Marta Flich se lanza a 'GH VIP': “Jorge Javier fue de las primeras personas que me escribió”

La sorpresa saltó a última hora de la tarde de este jueves: Mediaset anuncia que GH VIP vuelve a Telecinco en otoño, y que además lo hará con Marta Flich al frente en lugar de Jorge Javier Vázquez. Unas horas más tarde, desde verTele hemos podido hablar con la presentadora, la gran protagonista de la noticia que no oculta estar “muy ilusionada”.

A través del teléfono, Flich insiste en que va a encabezar “un Gran Hermano VIP renovado”, una idea que repite varias veces nombrando siempre así al reality. Quizás para espantar los fantasmas del 'caso Carlota Prado', por el que le preguntamos también después de que el condenado por abuso sexual José María López haya anunciado que no recurrirá la sentencia, por lo que se da por cerrado. “La sentencia judicial está ahí, y máximo respeto a ella”, responde la presentadora.

Marta Flich prefiere mirar al futuro. La también conductora de Todo Es Mentira avanza que en principio podrá compatibilizar ambos programas, explica cómo se lo ofrecieron apenas un día antes, promete una edición con novedades y sorpresas, y desvela qué le han dicho Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez, recordando lo más importante: “Somos amigos”.

Ayer creo que nos sorprendió a todos el anuncio de que vuelve 'GH', y contigo al frente. ¿Has notado que se ha recibido como una gran sorpresa?

[Ríe] Yo estoy muy ilusionada. Creo que es una declaración de intenciones. No he leído mucho las reacciones, porque estas horas he estado como en un globo, pero es que va a ser un Gran Hermano VIP renovado. Cuando me ofrecieron presentar este formato, que fue hace unas horas, no lo dudé. Me dijeron que era el tipo de perfil que querían, que era la presentadora que habían pensado, que era yo la que lo tenía que hacer por mi personalidad, por mi alegría, por el estilo, por la versatilidad que tengo también, por el punto de rigor... por ese arco de emociones y de herramientas que tengo como profesional, que ellos creen que va a servir para llevar este formato a que vuelva a gustarle a la gente. Estamos todos felices.

Dices que “fue hace unas horas”. ¿Cuándo te lo ofrecieron, y cómo fue el momento?

Fue el miércoles. Me llamaron al despacho, y me dijeron así a bocajarro: Marta, hemos pensado mucho, y queremos que seas la presentadora del GH VIP renovado que tenemos en mente. Yo me quedé mirando y dije: “¿Estáis seguros?”, me respondieron: “Muy seguros. Absolutamente convencidos”, y yo dije: “Pues la respuesta es sí, por supuestísimo”.

¿Pensaste en Jorge Javier, preguntaste por él? No sé si habéis podido hablar.

Sí, sí, he hablado con él. ¡Si él y yo nos llevamos fenomenal! Somos amigos. El teléfono echaba humo, pero fue de las primeras personas que me escribió y me dijo: “¡Marta, enhorabuena! Disfrútalo mucho, diviértete, qué maravilla...”. Para mí es fundamental, porque además es un presentador que me encanta, un tótem de la comunicación, que tiene unos recursos extraordinarios. Es un monstruo, en el mejor de los sentidos, y un referente. De los mejores presentadores que tiene este país.

¿Y tras el anuncio, qué sientes? ¿Hay más alegría, más presión, más vértigo, más responsabilidad…?

Todo eso, todo junto. La ilusión es el sentimiento predominante que tengo, el reto para mí es precioso, porque yo todo lo vivo en positivo. Miedo no tengo ninguno, eso sí lo tengo que decir. Responsabilidad sí siento, y respeto todo. Pero sobre todo lo que más predomina es la ilusión, y ese cosquilleo de: “¡Guau, que empiece ya!”.

¿Sabes si el final del 'Caso Carlota' ha tenido que ver con la decisión de que vuelva 'GH'?

Gran Hermano VIP es la joya de la corona del entretenimiento a nivel internacional, eso por un lado. Este caso ha sido juzgado, la sentencia judicial está ahí, y máximo respeto a ella. A partir de ahí, Mediaset ha elaborado para todos los realities un nuevo protocolo de actuación que garantiza seguridad y el bienestar de los concursantes, y creo que eso es lo que se tiene que leer en clave positiva. Y desde ahí, a disfrutar del formato y de todas las sorpresas que tendremos.

¿Crees que la resolución de ese caso es algo que va a hacer que haya aún más ojos en el formato?

Puede ser que la gente venga a verlo por eso. Pero fenomenal, bienvenidos. Que vengan a vernos. Que vengan a ver el Gran Hermano VIP renovado, con las sorpresas y novedades que tenemos. Es un formato divertido y familiar. Que nos pongan en duda, pero que vengan a vernos y saquen conclusiones.

