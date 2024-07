Latre para en Movistar Plus+ antes de su gran reto en Telecinco: “Broncano es muy veloz mentalmente y Motos, un currante”

Carlos Latre está a punto de iniciar una nueva etapa profesional. Y no es una etapa cualquiera. Este mes de julio ha acabado su colaboración con Antena 3 (donde ha sido un rostro habitual en programas como El Hormiguero y Tu cara me suena), y a partir de septiembre presentará su propio show en Telecinco. Pero antes de que eso ocurra, antes de dar el gran salto a la competencia, el humorista celebra sus 25 años de carrera con una gala especial en Movistar Plus+.

El gran imitador de la televisión española es Inimitable, como bien dice el título de este espectáculo que se estrenará en la plataforma de Telefónica el 23 de julio. En él se repasarán los grandes hitos del valenciano, desde su aparición estelar en Crónicas Marcianas hasta sus trabajos más recientes en televisión, el medio en el que se ha consolidado como una auténtica estrella de la comedia.

“Es la confluencia de todo lo que ha pasado en estos 25 años, antes de una nueva etapa”, explica a verTele sobre esta gala que se grabó hace unas semanas en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid con multitud de estrellas que le han acompañado en estas dos décadas, como Antonio Banderas, los cantantes de Estopa, Santiago Segura, Camela, Rafa Nadal, Pau Gasol y Miguel Ángel Silvestre, entre otros muchos.

El público tampoco ha querido perderse esta especie de cumpleaños organizado por Movistar Plus+; ese público que tantas veces le pide imitaciones improvisadas incluso en los momentos más inoportunos (¡hasta en un entierro le rogaron que hiciera una parodia!). Latre le quita importancia a estas situaciones y se muestra agradecido con el cariño que recibe de la gente. “Tengo una frase de cabecera que dice: '¿Te acuerdas cuando soñabas con estar donde estás?'. Pues ya está. Esto forma parte de mi maravillosa vida profesional. Soy un suertudo absoluto”, reivindica.

El éxito le llevó hasta los platós de Antena 3, donde ha sido juez de Tu cara me suena hasta el 19 de julio, y próximamente le hará desembarcar en los de Telecinco. Allí presentará Babylon Show, un programa de entretenimiento que se emitirá al mismo tiempo que El Hormiguero de Pablo Motos y el nuevo formato de David Broncano en La 1.

El humorista no se lo toma como una “competición” y aprovecha para destacar la buena relación que tiene con sus compañeros del gremio. Si los tuviera que imitar, algo que posiblemente haya hecho en más de una ocasión, tiene claro en qué detalles se fijaría: “Me gusta mucho lo rápido que es Broncano; mentalmente es muy veloz. Y Pablo es un tío muy currante y meticuloso, pero parte del guion y creo que esa es una base muy importante”. A partir de septiembre tendrá que observarlos con mucha atención porque los tendrá en frente, al otro lado de la pantalla.

¿Qué es lo más satisfactorio de estos 25 años de carrera?

Lo digo de verdad: lo más satisfactorio es el cariño del público y de la profesión. Recibo mucho cariño, y este Inimitable de Movistar Plus+ va a destilar mucho cariño de los compañeros y del público que pagó su entrada para ir al show. Han sido 25 años de mucha verdad y buen rollo. Se destila no solo profesionalidad, sino también divertimento, risa y positividad.

¿Cómo ha surgido esta celebración de cumpleaños?

Movistar Plus+ ha tenido una idea que me ha parecido muy buena [ríe] y ha sido muy bonito poder hacerla. Ha sido como la confluencia de todo lo que ha pasado en estos 25 años, antes de una nueva etapa. En este programa está resumido todo lo que hemos hecho durante este tiempo, y es un colofón a estos 25 años de carrera.

Es una locura. Vamos a recordar todos los programas que he vivido en estos 25 años: Crónicas Marcianas, Me resbala, El Hormiguero… Estaré acompañado de profesionales y de gente que me ha enviado mensajes, como Jimmy Fallon, que me envió un mensaje en directo desde su programa, o Antonio Banderas, Miguel Ángel Silvestre, Rafa Nadal, Pau Gasol y toda la Selección Española de Fútbol con Iker Casillas, Pepe Reina, Iniesta… Hay muchas estrellas amigas que han tenido a buen participar en este especial. Va a ser muy divertido.

