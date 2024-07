Kiko Jiménez señala a Olga Moreno por sus ausencias en 'Supervivientes': “No tienes valor de venir cuando está Jorge”

Kiko Jiménez fue este domingo el gran protagonista de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras, una vez más. El concursante de Supervivientes 2024 y novio de Sofía Suescun se llevó los focos, por un lado, con sus controvertidos comentarios contra Marta Peñate, que llevaron a Tony Spina a abandonar el plató, pero la cosa no quedó ahí. Antes de que esto sucediera, el televisivo realizó otro llamativo comentario directo contra otra de las concursantes de este spin-off del reality, Olga Moreno.

Con palabras gruesas, Jiménez se quejó de las opiniones del resto de contertulios, que no daban credibilidad a la intención de Suescun de reconciliarse con Marta Peñate, empezando por Adara Molinero, una de las más críticas con la otrora ganadora del formato, así como Alicia Peña (esposa de Jorge Pérez) y Moreno. “¡Iros a la m..., anda! Eso es lo que os digo a todos”.

Ante eso, Jiménez se dirigió a la expareja de Antonio David Flores sacando a relucir un detalle que no ha pasado inadvertido a los espectadores: “Y tú ahora vete con la Rosa Pepi y la María Chus a hacer vídeos... ¿Por qué no vienes cuando está Jorge aquí? Que te echamos de menos. ¿Eh, Olga?”.

“No vengo porque no me llaman”, ha respondido ella. “¿No te han llamado? ¡Anda, corre! ¡Venga!”, replicó Kiko.

No hay que olvidar que una y otro solo se vieron las caras en la entrega de Tierra de nadie en la que ella volvió de Honduras. La entrevista estuvo marcada por la tensión entre ambos, enconados desde la emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Desde el primer momento, el presentador estrella se posicionó del lado de Rocío Carrasco, y de su acusación de maltrato contra Antonio David Flores, haciendo extensivas sus críticas a Moreno por su comportamiento con ella. Además, Vázquez la criticó públicamente en varias ocasiones y hasta llegó a cuestionar la victoria de Moreno en la edición de 2021, en la que, por otras circunstancias, fue Carlos Sobera quien la anunció como ganadora.

“No tienes el valor de venir cuando está Jorge”

El hecho de que Moreno no haya estado presente en buena parte de las entregas de este All Stars desde plató, una vez regresó a nuestro país, había sido evidente, pero no se había llegado a hacer comentarios explícitos desde el concurso. Esto, claro, dejó un tanto estupefacta a la aludida, mientras Barneda llamaba la atención al defensor de Sofía Suescun por sus formas.

“Ha venido con la metralleta disparando a todos”, señalaba Adara Molinero, que hizo buenas migas con Moreno en la isla. Kiko respondió llamando “cascarón de huevo” a esta, primero, y luego “desagradecida y envidiosa”. Sin embargo, la cosa fue a más cuando Olga Moreno quiso intervenir: “Tú cállate, que no tienes el valor de venir cuando está Jorge. No tienes lo que tiene que tener”, volvió a señalar él.

Ante el nivel de la discusión, Sandra Barneda intervino para pararle los pies al colaborador. “No mandes callar. Solo te voy a pedir que no mandes tú callar, y con buenas palabras. Y, por favor, baja un poco, es importante bajar en la vida”