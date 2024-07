Kiko Matamoros llama “desagradecida” a Paz Padilla: “Le dimos un espacio que no tenía”

Ni que fuéramos Shhh se ha volcado en sus últimos días de emisión antes de las vacaciones en el caso de la supuesta infidelidad del novio de Anabel Pantoja, algo que él mismo ha querido desmentir este martes a través de Belén Esteban, anunciando que tomará acciones legales. Durante la tarde, los colaboradores hablaron de su relación actual con la que durante muchos años fue su compañera en Sálvame y la conversación derivó en una dura crítica de Kiko Matamoros contra Karmele Marchante y Paz Padilla.

Todo se desencadenó cuando el tertuliano aseguró que, a pesar de sus diferencias con Anabel, le deseaba “todo lo mejor” en la vida. “No a todo el mundo le deseo lo mejor. A mucha gente que ha trabajado con nosotros no le deseo lo mejor. A Anabel sí”, recalcó, en unas palabras que Kiko Hernández aprovechó para tirarle de la lengua.

“¿A que no tienes lo que hay que tener para decir a qué persona que ha trabajado con nosotros, un nombre solo no le deseas lo mejor?”, soltó el madrileño, que encontró una rápida respuesta del colaborador. “A Karmele Marchante”, aseveró sin apenas pensárselo. “No es que le desee lo mejor, es que le deseo lo peor”, señaló Matamoros, que justificó sus palabras ante la sorpresa de Belén Esteban.

“Hombre, es una señora que se ha inflado a mentir y difamarnos, inventarse historias por detrás, hablando incluso de personas que ya no están con nosotros, de mala manera. Yo me cago en... bueno, me voy a callar”, argumentó mientras Kiko Hernández, con una sonrisa pícara le pedía “otro nombre”.

Kiko Matamoros critica a Paz Padilla

“¿Qué quieres, que la liemos?”, preguntó entre risas, intuyendo la identidad de la persona a la que Hernández se estaba refiriendo. “Están diciendo ese nombre, dale que te pego con que va a venir a trabajar con nosotros en septiembre... Paz Padilla”, dijo, aludiendo a teorías surgidas en los comentarios del programa en Youtube y Twitch.

“¿Qué te ha hecho Paz Padilla para desearle lo peor?”, cuestionó sibilinamente Kiko Hernández, insistiendo con el asunto. “No, lo peor no. Lo peor de lo peor, no. Pero para no desearle bien, o sea, que se quede como está”, aclaró Matamoros, que lanzó una dura crítica contra la que fuese presentadora de Sálvame.

“Creo que con nosotros ha sido muy desagradecida. Le dimos un espacio que no tenía ni de lejos. Gracias a haber estado trabajando con nosotros, le ha ido muy bien en lo comercial”, explicó, destacando que su paso por el programa de corazón de Telecinco la catapultó profesionalmente.