Kiko Matamoros desprecia el legado profesional de María Teresa Campos: “¡Parece que inventó la TV y no es así!”

Ni que fuéramos Shhh habló este miércoles, durante su última entrega antes de hacer un parón hasta septiembre por las vacaciones de verano, con Toñi Moreno, quien confirmó la noticia de que presentará un programa en Canal Sur en el que se rendirá homenaje a María Teresa Campos. Kiko Matamoros aprovechó la ocasión para lanzar un discurso en el que ponía en duda la herencia televisiva de la comunicadora y en el que criticaba los reconocimientos que se estaban haciendo hacia la periodista desde algunas cadenas públicas.

Todo se desencadenó después de que Toñi Moreno ratificase la información, adelantada por El Confidencial Digital, de que el canal autonómico de Andalucía dedicaría a María Teresa Campos una de las entregas de la sexta temporada de El legado, un formato en el que se reconoce a figuras andaluzas de gran relevancia. Un especial, que coincidirá con el primer aniversario del fallecimiento de la malagueña, que ha levantado ampollas en el plató de Canal Quickie y Ten.

Tras escuchar las palabras de Toñi Moreno, Kiko Matamoros pidió la palabra para decir algo que, tal y como intuía, iba a causar controversia: “Voy a decir una cosa que a mucha gente le va a sonar a herejía, pero me trae absolutamente sin cuidado. María Teresa Campos ha sido una figura de la comunicación más o menos relevante, con un éxito más o menos relativo, ya que en unos sitios funcionó, en otros fracasó, en otros fue mediocre en sus épocas, todo depende dónde... Desde mi punto de vista, ¡vale ya de vender una cosa que no es!”, empezó diciendo, muy encendido.

“Canal Sur es dinero público, TVE también”, apuntó, recordando la gala especial que RTVE dedicó a María Teresa Campos la navidad pasada. “Miren ustedes, quiero recordar un programa que hacía Joaquín Soler Serrano a finales de los 70 que se llamaba A fondo. Ahí se entrevistaba a gente como Bertolucci, Mastroianni, García Márquez... gente que era verdaderamente importante en el mundo de la cultura y la vida de más de una generación. María Teresa Campos no es María Zambrano como para hacerle un homenaje en Canal Sur, salvo que se lo quieran hacer a gente como Joaquín el del Betis”, dijo con retintín, encontrando el rechazo de María Patiño.

Kiko Matamoros pone en duda a María Teresa Campos

María Patiño se mostró en contra de las palabras de Kiko Matamoros, argumentando que María Teresa Campos había “creado escuela en televisión”. Su compañero volvía entonces a saltar: “Lo que me parece tremendamente obsceno es el negocio que se han montado las hijas a costa de la figura de su madre. Creo que el peor homenaje que se le puede hacer a su madre es seguir lucrándoos a nombre de ella. 'Estoy ingresada en la habitación en la que murió mi madre' en una portada de revista, hacer un homenaje en TVE porque le pagan... al final lo que hacen es manchar la memoria de su madre”, insistió.

Javier de Hoyos y Chema Garrido también se oponían a su postura, revindicando el papel de María Teresa, que sirvió de referente para otras muchas mujeres: “¡No me hagáis reír, si incorporó a la televisión una fórmula que llevaba años en la radio! Hay cosas brillantes en su carrera, pero también otras menos, éxitos y fracasos, mediocridad... hay de todo”, defendió sobresaltado.

Patiño señaló que la malagueña había “creado un modelo en las mañanas”, argumento que Kiko Matamoros echó por tierra, acusando a Campos de copiar al que fuese su jefe. “¡Pero si eso estaba inventado en todo el mundo, en las televisiones de todo el mundo! Lo que hizo ella fue entrar en una fórmula que ya existía, que era la del programa de Jesús Hermida. La única aportación que hizo ella fue la mesa política, algo que se hacía en la radio muchísimos años antes. ¡Que copió entero el programa de Hermida, coño!”.

“Me parece muy bien que ella sea la primera mujer en hacerlo, ¡pero no es María Zambrano! Lo que digo es que parece que María Teresa Campos inventó la televisión y no es así. Este aluvión de reconocimientos y homenajes me parece absolutamente desmedido, solo motivado por el interés económico de sus hijas. ¡Que estamos hablando de dinero público! Si una cadena privada le quiere hacer 15 días de homenajes seguidos, que se los hagan, pero no que una cadena pública, con el dinero de todos, le haga otro homenaje, ¡que no es María Zambrano!”, concluyó antes de que María Patiño cortase el tema para pasar a otro asunto.