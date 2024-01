Las grandes series que llegarán en el año 2024 para dominar nuestra TV

Lo comentamos cada primero de mes, cada vez que hacemos recuento de estrenos de ficción. La burbuja de la producción televisiva no parece terminar de agrandar. Con números a menudo desproporcionados, los espectadores han de organizar su tiempo con habilidad matemática para cuadrarse y ver todo aquello que puede suscitar un mínimo de interés. Con la cantidad de series que llegan a caer ante nosotros al desenrollar los calendarios de plataformas y cadenas.

Ahora bien, de ese cúmulo de producciones de todo pelaje y nacionalidad, cada año despuntan algunos títulos. En un mundo, el del mal llamado “contenido” dominado por las franquicias transmedia, las grandes compañías de entretenimiento se esmeran en que esas afortunadas reciban todas las atenciones y medios para, con suerte, crear tendencia de consumo y marcar distancia con sus competidoras.

De esas grandes superproducciones destinadas al éxito, en buena medida spin-offs, relanzamientos y adaptaciones de fuentes literarias o videojuegos, nos ocupamos bajo estas líneas; como también lo hacemos al señalar los gigantes que ya dejaron su huella en el panorama y que ahora vuelven a reclamar su trono. Estas son las series que más expectación traen tras de si para 2024.

'True Detective: Frío Polar' (HBO Max)

Por qué las altas expectativas: Porque supone, a todas luces, el primer gran estreno del 2024. De hecho, se esperaba que hubiera sido ya uno de los grandes reclamos de Max en 2023, pero su lanzamiento se retrasó, entre otros motivos, debido a la huelga de actores y guionistas que paralizó Hollywood durante meses. Frío polar, subtítulo de esta nueva entrega de True Detective, debuta el 15 de enero en la plataforma; es decir, casi cinco años después de la tercera, que encabezaron Mahershala Ali y Stephen Dorff. Con Nic Pizzolatto, el creador, ya solo como productor ejecutivo, la responsabilidad creativa la asume plenamente la mexicana Issa López, responsable del aplaudido filme Tigers Are Not Afraid. Jodie Foster, en su debut como protagonista de una serie, y Kali Reis, conforman la primera pareja de investigadoras femenina de esta antología, que hasta el momento no ha logrado alcanzar el nivel de popularidad cosechado con la primera temporada, de 2014. Por de pronto, las primeras críticas que se leen desde Norteamérica apuntan maneras.

'Los amos del aire' (Apple TV+)

Por qué las altas expectativas: En primer lugar, por tratarse de la tercera escaramuza que realizan Steven Spielberg y Tom Hanks en comandita sobre la II Guerra Mundial, después de Hermanos de sangre (2001) y The Pacific (2010), emitidas ambas por HBO. El proyecto ha tardado más de 10 años en tomar forma y echar a volar: anunciada en enero de 2013, su elevado presupuesto, parejo a su ambición, hizo que HBO decidiera cancelar su pasaje en las fases iniciales; finalmente fue Apple TV+ la que extendió la billetera para permitir que viera la luz. Austin Butler, propulsada su carrera después de dar vida a Elvis en el biopic de Baz Luhrmann precisamente junto a Hanks, es el principal protagonista del proyecto, que se inspira en la novela Masters Of The Air: America's Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany de Donald L. Miller, y cuenta los padecimientos de los hombres del 100º Grupo de Bombardeo, conocido como “Bloody Hundredth” por la cantidad de pérdidas entre sus filas. Llega el 26 de enero a la plataforma.

