Carlos Areces se lanza sin “salvavidas religioso” a 'Muertos SL': “La comedia que más me gusta es la más incómoda”

Carlos Areces y Ascen López son los dos protagonistas principales de Muertos SL, nueva serie de comedia de Alberto y Laura Caballero para Movistar Plus+ que adelantó verTele en exclusiva. Los hermanos, creadores de La que se avecina, El Pueblo y Machos Alfa, siguen ampliando su 'universo televisivo' con una atrevida ficción en la que rompen el tabú de la muerte a través de la risa.

Un registro, el de la comedia negra, con el que Areces asegura sentirse feliz: “Las cosas de las que más me gusta hacer comedia son de las más incómodas”, admite de primeras el madrileño en esta entrevista con verTele junto a su compañera de reparto. El humorista asegura que este género le sirve para “relajarse” y, sobre todo, “quitarle dramatismo” a la muerte, un asunto que reconoce que le “obsesiona”.

“Envidio a la gente a la que no le obsesiona ese tema. A mí es un tema que está presente en mi vida desde hace mucho tiempo y según me voy haciendo mayor cada vez más. Porque además no tengo ningún tipo de salvavidas religioso. Soy absolutamente científico para eso”, expresa el actor.

Ascen López, por contra, asegura tener una visión contraria a la de su compañero: “En mi familia por lo menos nos tomamos el tema de la muerte, no de una forma chunga, pero sí haciendo bastantes risas. Recuerdo velatorios de mi familia donde acababa la gente bastante muerta de risa”, reconoce la actriz, poniendo de ejemplo el fallecimiento de su propio padre. “Después de comerse una fabada y un entrecot bastante gordito, brindó por el Real Madrid, que era su equipo favorito, y se murió. Así mismo, de un infarto”, recuerda la intérprete, definiéndolo como “una muerte muy miura, muy española”.

Finalmente, Areces se muestra agradecido con los Caballero, para los que se ha convertido en uno de sus actores “fetiche” tras haber contado con él para cuatro de sus proyectos televisivos: “Me han sacado de los proyectos de culto y me han dejado meter un pie en el mainstream”, señala, destacando la clave se su éxito: “Creo que se meten en jardines de una manera lo suficientemente hábil como para salir sin mancharse, pero no dejando de tocar determinados temas. Y hostia, yo particularmente agradezco que haya comedias así”, reflexiona.

¿Cómo os llegó este proyecto y qué os atrajo para querer formar parte de él?

Ascen López: A mí me llegó en un momento maravilloso de mi vida, porque nunca había hecho un papel tan importante en una serie y estaba a un mes de jubilarme. Yo solicitaba la jubilación a finales de septiembre y esto me llegó en agosto. Entonces, soy completamente feliz. Ya lo era antes y ahora lo soy más, porque estoy trabajando con una gente estupenda, maravillosa... No solamente mi querido compañero Carlos, sino todo el resto del elenco, todo el resto del equipo, Laura y Alberto Caballero... Todo el mundo. Soy muy feliz.

Carlos Areces: A mí me llegó en un momento en el que tenía que decidir qué proyecto cogía. Leí este y no tuve dudas. También es verdad que yo había trabajado con los Caballero antes y eso te da ya unas ciertas garantías del producto que están haciendo. Me debieron avisar como en junio y en aquel momento solo tenían un guion escrito creo. Estábamos terminando de rodar La que se avecina y yo sabía que estaban preparando esta serie, pero luego Alberto me dijo que habían pensado en mí para un papel, me envió el guion y la verdad es que pocas dudas tuve a partir de ese momento.

¿Cómo ha sido para vosotros hacer comedia sobre un tema del que hay tanto tabú como es el de la muerte?

Carlos Areces: Para mí maravilloso, porque las cosas de las que más me gusta hacer comedia son de las más incómodas. Yo me siento feliz en ese registro.