Se desveló precisamente en una reunión con anunciantes, en la que no había prensa. ¿Cómo se recibió en directo?

Se me ponían los pelos de punta [ríe]. Ion Aramendi despide la gala, y en ese momento se ve el ojo de Gran Hermano, empieza a sonar la sintonía del programa a todo volumen, y la gente empezó a preguntarse qué pasaba y Ion a alimentar qué estaba ocurriendo. Y entonces aparezco yo en el Teatro Real, con un cañonazo de luz en mi ser como diría Isabel Pantoja, y bajando las escaleras, recorriendo el patio de butacas y subiendo al escenario mientras todo el mundo me miraba con cara de flipar. Y ya dije: sí, vuelve Gran Hermano VIP renovado, avanzo alguna cosilla más, y pronuncié “bienvenidos a la vida en directo”.

Resulta curioso que a una licenciada en economía la anuncien en una reunión con anunciantes para el que puede ser el gran salto en su carrera mediática. ¿Lo ves así?

Para mí la comunicación lo engloba todo, y la versatilidad está incluida en la comunicación. Este formato para mí es lo más alto del entretenimiento, y es un privilegio poderlo presentar. Es un salto innegable: prime time, Telecinco... objetivamente y a todas luces, es un salto cualitativo importantísimo. Así lo vivo, y que se decidiera dar el paso en el evento con los anunciantes es porque las televisiones y los anunciantes están interconectados, interrelacionados.

¿Tú te veías en realities?

Yo he pensado en todo lo que tenga que ver con el entretenimiento y la actualidad, porque me gustan todos los palos. Y además yo creo que cada presentador tenemos la responsabilidad de ser honestos, de trasladar nuestra personalidad al formato que presentemos, y para mí es el aprendizaje, el disfrutar, el conocer, el crecer... todo eso siempre en clave positiva, porque ya me conoceréis más y veréis que yo soy así, y todo eso me parece apasionante.

Yo soy consumidora de realities, no mucho porque no tengo mucho tiempo, pero consumo realities y todos los programas. Sí que lo pensé, también porque además de estudiar económicas tengo una formación artística musical desde pequeña, estudié solfeo y piano, y luego me formé en interpretación. Quiero decir que la vertiente artística siempre ha estado muy presente en mí. Tuve en mente y pensé “me encantaría presentar un reality”, y este que es la joya de la corona del entretenimiento a nivel mundial, pues más.

¿Qué va a suponer respecto a 'Todo Es Mentira', lo dejarás?

No. Bueno, puedo hablar por hoy, porque ahora mismo la vida va por delante de mí [ríe]. Pero en principio, yo creo que se puede compatibilizar.

¿Qué te ha dicho Risto?

Me ha dado la enhorabuena. Ahora estoy yo presentando Todo Es Mentira, porque él está grabando Got Talent, y no nos hemos visto en persona porque tenemos los dos las agendas que nos explotan, pero he hablado justo esta mañana con él, y está feliz por mí. Me ha dado la enhorabuena, me ha preguntado si estaba contenta, y le he dicho que estoy feliz. Somos muy amigo y nos queremos muchísimo.

¿A qué famoso te gustaría presentar cuando conduzcas tu primera gala en septiembre?

Uy, pues no lo sé... No voy a decir un nombre, pero sí algo que puedo contar, que a lo mejor da una idea: el casting de este Gran Hermano VIP renovado no va a ser un casting al uso, en tanto en cuanto los espectadores van a reconocer al famoso por su trayectoria profesional. Van a estar en casa y van a decir: cómo es posible que yo esté accediendo a la vida de esta persona. Esa es la pista que puedo dar.

¿Entonces ya hay nombres cerrados, o al menos sobre la mesa?

Ni idea, no sé nada. Pero sí que ese va a ser el perfil de los castings, que habrá nuevos perfiles.

¿Y cómo crees que va a encajar la falta de 'Sálvame', dada la retroalimentación de Telecinco y Mediaset?

Por ir por partes, Sálvame es un formato que me gusta muchísimo, que ha durado 14 años y que pueden estar orgullosísimos de lo que han hecho. Del nuevo programa de Ana Rosa, sé que va a ser familiar, de entretenimiento, acogedor para todos. Y yo me imagino que en ese formato también tendrán cabida estos perfiles de los que estoy hablando. Porque imaginemos que hablamos de un deportista de élite, por ejemplo.

¿Cómo va a ser tu verano de preparación antes de presentar GH VIP?

Voy a descansar mucho, porque además he sido mamá hace poquito y Berta tiene 7 meses, y voy a aprovechar el tiempo con ella y a descansar con ella y con mi marido.

¿Cuándo empezaréis a trabajar y a preparar?

No sé fechas todavía, porque como digo esto ha sido muy reciente. Imagino que lo están organizando, y me dirán en breve, antes de verano sabré algo. Ya tengo muchas ganas.