'Mr. & Mrs. Smith' (Amazon Prime Video)

Por qué las altas expectativas: Otra serie que ha requerido de varios años hasta poder estar presentable, alimentando las expectativas, es esta vuelta de tuerca televisiva a la película Señor y Señora Smith, Donald Glover (en su nueva serie tras Atlanta) y Maya Erskine (Obi Wan Kenobi) dando descanso a Brad Pitt y Angelina Jolie, protagonistas del filme. El estreno en Prime Video tendrá lugar el 2 de febrero; es decir, tres años después de anunciarse el proyecto, en enero de 2021, entonces liderado por Glover y Phoebe Waller-Bridge. la creadora de Fleabag acabó abandonando pocos meses después, por las recurrentes “diferencias creativas” con el también director y cantante, y abrió el camino a Erskine, en abril de 2022. El rodaje siguió retrasándose y con ello la fecha de estreno de una ficción que, eso sí, se ha asegurado un potente equipo: en el reparto podremos encontrar a estrellas del calibre de Alexander Skarsgård, Sarah Paulson, Ron Perlman, Paul Dano y nuestra Úrsula Corberó, que sigue abriendo brecha en el mercado internacional.

'The Walking Dead: The Ones Who Live' (AMC)

Por qué las altas expectativas: Porque de todas las iteraciones estrenadas hasta la fecha de The Walking Dead, esta es la que trae de vuelta al protagonista original de la serie, Rick Grimes, Andrew Lincoln, así como a Michonne, Danai Gurira. Siguiendo la norma establecida con las series ya comentadas, este es otro proyecto que ha probado la paciencia del público. Se remonta a 2018, año en que Lincoln abandonó la serie matriz; a la emisión del capítulo de despedida le siguió el anuncio de una trilogía de películas que continuaría su arco narrativo del sheriff. La envergadura del proyecto, sumado a que la propia franquicia se desarrollaba su universo en paralelo, hizo que se recalibrara el planteamiento. Así, se optó por reconfigurar el proyecto en una miniserie de seis episodios a la que también se uniría Gurira, que dejó la ficción titular en la décima tanda de episodios. Son, por tanto, casi seis años de espera hasta el 26 de febrero de 2024, fecha en que la veremos por fin en España. The Ones Who Live toma el relevo de los otros dos esquejes estrenados después del final de The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, y a Daryl, The Walking Dead: Daryl Dixon.

'El problema de los 3 cuerpos' (Netflix)

Por qué las altas expectativas: Y seguimos con proyectos que han tardado, y mucho, hasta estar presentables. En este caso, se trata de la adaptación de El problema de los tres cuerpos, la obra de ciencia ficción del autor chino Liu Cixin, con la que se abre la trilogía El recuerdo del pasado en la Tierra. Si la presión por adaptarla será acuciante, más lo será si detrás del proyecto se encuentra David Benioff y DB Weiss, que ya se encargaron de traducir a imágenes la obra de George RR Martin en Juego de tronos para HBO. Netflix se aseguró en 2020 los derechos para producir la adaptación, el terrcer proyecto del tándem creativo tras el contrato multimillonario que firmaron con la plataforma en 2019, después de la serie La directora y del film Metal Lords, pero sin duda el de mayor envergadura. Para llevarlo a buen término, se han aliado con Alexander Woo (True Blood, The terror), y con el propio escritor y su traductora al inglés, Ken Liu, como asesores.

'Fallout' (Prime Video)

Por qué las altas expectativas: Por tratarse de otro proyecto de desarrollo a fuego lento para colmar las esperanzas de los fans. Al fin y al cabo, hay una legión de fans a los que contentar con esta adaptación de esta franquicia de videojuegos nacida en 1997 a cargo de Ubisoft, como secuela espiritual de Wasteland. Para trasladar esta distopía futurista de las consolas a las plataformas, Prime Video ha confiado en una pareja con sobrada experiencia manejando esta clase de material: Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de Westworld, son productores ejecutivos, dirigiendo el primero los tres capítulos inaugurales. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner ejercen de showrunners de un producto que tiene la difícil misión de igualar en repercusión a otro videojuego, The Last of Us, en su salto a la pequeña pantalla. Por de pronto, el reparto congregado promete: Walton Goggins, irreconocible como The Ghoul, Ella Purnell y Kyle MacLachland. El estreno se ha fijado para el 12 de abril.

