Agoney lamenta que “alguien” de 'OT' hizo pública la enfermedad de su madre: “Me sentí atacado e invadido”

La participación de Agoney en Operación Triunfo 2017 estuvo marcada por un acontecimiento que transcurrió lejos de las cámaras del programa. Antes de ingresar en la academia, el cantante recibió la noticia de que su madre, que padecía cáncer, se encontraba en fase terminal.

Mantuvo un perfil bajo durante sus primeros días en el talent show de Gestmusic, lidiando con la tristeza y asimilando lo inevitable. Lo guardó en secreto hasta que se le fue de las manos y alguien lo hizo público.

Sus compañeros no lo supieron hasta el día en el que hicieron su primera firma de discos. “Vinimos a Madrid, todos vieron a sus familias y yo hablé con mi madre por teléfono. En la habitación de la academia no paraba de llorar, estaba muy mal. Nadie entendía nada y yo le conté a tres compañeros lo que me pasaba”, ha recordado en el podcast Animales Humanos.

Después pidió “a producción” que le permitieran “hablar en privado” con su familia. “Obviamente, no se podía, no me dejaron. Fueron muy legales”, reconoce, pero esto dio pie a una situación que le desestabilizó por completo.

“Noté que alguien de ahí aprovechó esa noticia para utilizarlo en televisión, en una clase, y hacerlo de forma pública. No me gustó, me sentí atacado e invadido. Me sentí tan mal que perdí la voz. Me sacaron de la academia de madrugada para llevarme al médico porque tenía un derrame en las cuerdas vocales”, relata el cantante, que logró un sexto puesto en el programa.

“Aquello me dejó secuelas. Antes de entrar en la academia hacía 'registro de silbido', y lo perdí”. Hubo otra ocasión en la que perdió la voz, aunque para entonces ya le habían recetado unas pastillas: “Cuando fui al baño era todo sangre. Me dio un ataque de ansiedad”, ha contado el canario en el podcast que presenta Ibai Vegan.