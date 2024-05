Iñaki López afea la contradicción de Ayuso tras el “impresentable” insulto de su director de economía al Gobierno

La actualidad política sigue bien caldeada y con el tono bronco acostumbrado. Este miércoles tomaba el protagonismo el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel Zafra, que llamaba “cabrones” a varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en su perfil de la red social 'X' (antigua Twitter), al hilo de los retrasos e incidencias en la red de Cercanías en Madrid. Más vale tarde destacó este improperio del político del PP, que recibió la reprimenda irónica de Iñaki López.

Era en la recta final del magacín de actualidad cuando se abordaba este hecho. López informaba de la actitud de Zafra, que “no ha tenido mejor idea que llamar cabrones al Consejo de Ministros” y de su rectificación posterior. “Luego le ha culpado al corrector, dice que quería poner melones”.

“Otro insulto a la inteligencia, venga”, apostillaba Cristina Pardo. “Es que se ríen de nosotros”, agregaba su compañero, antes de pedir a la redacción del programa que “explicaran el chiste”; es decir, el contexto de la noticia.

“Es lo que hace ella todos los días”

Pardo tachó de “vergonzoso” lo ocurrido, antes de dar paso a Pablo Montesinos y Benjamín Prado. “A mí me parece que no tiene un pase”, señala el primero, quien hablaba de error estratégico por parte del gobierno regional, porque “se habla del insulto” y no de los problemas de transporte. “En la cesta de fruta Isabel Díaz Ayuso es la manzana que contamina a todas las demás”, opinaba el segundo, en relación al ejemplo e influencia que tiene la presidenta de la comunidad en su gabinete.

Tras señalarse que el PP se queda “sin autoridad moral para reprochar al rival político que se salga del tiesto”, López planteó la contradicción en que entra el PP de Madrid al dar pie a los insultos, especialmente tras los recientes comentarios de Óscar Puente, ministro de Transportes, contra el presidente argentino, Javier Milei. De hecho, afeó que esa estrategia es la que sigue Ayuso por costumbre.

“A la presidenta Ayuso le parecía absolutamente impresentable, y lo es, que alguien insulte al presidente de un país. Sin embargo es lo que hace ella todos los días con el latiguillo ”Me gusta la fruta“, para llamar hijo de puta al presidente”.