'Daredevil: Born Again' (Disney+)

Por qué las altas expectativas. De todos los proyectos que tiene Marvel Studios en desarrollo para los próximos meses, la recuperación de El Hombre sin Miedo es uno de los más estimulantes. Y eso es decir mucho en el estado actual del Universo Marvel, tras un año aciago para el género superheroico en general, tanto en lo que respecta a los rendimientos de las producciones como a los retrasos, problemas creativos y demás contubernios. Cuatro años después de su cancelación en Netflix, Charlie Cox volverá a ejercer del justiciero invidente Matt Murdock en una serie que retoma tras truncarse su anterior andadura en Netflix después de tres temporadas. Una vez expiró el acuerdo con aquella para la explotación de este y otros personajes como The Punisher, Marvel hizo oficial la repesca del actor con su aparición en Spider-Man: No Way Home; lo mismo ocurrió con Vincent D'Onofrio, que recuperó a su Kingpin en Ojo de Halcón. Hay que contar con que la violencia de la ficción de Netflix no se replicará ahora, dentro del MCU, que también tiene pendiente de estreno otro título con interés: Agatha: Darkhold Diaries, spin-off de WandaVisión con Kathryn Hann.

'El Pingüino' (HBO Max)

Por qué las altas expectativas: La huelga de guionistas y actores ha ralentizado el proceso de trabajo para este spin-off de The Batman, la aproximación a cargo de Matt Reeves al mito del “hombre murciélago” creado por Bob Kane y Bill Finger. Permitirá aproximarnos a uno de los icónicos villanos del personaje de cómic, encarnado en este universo narrativo por Robert Pattinson. Se trata de Oswald Cobblepot, más conocido como El Pingüino. Colin Farrell, irreconocible con el maquillaje diseñado por Mike Marino (nominado a un Oscar por esta labor), volverá a enfundarse capas de látex en esta narración sobre el ascenso como criminal del grotesco Cobblepot en Gotham.

'Reina Roja' (Amazon Prime Video)

Por qué las altas expectativas: Lo cierto es que la habíamos incluido ya entre los títulos más esperados de 2023, pero Prime Video no tardó en desplazar la fecha de estreno para trabajar con cuidado el que está destinado a ser uno de sus proyectos más ambiciosos en España, sino el que más. No es para menos, pues hablamos de la adaptación de uno de los libros españoles contemporáneos más vendidos, a cargo de Juan Gómez-Jurado, trae a sus espaldas numerosos seguidores que ansían ver la adaptación en la pequeña pantalla. Para ello han contado como principal director con Koldo Serra, que sigue asumiendo encargos de envergadura en la televisión nacional. Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian serán Antonia y Jon en esta traslación a imágenes de Reina Roja, que han adaptado Amaya Muruzábal, también showrunner, y Salvador Perpiñá. Se estrena el 29 de febrero de 2024.

'Beguinas' (Antena 3)

Por qué las altas expectativas. Para empezar, el título de la serie ya nos ofrece aprender algo que muchos no sabíamos que había ocurrido: los beguinatos eran comunidades de mujeres que defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y de la Iglesia en el Siglo XVI. Con esa premisa, la ficción ya nos advierte de que no vamos a estar frente a un producto que nos deje igual que antes de consumirlo. En estos tiempos en el que estamos sedientas de referentes la historia de las beguinas promete alzarlas como verdaderas pioneras al unirse y enfrentarse al machismo de la jerarquía eclesiástica. Un grupo de mujeres organizándose para ser libres y enfrentarse a poderes masculinos que querían controlarlas... ¿Nos suena de algo? Todo apunta a que experimentaremos con Beguinas algo similar a lo que vivimos con el Cuento de la criada (que son palabras mayores): ese miedo por estar viendo algo tan alejado como próximo. Amaia Aberasturi y Yon González son los protagonistas.

