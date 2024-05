'Socialité' empezó con su presentadora lesionada en la boda de un tertuliano de 'Fiesta': “Lo di todo”

Socialité arrancó su emisión de este sábado de una forma muy poco habitual. Su presentadora, María Verdoy, no saludó a los espectadores de Telecinco como lo hace siempre. En esta ocasión estaba subida a hombros de su compañero Miguel Ángel Rech. ¿Por qué? Porque estaba lesionada.

El viernes asistió a la boda del tertuliano de Fiesta Iván Reboso, en la que coincidió con multitud de estrellas televisivas. Verdoy lució un vestido de tutu con el que imitó el estilo de Carrie Bradshaw en Mujeres desesperadas, y se subió a unos tacones que le acabaron jugando una mala pasada.

Se hizo un esguince durante la ceremonia y, lejos de abandonar “la boda del año”, se ausentó unos minutos para comprarse “unas alpargatas” que le ayudaran a mantenerse en pie.

Pero el sábado tenía que presentar Socialité y no se le ocurrió mejor manera de compartir esta anécdota que subida 'a lomos' de su compañero: “Ayer me fui de boda y lo dio todo al nivel de que me hice un señor esguince. Lo bueno es que me enteré de todos los salseos”, bromeó la periodista de Telecinco desde su particular atalaya.