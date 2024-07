Tony Spina dejó el plató de 'Supervivientes All Stars' por un polémico comentario de Kiko Jiménez: “Esto no es un juego”

El Conexión Honduras de Supervivientes All Stars acabó este domingo con un momento de alta tensión entre Tony Spina y Kiko Jiménez. El italiano decidió abandonar el plató en los últimos compases de la noche, acusando al andaluz de soltar un desafortunado comentario en el que frivolizaba con los problemas de Marta Peñate para quedarse embarazada.

A la vuelta de una publicidad, el italiano se ponía en pie para comunicar a Sandra Barneda su decisión de salir del estudio: “Con tu permiso y el de producción, que Kiko quiera vacilar o atacar con temas tan sensibles que han escuchado todos... quiero abandonar el plató”. Y advirtió: “Para mí esto no es un juego. Jamás me metería con un tema tan sensible, vengo a defender a mi novia”.

Barneda trató entonces de apaciguar los ánimos, pero Tony insistía: “Esto se está yendo un poco de madre con vosotros, hay que recolocarlo. Esto es un programa de televisión y vamos a no personalizar, tanto Kiko como tú. Vamos a tratar de mantener la calma”. Spina, sin embargo, recalcó que se había excedido un límite. “Esto es entretenimiento y no me estoy entreteniendo”.

Jiménez, por su parte, dejó claro que no se arrepentía de sus palabras, lo que sirvió para el reproche de otros participantes en la tertulia como Adara Molinero: “Has dicho ”baby show“. Lo hemos escuchado todos”. El novio de Sofía Suescun se escudaba acusando a Spina de “montar el show”. “¿Pero se puede hacer eso de levantarte e irte?”.