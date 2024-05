Soraya Arnelas se defiende de las críticas por mantenerse “al margen” en Eurovisión 2024: “Dormí muy tranquila”

La criticada participación de Israel en Eurovisión 2024 puso en una situación bastante complicada a quienes de un modo u otro formaron parte del festival. Se esperaba de ellos un gesto a favor de Palestina, pero muchos optaron por cumplir las órdenes de la UER y evitaron condenar la ofensiva israelí sobre Gaza.

Soraya Arnelas, encargada de comunicar en TVE la puntuación del jurado español, prefirió no llevar puesta la bandera de su tierra, Extremadura, porque esta comparte un gran parecido con la enseña palestina y no quería “echar más leña al fuego”. La decisión fue muy criticada, pero ella durmió “muy tranquila” aquella noche.

“En principio iba a ponerme la bandera de mi tierra y al final me retracté. Mi bandera estuvo conmigo, obviamente, pero no era necesario exponerla y echar más leña al fuego”, ha contado ante el micrófono de Los 40.

“Me mantuve un poco al margen”, defiende la cantante, que dice ser consciente de que sería criticada hiciera lo que hiciera. “Si te expones, mal; y si no te expones, mal”. Y así fue. Le llovieron quejas en las redes sociales, ese “hervidero de opiniones sin ética, a veces sin moral, que no son constructivas”.

Pero cree que tomó la decisión correcta. “Esa noche dormí muy tranquila porque hice mi trabajo. Di los 12 puntos, que era lo que me pedía mi contrato, lo que me pedía también mi corazón en ese momento que era cumplir con lo que me correspondía”, ha reconocido una semana después de la tormentosa retransmisión de Eurovisión 2024.