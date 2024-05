Sandra Barneda provocó las lágrimas de los 'Supervivientes' con su mensaje desde el plató: “No nos damos cuenta”

La gala de Supervivientes: Conexión Honduras emitida este 19 de mayo en Telecinco estuvo marcada por la activación del protocolo de abandono por parte de Arkano, que tuvo a todos con las emociones a flor de piel al exteriorizar lo dura que está siendo la experiencia en el reality. Una situación ante la que Sandra Barneda tomó la palabra para expresar a los concursantes su admiración por el aguante y el espíritu de supervivencia del que están haciendo gala, del primero al último.

“Esto hace que el programa sea tan real como duro es. Llevan más de 70 días en estas condiciones y eso es de admirar. Muchas veces no nos damos cuenta porque sonríen, se lo pasan bien, pero cuando digo que son unos valientes es verdad y por eso este programa se llama Supervivientes y con todas las letras”, manifestó la presentadora desde el plató.

Tras arrancar los aplausos del público, continuó: “Cada día que aguantan es un mérito y, desde aquí, toda mi admiración para ellos. Va todo mi ánimo para todos. Gracias por aguantar y por hacer que este programa sea grande”.

Las palabras de Barneda emocionaron enormemente a todos los concursantes en la isla, que no pudieron contener las lágrimas. “Nos has puesto los pelos de punta”, destacó Laura Madrueño, mientras en plató también se mostraron compungidos exparticipantes como Laura Matamoros o Kike Calleja. “Se nos olvida a veces que lo están dando todo y me emociono con ellos. Gracias, de verdad”, zanjó.