'El Marqués' (Telecinco)

Por qué las altas expectativas. Además de estar viviendo la edad dorada de las series, también es incontestable la fiebre por el género true crime. Y ahora, estamos ante el descubrimiento de una nueva fórmula de explotarlo: documental + ficción sobre el mismo caso. Así ha brillado El cuerpo en llamas en Netflix, con el documental del Crimen de la Guardia Urbana como garantía de éxito. Y así va a probarlo Mediaset con el mediático y cruel caso que atemorizó España en 1975: el crimen de los Galindos. Se convertirá en la gran apuesta audiovisual de Mediaset con la docuserie Los Galindos y la serie El Marqués, que tienen a Víctor Clavijo como “nexo de unión”. Serán 6 capítulos que narrarán el brutal asesinato de cinco personas, trabajadores del cortijo Los Galindos, en la localidad sevillana de Paradas. Con todos esos ingredientes es lógico que la apuesta sea una de las más esperadas por el público de Mediaset, así como una de las grandes esperanzas del grupo por hacer engordar el valor de su ficción.

'El caso Asunta' (Netflix)

Por qué las altas expectativas. Por la curiosidad inevitable que genera conocer más sobre uno de los casos de crónica negra que más conmocionaron a la población española en lo que va de siglo XXI, el asesinato de la pequeña Asunta Basterra en 2013, por el que finalmente fueron condenados sus dos padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, quien acabó apareciendo ahorcada en 2020 en su celda de la cárcel de Brieva (Ávila). Nunca se dudó de la culpabilidad de la pareja, si bien nunca se esclarecieron el móvil del crimen. Bambú Producciones, que ya abordó el suceso en una docuserie para Antena 3, se encarga de ficcionalizarlo en una producción que cuenta con Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Porto y Basterra. El segundo, al que acabamos de ver en Berlín, ya salió al paso de las críticas que, por adelantado, ha recibido la serie, y defendió que el del equipo no es un trabajo “basado en la rumorología”.

'Los años nuevos' (Movistar Plus+)

Por qué las altas expectativas: Por suponer el nuevo proyecto de Rodrigo Sorogoyen, punta de lanza de la cinematografía patria, después del éxito unánime que fue As Bestas, galardonada con tres Premios Goya. Por si eso fuera poco, Los años nuevos supone el regreso del cineasta a Movistar Plus+. Antidisturbios, otro título que gozó del aplauso de crítica y público, se quedó por sorpresa sin segunda temporada en la plataforma, donde comenzó el desarrollo de una miniserie centrada en la Guerra Civil que también quedó desestimada, no sin polémica, por parte de la compañía. Este es, por lo tanto, su regreso a televisión con un proyecto plenamente propio (descontamos su contribución a la primera temporada de Historias para no dormir): una serie cocreada junto a Sara Cano y Paula Fabra en la que narra el recorrido vital de la pareja interpretada por Iria del Río y Francesco Carril a lo largo de una década. Cada uno de los 10 episodios que la conforman (y que dirigen, junto a Sorogoyen, Sandra Romero y David Martín de los Santos) transcurren en una misma cita en distintos años: Nochevieja.

'Muertos S.L.' (Movistar Plus+)

Por qué las altas expectativas. Con leer “la nueva serie de los creadores de La que se avecina” ya nacen infinidad de expectativas por descubrir cómo se han renovado las mentes tras una (o dos, con Aquí no hay quien viva) de las comedias más longevas y exitosas de nuestra televisión. Genios que a pesar de la fuga de espectadores a las plataformas logran mantener a sus fieles frente al mando tradicional. Y ahora, probarán suerte con la que había sido una de sus enemigas: Movistar Plus+. Los hermanos Caballero aterrizarán en la plataforma con Muertos SL, una comedia ambientada en una funeraria que podría hasta describirse como el A dos metros bajo tierra del humor. Y con eso ya acabamos de sumar más expectativas a una serie que solo con sus creadores ya las tenía todas.

