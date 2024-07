'Supervivientes All Stars' desveló lo ocurrido entre Bosco y Sofía por la noche y anunció una visita masiva

La cuarta gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras anunció una sorpresa para el público: que Tony y Kiko, novios de Marta y Sofía; María, madre de Lola; Alicia y Tania, mujeres de Jorge y Alejandro; y el padre de Logan viajarán a Honduras “más pronto de lo que imaginan”. Por lo que por primera vez habrá un reencuentro masivo en la isla.

Otro de los grandes sobresaltos de la noche fue el perdón entre Sofía Suescun y Marta Peñate que, tras llevar semanas de enemistad absoluta, parece que la nominación les ablandó y firmaron la paz... una paz que duró hasta esa misma gala en la que volvieron a engancharse.

Un nuevo enfrentamiento tan tenso que llegó hasta plató y provocó otra discusión entre Kiko y Tony. Este último acabó yéndose de plató al escuchar que el novio de Sofía llamaba “babyshow” a cuando Marta y Tony hablan de lo que les está costando ser padres. “Me voy, Marta lo entenderá cuando vuelva”, dijo y Sandra Barneda le permitió marcharse.

Del castigo a Logan, a su nuevo récord con Sofía

En las nominaciones del pasado jueves, los concursantes metieron en la lista negra a Sofía, Marta y Logan, pero este último hizo uso de su tridente y se salvó a él para meter a Lola. Un movimiento que desde la organización le hicieron prometer que no contaría y él aceptó.

A los pocos días, el mismo Logan le confesó a Lola el cambio que había hecho al meterla como nominada. Una cámara le pilló y Sandra Barneda le informó de que aquello sería sancionado. Aunque la entrega se quedó sin tiempo y nadie le informó del castigo.

Durante la misma noche, Sofía y Logan se encontraron en un juego de recompensa en el que debían aguantar con lo pies suspendidos en el aire, sin punto de apoyo y solo haciendo fuerza de sus abdominales. Todos los compañeros fueron cayendo y les dejaron a solas, sorprendiendo con su capacidad de aguante.

Finalmente estuvieron hasta 17 minutos con las piernas en el aire y fue él quien acabó dejándolas caer. Por lo que ella venció, en toda una hazaña que recordó a su Noria Infernal del pasado.

Bosco, sobre Sofía: “Sí hubo beso... pero en la mejilla”

Bosco entró en el plató como cuarto expulsado de la edición, haciendo sus habituales reverencias al público y recibiendo los abrazos de seres queridos y ex concursantes. Casi todos excepto el frío reencuentro con Adara, la que puso distancia con él y él se limitó a decirle “qué guapísima estás”.

Para que viera un resumen de su experiencia le pusieron un vídeo que se ganó la ovación de los presentes y él reflexionó sobre el paso: “Me lo he pasado como un verdadero enano. Me hubiera quedado a vivir. He salido con más amigos que enemigos”, aseguró. Así como también habló de las secuelas de su caída en la Noria: “Tengo fisuritas en las costillas pero bien”.

Sobre sus compañeros: “Solo puedo decir buenas cosas de Sofía, gracias a ella lo hemos pasado un poquito mejor”, momento en el que Kiko se levantó y le agradeció “haberla cuidado”. Seguidamente, el programa le preguntó por las imágenes nocturnas de él y Sofía cuando creían que nadie les grababa.

“No veo nada en el vídeo porque nunca ha pasado nada entre ella y yo. Dormíamos juntos en una esterilla y hablábamos todas las noches pero no recuerdo este momento exactamente. Cuando pasó lo de las costillas me daba masajes y yo se lo agradecía pero hasta ahí llegó”, aseguró Bosco.

Adara también opinó: “Si él da esa explicación es porque será así”, dijo dejando en el aire sus dudas. Bosco acabó aclarando que “sí hubo beso... pero en la mejilla”, bromeó sobre que antes de dormir todos se daban besos como recordó Abraham.