Ascen López: Sí, con las cosas que son políticamente incorrectas. Dicen: “Qué rollo hablar de la muerte...”. Qué va, qué va, todo lo contrario. Vamos a hablar de la muerte, pero desde un punto de vista divertido.

¿Creéis que el humor es una buena forma de combatir todas esas reticencias?

Carlos Areces: A mí me sirve para relajarme, desde luego, para quitarle dramatismo. No es que te solucione grandes cosas, pero al menos el rato que estás entretenido... Ya está, no tiene más pretensión que esa.

Ascen López: A mí me pasa que, a mi edad, ya he visto morirse a mucha gente cercana. Entonces, incluso en la vida real, en mi familia por lo menos, nos tomamos el tema de la muerte no de una forma chunga, pero sí haciendo bastantes risas. Recuerdo velatorios de mi familia donde acababa la gente bastante muerta de risa. Pues bueno... Tenemos esa tendencia en mi pueblo [risas].

Envidio a la gente a la que no le obsesiona la muerte; a mí cada vez más Carlos Areces

Carlos, has dicho en una entrevista reciente que la muerte es algo que te obsesiona. ¿Desde la hipocondría, o la fascinación por su misterio?

Carlos Areces: Al final son dos caras de la misma moneda. Me obsesiona porque es un evento que no puedo cancelar... [Risas]. Me encantaría disculparme y decirle: “Lo siento, no puedo asistir a mi propia muerte”. Pero claro, no es así. Entonces, esa inevitabilidad, ese reloj que va pasando... Envidio a la gente a la que no le obsesiona ese tema. A mí es un tema que está presente en mi vida desde hace mucho tiempo y según me voy haciendo mayor cada vez más. Sí, sí, porque además no tengo ningún tipo de salvavidas religioso. Soy absolutamente científico para eso.

Ascen López: ¿Ateo militante?

Carlos Areces: No de tratar de convencer a nadie, pero desde luego a mí no hay nada que me convenza más. Desde la perspectiva que lo veo yo, creo que no hay ninguna diferencia a nivel biológico en la vida de un insecto y en la mía, o en la vida de una bacteria. Entonces, es absurdo plantearse que la bacteria vaya a tener una vida después...

¿Y eso cómo lo gestionas?

Carlos Areces: Pues sabiendo que cada vez me queda menos.

¿Pero eres de esos del 'carpe diem'?

Carlos Areces: Hombre, me gusta vivir con una cierta perspectiva de futuro... [Risas]. Tampoco ha sido un 'carpe diem' demasiado loco.

¿Alguna vez os habéis imaginado cómo queréis que sea vuestro funeral?

Carlos Areces: Sí, pero cada vez que me lo imagino es de una manera diferente [Risas].

Ascen López: [Risas] ¡Eso está muy bien!

¿Se lo encargaríais a una familia como la que gestiona la funeraria de la serie?

Carlos Areces: ¡No por Dios!

Ascen López: Bueno, estaríamos en casa, ¿no? [Risas].

Carlos Areces: Aunque tengo que decir que las salas de velatorio que tienen son mucho mejores que la mayoría de las que he estado.

Después de comerse una fabada y un entrecot bastante gordito, mi padre brindó por el Real Madrid, que era su equipo favorito, y se murió. Así mismo, de un infarto Ascen López

¿Habéis vivido personalmente situaciones similares a las de la serie, situaciones cómicas en ambientes relacionados con la muerte?

Ascen López: Sí, yo la muerte de mi padre. Mi padre vivía en una residencia cuando mi madre ya era muy mayor y yo he oído decir, no sé si es cierto, que las personas cuando nos vamos a morir, elegimos el momento y con quién nos morimos. Mi hermano el pequeño había llegado a estar con mi padre un día, le invitó a comer...

Carlos Areces: [La interrumpe] ¿Tú crees que David Carradine eligió la manera en la que quería morirse? [Risas].

