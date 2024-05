Una invitada de 'La Resistencia' se presenta en plató con un fajo de 20.000€: “Me pillas en un día malo”

La cantante Belize Kazi, más conocida como BB trickz, dio este miércoles la sorpresa en La Resistencia. ¿Cómo? Sacando de su bolso un fajo de... ¡20.000€!. “Es de esperar. Siempre llevo lo mismo (...) Me estás pillando en un día malo”, dijo la joven, que abordó el tema como si nada. Todo lo contrario que David Broncano, que reaccionó con un “¡hostias! (...) ¿Siempre lleva esto? ¿Está loca?” ante semejante cantidad de dinero.

Una cantidad, todo sea dicho, que el presentador no acertó a adivinar en primera instancia. De hecho, pensaba que ahí había más de 20.000€, pero fue Grison el que dio la cifra exacta. “Lo ha clavado. Es el mejor. Sabe de porros, sabe de dinero... Qué más quieres”, comentó Belize, de 24 años, sobre el guitarrista del programa.

Broncano, mientras tanto, cogió el fajo y aseguró que no era dinero “del Monopoly”, sino real, lo que llevó al público a pedirle que lanzara unos billetes. El presentador, sin embargo, tenía un 'plan' mejor: pedir a la rapera que se fuera del plató subida en un patinete. Y la invitada lo hizo, pero desde el público le avisaron de que se dejaba el bolso, y con él, los 20.000€. “Casi me sale el truco, pero no”, bromeó Broncano. Tampoco funcionó pedirle directa el dinero a la cantante: “¿Es parte del regalo?”, preguntó sin éxito.

Durante el programa, BB Trickz no dijo cuánto dinero tiene en metálico, pero sí el que ha perdido recientemente por un revés profesional: “He perdido un millón de euros. Me han echado de Sony”. “Creo que los volvía locos. Les decía que quería sacar una canción mañana y ellos me decían que no, que tenía que dar tres semanas de tiempo antes de sacarla. Se han cansado. Trabajábamos diferente. Ha sido mutuo”, explicó la joven.

En cuanto a la pregunta de las relaciones sexuales en el último mes, la catalana también contestó en clave de dinero: “Lo mismo que tengo en el banco: cero”.