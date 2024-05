Víctor Sandoval habla de “censura” en la recta final de 'Sálvame' y ataca a Ana Rosa por “superfracasar” con 'TardeAR'

A una semana de que arranque el canal para redes Quickie, nacido con el objetivo de resucitar el espíritu de Sálvame, Víctor Sandoval se ha despachado sin ambages contra Telecinco por la decisión de cancelar el programa y de romper con lo que este significaba. Pero no solo eso: el veterano colaborador televisivo también hace balance de su estancia en aquel magacín y de su paso por reality shows de Mediaset, en el que hay espacio para cargar nuevamente contra Ana Rosa Quintana.

Todo ello ha sido durante el estreno de la tercera temporada del pódcast Querido Hater, presentado por Malbert en Podimo. Allí reconoce haber pasado por múltiples etapas en Sálvame: “Maravillosa, horrorosa, dependiente, necesaria, ha habido tantas gambas”, bromea, antes de pasar revista a sus compañeros de tertulia durante los últimos años. Preguntado por si los considera sus amigos, explica que “algunos sí y otros no”.

“Mi relación con Belén Esteban y María Patiño es de hermanos. Con el resto compartimos tiempo, no vida”, afirma. Pone como ejemplo a Lydia Lozano, que a su juicio “hace un papel en su vida”: “Para mí es un personaje y ella lo asume. ”Yo solo puedo reprochar de ella la última información que me llega de Sálvame de que ella iba hablando mal de mí con los productores y eso sí que marca un antes y un después de mi relación con ella“.

Su opinión de Carmen Alcayde es más negativa, pues la tacha de “falsa”: “Me ha pasado de todo con ella. Me dijo que tenía ansias de protagonismo”, cuenta el presentador, que añade de la exconductora de Aquí hay tomate que “solo quería minutos de gloria”: “Una persona mediocre tiene que hacer lo imposible para brillar”.

Hablaba de “censura” en los últimos programas

De ahí, Sandoval pasa al desenlace de Sálvame, que tuvo lugar hace ahora 11 meses, y que el equipo conoció por la prensa. El que fuera presentadora de Mamma Mía apunta a episodios de “censura” por parte de la cúpula de Telecinco. “No sabes la cantidad de censura que tuvimos en los últimos programas, no podíamos decir nada, nos mutilaban el diccionario. Yo pienso en el equipo y en la dirección, y tener que hacer un programa de actualidad sin poder hablar de la mayoría de las cosas, sería horrible”.

“Lo que yo pienso no se puede decir porque me quedo sin trabajar más”, dice sobre el final en sí mismo. “Fue cruel, pero más cruel es que salgamos de ahí y como has aceptado una oferta de trabajo, te veten. Es más, si llamaba a la puerta de Telecinco, salía seguridad y me echaba, eso es humillante y eso ha pasado hace dos días con una persona”, asegura Sandoval.

Se refiere, precisamente a Lozano, que “se fue a grabar a la puerta de Mediaset y la echaron”, explica. Se trataba de la grabación de una promo para Ni que fuéramos Sálvame, el primer programa del mencionado canal Quickie, lanzado por Fabricantes Studio para Twitch y YouTube, cuyo lanzamiento se producirá el día 15 de mayo. Al hilo de Terelu Campos y Carmen Borrego, con presencia en Telecinco, se pregunta “qué relaciones tienen allí”, aunque matiza y explica que no hay mala relación: “Las carreras profesionales de cada uno las hemos manejado como hemos querido”.

Asegura que lo de Ana Rosa “es súper fracasar”

Sandoval reitera que la decisión de cancelar el programa estuvo “politizada”, “desde que los partidos políticos se meten en el entretenimiento”. Apunta al propio cambio de oferta que se produjo esta temporada con TardeAR. “También es una decisión política que Ana Rosa esté por las tardes porque coincidió con las elecciones y ahora a ver cómo la levantas”.

Sobre la sustituta de Sálvame en la franja vespertina, Sandoval se muestra crítico. Ya lo había sido con anterioridad, pero ahora señala sus audiencias: “Es súper fracasar. Su programa me parece antiguo, no me interesa la opinión de gente que hay ahí, me gusta ver profesionales y gente que aporte”.

En ese aspecto, él defiende haber hecho una labor profesional en sus años en Sálvame, pese a que Malbert considerase que el invitado había “vendido” su vida públicamente. “Me preguntaban por mi vida porque era el tema, pero no cobraba más. Para mí ir al plató y contar mi drama era liberador. Pero lo que me decía el psicólogo: ‘Tú te estás desahogando y la gente no te está diciendo la realidad, te están escuchando y hay gente que se reirá de ti’. Llegó un momento en el que no podía salir a la calle, oía una risa y me desmayaba, tenía pánico, me tuve que ir de Madrid”.

Habla de sus “salidas programadas” en reality shows

Más allá de lo que tiene que ver en sí mismo con Sálvame, Sandoval habla de su experiencia en otros programas, como Supervivientes. Y revela algo llamativo: al ser preguntado sobre si alguna vez ha tenido “una salida programada” en un reality show, responde que sí.

“Yo, cuando he tenido que ir a algún reality, sí la he tenido. En ese reality la presentadora del debate no quiso decir lo que tenía que decir porque sabía que no podía, pero los colaboradores entraron como hienas contra mí aún sabiendo que yo me tenía que ir porque ya había cumplido con lo que debía. Si luego la cadena quería continuar porque funcionaba, haberlo pensado antes yo ya me iba”.

Estas declaraciones sirven para contextualizar su opinión sobre el breve y accidentado paso de Carmen Borrego por Supervivientes 2024. “Me rio de ella que no veas. Para televisión me parece lo más”, reconocía antes de bromear que le “ha copiado” con su temprana salida.

Sandoval aprovecha para reflexionar sobre cuán real es lo que se ve en el formato: “Yo pasé hambre, lo pasé fatal, pero pasan cosas que no salen. Por ejemplo, yo me desmayo, me caigo redondo y no hay cámaras. Cuando me encontraron me hicieron actuar porque no estaba grabado. Luego me decían: ‘Se ha tirado, se ha tirado’, ¡claro! porque no grabaron cuando me había desmayado. Son cosas que se pierden y no quieren que el espectador se lo pierda”.