'Las abogadas' (TVE)

Por qué las altas expectativas. Porque las historias basadas en hechos reales siempre levantan pasiones, pero aún más cuando fue un hito impactante pero poco se ha hablado de él... hasta que la que decide hacerlo es la cadena pública. Las abogadas está basada en la historia real de Lola González Ruiz, una de las abogadas supervivientes de la matanza de los abogados de Atocha en 1977. Entonces, cinco abogados laboralistas -Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal- fueron asesinados a tiros por unos ultraderechistas, mientras que ella fue herida de gravedad. Junto a ella sobrevivieron otras tres jóvenes abogadas: Paquita Sauquillo, Manuela Carmena y Cristina Almeida. La historia de las cuatro es la que contará la serie, con un reparto brillante: Paula Usero dará vida a González; Elisabet Casanovas será Almeida; Irene Escolar interpretará a Carmena en su juventud, mucho antes de convertirse en alcaldesa de Madrid; y Almudena Pascual asumirá el rol de Sauquillo.

Esta es una de las más de 10 series que la corporación tiene apalabradas para su lanzamiento en 2024. También podemos destacar otros títulos relevantes dentro de ese calendario. Por ejemplo, Detective Touré, la adaptación de las novelas de Jon Arretxe, que contarán con Malcolm Treviño-Sitté como principal protagonista; o La ley del mar, miniserie con Luis Tosar y Blanca Portillo como protagonistas.

Los 4 grandes retornos de 2024

Además de todas estas novedades, 2024 también alumbrará nuevas temporadas de algunas de las ficciones de mayor calado popular de los últimos años. No hace falta que presentemos las bondades de las que siguen, pues las conocemos de sobra: todas ellas han estado presentes desde su estreno, generando contenido incluso en los grandes paréntesis que sus producciones han podido necesitar para mantener ese nivel que su público exige.

Sin duda, la que se lleva la palma en cuanto a expectación es La casa del dragón, con su temporada 2. El spin-off de Juego de tronos sorteó la huelga en Hollywood con su rodaje en Europa, concretamente en Reino Unido, y ultima la postproducción de las ocho nuevas entregas que llegarán en algún punto por definir del verano. La temporada tendrá como base la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin.

También habrá que dar la bienvenida de nuevo a The Boys. Tras descansar en 2023, año en que conocimos a su Generación V, la franquicia creada por Garth Ennis y Darick Robertson expedirá su cuarta temporada, con un potente fichaje: el de Jeffrey Dean Morgan, dejando a un lado el bate de Negan.

En otro orden de cosas, Los Bridgerton también espera su retorno para 2024: la adaptación de la saga literaria cambiará el recorrido previsto en la fuente original, obra de Julia Quinn, centrándose en sus nuevas entregas en el romance de Colin Bridgerton y Penelope Featherington. Esta tiene fecha de estreno: el 16 de mayo.

Y seguimos en Netflix, porque también se espera para 2024 una nueva partida, la segunda, de El juego del calamar. Tras haber visto en 2023 su controvertida adaptación en forma de reality show, perdiendo por el capítulo el componente satírico de la serie, a Hwang Dong-hyuk tiene ante sí la difícil misión de sobrevivir a la expectación de una primera temporada inalcanzable en audiencias. Por ello, se trabaja con precaución para no perder este particular “juego” con el público. No hay fecha aún para su llegada.

Por último, conviene contar en la recámara con el lanzamiento de la temporada definitiva de Stranger Things. La cuarta temporada llegó en mayo de 2022, y según crecía la expectación por el cierre que los hermanos Duffer daban a la historia de Eleven y cía, también aumentaban los imprevistos en el calendario de trabajo. Las entregas finales podrían llegar a Netflix a finales de 2024... O podrían quedar pendientes para 2025. En todo caso, como hemos visto a lo largo de este artículo, el espectador de series (y los periodistas que dan parte de ellas) ya estamos habituados a ver cómo las fechas se dilatan. Por algo estos son los títulos que más revuelo provocan.