Ascen López: ¿Con lo del armario? [Refiriéndose a un supuesto caso de asfixia erótica autoinfligida].

Carlos Areces: ¡Sí! [Risas].

Ascen López: Pues no sé... Era raro, era raro...

Carlos Areces: Yo tengo dudas...

Ascen López: Yo te digo esto pero vamos, no es un dogma de fe. A mí a veces me viene bien creérmelo. En el caso de mi padre, me lo creo porque mi padre no quería morir en una residencia y tampoco quería morir en un hospital. Entonces, le invitaron a comer a su restaurante favorito. Después de comerse una fabada y un entrecot bastante gordito, brindó por el Real Madrid, que era su equipo favorito, y se murió. Así mismo, de un infarto.

Carlos Areces: Joder, parece de película...

Ascen López: Él decía que había que ganar la Champions como sea. Brindó y según estaba bebiendo el vino... Y es una muerte muy miura, muy española. Y al final, ganamos la Champions al día siguiente [Risas].

¿Creéis que esta serie, por la temática que aborda, se podría hacer en la televisión en abierto?

Carlos Areces: Yo creo que en la televisión en abierto están pendientes de gustar a tantos grupos, a tantos segmentos de población, de no ofender a nadie, que francamente no me extraña que la ficción haya desaparecido de la mayoría de los canales. Está La que se avecina, y yo creo que está porque básicamente tiene 15 años de consolidación detrás. Ya tienen un nicho lo suficientemente fuerte como para poder seguir tirando. Pero es que francamente no hay color a la hora de plantear las condiciones...

¿Dices entonces que es más por el tipo de consumo que hay hoy en día que por la propia temática?

Carlos Areces: Es que claro, la temática de la serie también viene marcada por el tipo de consumo. Probablemente, esta serie no la vaya a ver gente muy mayor, no sé. Ni por el corte, ni por la temática... Tampoco sé si es una serie para niños. Pero vamos, qué coñazo tener que estar pendientes de tener un personaje para enganchar a cada uno. Yo particularmente estoy harto de esas series ambientadas en una familia en la que tiene que haber toda una gradación de edades y circunstancias para captar a todo tipo de personas. Yo qué sé... ¡Qué felicidad poder trabajar sin tener tantos cortapisas y tantos corsés!

¿Cómo va a evolucionar ese duelo por hacerse con las riendas de la funeraria? ¿Estamos ante un tipo que es capaz de todo por hacerse con el poder o veremos algo de luz entre tanta mezquindad?

Carlos Areces: Yo creo que no, por las noticias que voy teniendo parece ser que no [risas]. De todas formas, hay veces que tu personaje te sorprende a ti mismo. Tú vas leyendo guiones y en alguno te puedes sorprender, pero de momento no es mi caso.

Los Caballero se meten en jardines de una manera lo suficientemente hábil como para salir sin mancharse Carlos Areces

¿Cómo ha sido trabajar con los hermanos Caballero? Areces, este es el cuarto proyecto suyo en el que participas. ¿Crees que eres ya su actor fetiche?

Carlos Areces: Mira, yo tengo claro que mi carrera tiene tres pilares básicos, luego por supuesto hay muchos más. Pero tiene tres pilares básicos: uno es el mundo Chanante en general, Paramount Comedy; otro es Álex de la Iglesia, y el tercero, sin duda, es los Caballero. Los Caballero son los que me han sacado de los proyectos de culto [risas]. Son los que me han dejado meter un pie en el mainstream, o sea que más agradecido no puedo estar.

¿Y cuál creéis que es la clave de su éxito?

Ascen López: Sintonizar con lo que pasa.

Carlos Areces: Tienen un dedo mágico para los actores, tienen mucha maña con los guiones y creo que se meten en jardines de una manera lo suficientemente hábil como para salir sin mancharse, pero no dejando de tocar determinados temas. Y hostia, yo particularmente agradezco que haya comedias así.