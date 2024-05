Vídeo: Así fue el show de la favorita Suiza con Nemo y su 'The Code' en la segunda semifinal de Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 ha celebrado este jueves 9 de mayo su segunda semifinal, que ha emitido La 1 en directo. Uno de los nombres propios de la noche ha sido el de Nemo, representante de Suiza, que se ha subido al escenario del Malmö Arena viéndose en la parte más alta de la lista de aspirantes a llevarse el Micrófono de cristal.

Nemo, de 25 años, se ha ganado estar en todos los pronósticos con The Code, una canción con tintes autobiográficos. De hecho, al inicio de la misma dice que “esta historia es mi verdad” (“This story is my truth”), siendo esa verdad ser una persona no binaria. “Ser no binario es una gran parte de mi verdad. Este sentimiento de poder defenderme y ser yo mismo dondequiera que vaya es la mayor parte de mi verdad”, explicó hace unos días a Eurovision World.

Además de dar visibilidad a la gente de género fluido —uno de los temas centrales de su música junto a la salud mental—, Nemo también aspira a ganar Eurovisión. De hacerlo, sería la tercera victoria para Suiza, que cuenta por ahora con dos triunfos muy especiales. El primero, el de Lys Assia (Refrain), que ganó en 1956 la primera edición del festival, la cual se celebró precisamente en suelo helvético. Y el segundo, el de la mismísima Celine Dion (Ne partez pas sans moi), que logró en 1988 el segundo triunfo hasta la fecha para el país.