente la razón a Lucía Pariente y, aunque eximió de responsabilidad a Mediaset y a Jorge Javier Vázquez, sí condenó a Zeppelin TV a indemnizar con 6.469,32 euros a la exconcursante tras reconocer que su despido había sido improcedente después de su encontronazo con el presentador en pleno directo.

Ahora, según documentación examinada por verTele, la madre de Alba Carrillo ha ganado también la pelea ante la instancia siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que los jueces de lo social hayan rechazado el recurso de Zeppelin TV, que todavía puede acudir hasta el Supremo.

Zeppelin alega que ya cobró 3.300 euros

Los abogados de Zeppelin TV alegaban, entre otras cosas, que entre 2021 y 2022 Lucía Pariente ya había cobrado distintas cantidades como indemnización por fin de contrato: un total de 3.323,49 euros entre septiembre y diciembre de 2022. Y pedían que ese dinero se descontara, al menos, de la indemnización total establecida por el juzgado en primera instancia.

El Tribunal Superior de Madrid entiende que estas cantidades no constan en los hechos probados, que la productora no ha elegido el camino jurídico adecuado para modificarlos y que, además, se trata de una cuestión que la empresa no alegó en el juicio “y por tanto no pudo ser objeto de contradicción”.

Este no tiene por qué ser el último capítulo de la pelea entre la madre de Alba Carillo y la productora, que también ha sido condenada en costas. Zeppelin TV todavía tiene la oportunidad de presentar un último recurso ante la sala de lo social del Supremo, aunque el filtro de la sala de lo social de este tribunal es bastante más exigente que el de los tribunales de primera y segunda instancia.