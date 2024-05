Eden Golan reaparece tras Eurovisión 2024 para cantar la canción sobre los rehenes de Israel que rechazó la UER

La polémica participación de Israel en Eurovisión 2024 sigue generando titulares. Tras la confirmación por parte del gobierno israelí de su campaña para promover el voto en la final del festival, su representante Eden Golan ha reaparecido este fin de semana en un acto público para cantar por primera vez October Rain, la primera canción que presentaron para la competición y que la Unión Europea de Radiodifusión rechazó por su mensaje político.

Como ya trascendió en su momento, el tema que la KAN quiso llevar en primera instancia a Malmö se titulaba así, Lluvia de octubre, y era un alegato abierto por la liberación de los rehenes tras el ataque sorpresa de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel. Su ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, defendió que la letra no tenía componente político y que expresaba los sentimientos de la población. Y aunque en principio se negaron a modificarla, acabó sufriendo transformaciones mínimas hasta convertirse en Hurricane, canción que sí pasó el filtro de la UER y que quedó en 5ª posición en el festival.

Una semana después de la controvertida final de Eurovisión 2024, y mientras numerosas delegaciones y televisiones públicas elevan sus quejas a la organización por su inoperante gestión de la candidatura israelí, Eden Golan ha vuelto a pisar un escenario para cantar su tema eurovisivo... con la letra original y rechazada por el festival. Una actuación que tuvo lugar este sábado en Hostages Square, en una manifestación por el regreso de los rehenes retenidos en Gaza.

“Estaba esperando el momento de cantar October Rain, y este es mi rezo para traer a cada uno de vuelta a casa. No voy a dejar de intentar que se escuche nuestra voz en Israel y por todo el mundo, hasta que cada uno esté sano y salvo”, comentó la cantante, que también compartió el vídeo en sus redes sociales con un mensaje similar al pronunciado sobre el escenario.

“Esta es la primera vez que actúo después de Eurovisión y es importante para mí cantar esta canción, con estas palabras, en este escenario y en esta plaza. Seguiré utilizando mi voz arriba y abajo del escenario hasta que cada uno de ellos esté sano y salvo de vuelta en casa”, comentó Eden Golan.

De 'October Rain' a 'Hurricane'

Aunque la KAN, radiotelevisión pública de Israel, ya publicó la letra de October Rain el pasado mes de febrero como medida de presión a la UER para su aceptación, lo cierto es que ha sido ahora, al escuchar a Eden Golan interpretarla en directo, cuando se han puesto de relevancia las escasas diferencias existentes entre el tema rechazado para Eurovisión y el que finalmente se acabó aceptando y dando voz sobre el escenario del festival.

Como ya se comentó, Hurricane era una variación de la primera canción, de la que heredaba su base melódica. Sin embargo, podemos ver como también asumía un gran porcentaje de su letra original y su mensaje, como admitió la propia intérprete a la conclusión de un certamen musical que en sus bases se autodefine como “apolítico”.

Las diferencias en la letra de ambas se reducen a contados términos en los versos y a un fragmento del estribillo:

De “bailando en la tormenta, no tenemos nada que ocultar. Llévame a casa y deja el mundo atrás. Y te prometo que nunca más, todavía estoy mojada por esta lluvia de octubre” en October Rain, a “bailando en la tormenta, no tengo nada que ocultar. Tómalo todo y deja el mundo atrás. Prométeme que me abrazarás de nuevo, todavía estoy destrozado por este huracán” en Hurricane.

Además, también cambian los versos finales de la canción, que Eden Golan pronuncia en hebreo. Y mientras que en el tema aprobado por Eurovisión eran los siguientes: “No hay necesidad de grandes palabras, sólo oraciones. Incluso si es difícil de ver, siempre me dejas una lucecita”; en el rechazado se pronunciaba ese mensaje: “No queda aire para respirar. No hay espacio. Todos son buenos niños, uno por uno”.