Eurovisión 2024 completa sus finalistas con pase triunfal de Suiza, la polémica Israel y sin doblete español

Eurovisión 2024 ya tiene a sus 26 finalistas. Al Big Five, Suecia y los clasificados en la primera 'semi' se han sumado en la noche de este jueves 9 de mayo los últimos diez países que tienen un billete en la final de este sábado: Letonia, Austria, Países Bajos, Noruega, Israel, Grecia, Estonia, Suiza, Georgia y Armenia.

En la segunda semifinal, emitida en La 1 de TVE con los comentarios en directo de Tony Aguilar y Julia Varela, han conseguido su plaza candidaturas como la de Suiza con Nemo y The Code, o Países Bajos con Joost Klein y su Europapa, que están entre las favoritas para ganar el Micrófono de Cristal y que han protagonizado las actuaciones más aplaudidas de la noche.

También ha pasado Israel, cuya participación está manchando de manera negativa esta 68ª edición del certamen. Tras las manifestaciones por Palestina que han marcado la previa de la gala en Malmö, la representante israelí Eden Golan ha estado entre las 10 más votadas por el público europeo en la 'semi' y volverá a tener presencia entre las 26 candidaturas de la gala definitiva del próximo sábado.

Como nota negativa, la banda madrileña Megara no ha conseguido 'colar' a San Marino, que únicamente ha tenido tres participaciones en la final en toda su historia y que tenía en su mano la posibilidad de firmar un doblete español -y con marca Benidorm Fest- en la gran final. Malta, Chequia, Albania, Dinamarca y Bélgica también se han quedado fuera.

Además, esta segunda cita clasificatoria ha tenido como aliciente para el público español la actuación de Nebulossa, que junto a los representantes de Italia y Francia ha participado como invitada sin someterse a votación. Cabe recordar que como miembros del Big Five ya tenían garantizada de antemano su plaza en la gala definitiva, al igual que los anfitriones de Suecia.

Los 10 países que completan la final de Eurovisión 2024

Junto a los miembros del Big Five Italia, España, Reino Unido, Francia y Alemania, los anfitriones Suecia y al grupo compuesto por Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda y Luxemburgo, todos ellos clasificados el martes, han conseguido su plaza en la gran cita de Eurovisión 2024 diez de los dieciséis países que han actuado en la segunda y última semifinal.

Entre los pases más destacados se encuentra, como comentábamos, el de la favorita Suiza, que con Nemo y su The Code ha reafirmado sus opciones de pelear por el Micrófono de Cristal en una actuación memorable. También siguen adelante otras propuestas con opciones de top-10 -según los pronósticos- como la de Países Bajos con el Europapa de Joost Klen y Grecia con Zari de Marina Satti. Letonia, que no estaba entre las quinielas para pasar, ha sido la gran sorpresa en clave positiva.

La otra cara de la moneda le ha tocado a los españoles de Megara, que no han logrado invertir la dinámica negativa de San Marino en Eurovisión y se han quedado sin plaza. Chequia, que llevaba dos años de buenos resultados, no ha podido prolongar su racha. Lo mismo que Bélgica, que no se quedaba sin final desde 2019.

Conviene recordar, al igual que en 2023 y que en la primera 'semi', que el pase de estos 10 países se ha decidido únicamente por los votos del público. Esto se debe a que tras el último cambio en el sistema de votaciones, los jurados únicamente tienen participación en la gran final con el sistema mixto (televoto + jurados).

Estas son las últimas diez canciones que han pasado a la final de Eurovisión 2024 este jueves, en orden de actuación:

· Grecia: Marina Satti - 'Zari'

· Suiza: Nemo - 'The Code'

· Austria: Kaleen - 'We Will Rave'

· Armenia: Landaniva - 'Jako'

· Letonia: Donis - 'Hollow'

· Georgia: Nutsa Buzaladze - 'Firefighter'

· Estonia: 5miinust x Puuluup - '(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi'

· Israel: Eden Golan - 'Hurricane'

· Noruega: Gate - 'Ulveham'

· Países Bajos: Joost Klein - 'Europapa'

Las actuaciones de Francia, España e Italia

Además de los últimos dieciséis aspirantes a la final, en esta segunda semifinal también han tenido protagonismo tres que tenían su billete asegurado: España, con nuestros representantes Nebulossa, y los abanderados de Italia y Francia, Angelina Mango y Slimane.

Como ya ocurriera el martes con los miembros restantes del Big Five, los candidatos más privilegiados han pisado el Malmö Arena para interpretar sus temas tal como lo harán en la final, pero sin ser sometidos al veredicto del público. No será hasta el sábado cuando todos ellos se someterán al juicio de los espectadores europeos y de los jurados.

Sus actuaciones eran de las más esperadas, pues tanto La Noia como Mon Amour están entre los temas favoritos para pelear por el Micrófono de Cristal en esta abierta edición de Eurovisión.

· Francia: Slimane - 'Mon Amour'

· España: Nebulossa - 'Zorra'

· Italia: Angelina Mango - 'La Noia'

La vuelta de Käärijä y tres divas ganadoras

La segunda semifinal de Eurovisión 2024 ha arrancado con un 'opening' protagonizado por sus presentadoras, la actriz y cantante Malin Åkerman y la humorista y presentadora Petra Mede, que se han lanzado al escenario para firmar un homenaje a Loreen, entre lo cómico y lo musical, versionando a su manera la canción ganadora de Liverpool 2023, Tattoo.

Además, y como ya ocurriera el martes con el regreso de estrellas del festival como Chanel, Eleni Foureira y Eric Saade, otras icónicas voces eurovisivas han sido las elegidas para liderar los 'interval' de esta 'semi'. Las elegidas para esta ocasión son tres ganadoras de Eurovisión como Helena Paparizou (2005 para Grecia), Sertab Erener (2003 para Turquía) y Charlotte Perrelli (1999 para Suecia), que han vuelto a interpretar sus temas My number one, Everyway that I can y Take me to your heaven en formato 'karaoke' para los eurofans.

Tras otro divertido número musical cómico liderado de nuevo por la presentadora Petra Mede, el clímax de la semifinal ha llegado cuando ha vuelto a pisar el escenario del festival el finlandés Käärijä, segundo en 2023 con su ya icónico Cha Cha Cha, para recrear su actuación con el mismo vestuario e interpretación que en el número original.