Eden Golan, felicitada por Netanyahu, valora su representación de Israel en Eurovisión: “Dimos voz al mensaje”

Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024, regresó este domingo a Tel Aviv después de haber quedado en quinta posición, aupada en la clasificación gracias al voto del público de toda Europa, entre ellos el de España, que otorgó al país hebreo sus 12 puntos. La cantante ha recibido en las últimas horas la felicitaciones del presidente Isaac Herzog y del primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Es un privilegio enorme que haya tenido la oportunidad de representar a nuestro país, especialmente en momentos como este; dimos voz al mensaje de que debemos traerlos de vuelta a casa ya”, afirmó Golan a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv, según recoge EFE, haciendo referencia a los rehenes que siguen en manos de Hamás, a quien asegura que les dedicó su actuación.

Cabe recordar que la polémica participación de Israel en Eurovisión 2024, que desgranamos hecho a hecho en esta detallada cronología de verTele, llegó después de que la UER (Unión Europea de Radiodifusión), organizadora del festival, rechazara las dos primeras canciones propuestas al contener mensajes políticos. La primera de ellas se titulaba October Rain (Lluvia de octubre), haciendo alusión al ataque sorpresa de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel, que dejó al menos 1.000 víctimas mortales y un millar de heridos, y en sí dio pie a la intensificación de la ofensiva en la Franja de Gaza.

El tema definitivo de Eden Golan, Hurricane, fue el último de tres presentados y se aprobó in extremis por la UER, a escasos días de cumplirse el plazo para la presentación y aceptación de las canciones, al cumplir supuestamente con las normal del certamen, autodenominado apolítico. Ahora, tal y como ha expresado en su regreso a Israel, la propia Eden Golan ha vuelto a reconocer que su paso por Eurovisión llevaba implícito “un mensaje” que trascendía a la mera competición musical. Semanas antes, la joven admitía que participar en Eurovisión era “una misión muy importante para mí país”.

Herzog y Netanyahu felicitan a Eden Golan

Antes de abordar en el avión, la cantante de 20 años recibió una videollamada del presidente Herzog, quien la felicitó por su quinta posición y alabó su “fuerza mental” al soportar los abucheos del público eurovisivo en Malmö (Suecia) y las llamadas al boicot a Israel en el certamen de la canción por el genocidio en Gaza, donde han muerto casi 35.000 personas por la ofensiva del Ejército israelí.

“Quiero agradecerte en nombre de todo el pueblo de Israel por tu actuación tan conmovedora. Nos trajiste mucho honor, mucho coraje. Te impusiste con orgullo frente a todos los que odian a Israel, atacantes antisemitas. No fue una tarea nacional fácil”, le dijo el presidente. Golan subrayó a Herzog que representar a Israel en este momento ha sido un “privilegio” y le agradeció su intermediación para asegurar la participación en el certamen. “Creo que es esencial que Israel aparezca en cada escenario, que el buen nombre y la hermosa voz de Israel se escuchen en cada sitio”, indicó Herzog.

Un mensaje en la misma línea al que le ha transmitido Netanyahu, tal y como se puede ver un vídeo compartido en redes sociales, a través de una conversación por videollamada: “Eden, qué éxito y qué honor nos has traído. Te abuchearon y gritamos '¡Douze points! He visto que has recibido casi el mayor número de votos del público, y esto es lo más importante, no de los jueces sino del público, y has mantenido alta la cabeza de Israel en Europa. Has traído un inmenso orgullo al Estado de Israel y al pueblo de Israel. Enhorabuena”, la traslado a la artista.

“Fuiste a Europa, querían derrotarte y sencillamente has ganado. ¿Cómo te sientes?”, le preguntó. “Me sentí orgullosa de tener el privilegio de representar a nuestro país. Logramos lo imposible y fue un gran privilegio. Sentí el amor de nuestro país y el apoyo de todos, y fue inolvidable”, respondió ella.

A pesar de los abucheos del público y de no lograr una buena posición con los votos de los jurados nacionales, Golan remontó al quinto puesto gracias al voto telemático del público, que le dio 323 puntos, la segunda mejor puntuación global, con quince países otorgándole el máximo de 12 puntos. Con estos resultados, en las redes sociales muchos internautas israelíes hoy hablan de “sesgo político” e incluso de antisemitismo entre los jurados nacionales, que no dieron buena puntuación a la israelí, que sí logró apoyó popular; otros hablan de un complot y de compra de votos.