¿Fue ‘Crónicas Marcianas’ el gran trampolín de tu carrera profesional?

Absolutamente. Pasé de cero a 1.000. Era el programa con más audiencia y repercusión. Indudablemente, Crónicas Marcianas es historia de la televisión. Estar sentado a la derecha de Javier [Sardá] con estrellas como Boris, Paz Padilla, Rosario y Mariano fue mi gran universidad porque yo estaba por hacer todavía. Cuando salí de allí, empezó una locura que ha sido muy bonita y muy positiva.

Supongo que eres una persona muy meticulosa, muy observadora. ¿Desconectas en algún momento?

Me cuesta muchísimo porque, además, tengo TDA [Trastorno de Déficit de Atención] y una locura en la cabeza, pero lo he ido llevando muy bien. Cuando era pequeño fui un 'TDA no diagnosticado' y era lo que se denominaba ‘un niño malo’, pero me fui refugiando en el humor, en la interpretación y en el canto para encauzar esa locura. Ha sido muy bonito tener estos puntos de apoyo.

¿Se agota tu paciencia en algún momento?

Soy muy impaciente, y tener paciencia es uno de los aprendizajes más grandes. Como un buen guiso, todo necesita su tiempo y todo llega cuando tiene que llegar.

¿Y se te acaba la paciencia con la gente? Imagino que tu familia, tus amigos y la gente de la calle te pedirán imitaciones. ¿Cuándo te muestras agotado?

No me agoto. Tengo una frase de cabecera que dice: '¿Te acuerdas cuando soñabas con estar donde estás?'. Pues ya está. Esto forma parte de mi maravillosa vida profesional. Soy un suertudo absoluto, aunque hay gente que es más simpática, más amable, más oportuna o más inoportuna. A mí no me cuesta nada. Me siento muy agradecido del cariño que recibo en la calle porque se me ve como una persona muy cercana, como si fuera parte de la familia, y eso es muy bonito.

Ahora que hablas de personas inoportunas… ¿te han pedido una imitación fuera de lugar?

En un entierro. Dije que no era el momento pero que no tenía problema en hacerla otro día. Por respeto a la persona que acababa de fallecer, no iba a hacer La Pantoja de Puerto Rico.

A partir de septiembre te vamos a ver en Telecinco compitiendo contra Pablo Motos y David Broncano. ¿Qué tono le vas a dar a tu nuevo programa?

Inimitables es un punto de inflexión, y ahí se va a ver mucho el sentido de todo lo que he aprendido hasta este momento. Va a ser entretenimiento puro y duro, fresco y natural. No tengo ninguna sensación de competición. He estado muchos años con Pablo y ha sido maravilloso; y Broncano es un crack con el que me llevo de maravilla. No tengo sensación de competición; tengo sensación de televisión, entretenimiento y frescura.

Si los tuvieras que imitar a ellos, que seguramente lo habrás hecho, ¿en qué detalles te fijarías?

Me gusta mucho lo rápido que es Broncano; mentalmente es muy veloz. Y Pablo es un tío muy currante y meticuloso, pero parte del guion y creo que esa es una base muy importante; en su caso me fijaría en el gran trabajo de guion que tiene detrás.

¿Tu salto a Mediaset implica el fin de tus apariciones en Atresmedia?

Claro, indudablemente yo llego a Mediaset ‘como persona de cadena’, y eso implica eso. Pero Tu cara me suena acaba el 19 de julio; hasta entonces soy de Antena 3. El día 20 ya soy de Mediaset.

Con este especial de Movistar Plus+ se te coloca a la altura de Gomaesmuma, de Eugenia, de Leo Harlem… ¿Qué sientes cuando echas la vista atrás y miras hasta dónde has llegado?

Mucha satisfacción, pero tengo la sensación de que esto acaba de empezar. Parece que en este especial de Movistar Plus+ se va a poner a prueba lo que he aprendido en estos 25 años en la tele, la radio y el teatro. Estoy muy agradecido de estar al lado de esos grandes de la historia del entretenimiento, es muy emocionante.