'La que se avecina' pierde a uno de sus vecinos para la temporada 15 en Telecinco y Amazon Prime Video

La que se avecina lleva semanas de rodaje de su temporada 15, la última bajo el actual contrato de producción firmado con Mediaset y Prime Video. A falta de conocer más detalles sobre los fichajes de las nuevas entregas, los espectadores sí pueden lamentar una baja segura en el reparto.

Es la de Jaime Riba, que se incorporó en la temporada 13 para dar vida a Giorgi. El actor, al que se pudo ver también en un episodio de Machos alfa en su primera temporada, se cae del elenco tras dos temporadas en Contubernio 49, tal y como ha contado en el pódcast Falaciones públicas de Podimo.

“No estoy en la temporada 15. No tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos”, comenta, añadiendo con humor. “Por favor, ¡llamadme un poquito!”.

“Me van a preguntar sobre proyectos que no tengo”

Riba, con una larga trayectoria teatral pese a su juventud, aprovechaba la oportunidad no solo para ofrecerse para trabajos, sino para hablar de los problemas referidos a la profesión artística. “El otro día voy a un photocall, me hago la fotito -porque no depende de mí, sino de la marca que me deja la ropa, por respeto a los diseñadores, porque les hace ilusión verla- y cuando pasas al segundo photocall, al de prensa, no tengo nada que contar. Me van a preguntar sobre proyectos que no tengo”.

En todo caso, el actor puntualiza que sí tiene proyectos en el horizonte, solo que aún tienen que seguir tomando forma para poder comunicarlo. “Ahora mismo estoy esperando a que vengan los que van a venir, los que he firmado ya. Pero estoy hasta septiembre así”.