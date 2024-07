'Tu cara me suena' entonó una escueta pero sentida despedida a Carlos Latre: “Que los vientos le sean favorables”

Con permiso del triunfador David Bustamante, la undécima edición de Tu cara me suena ha dejado el protagonismo inesperado a los jueces. Por un lado, a Àngel Llàcer, que ha estado ausente la mayor parte del concurso por baja médica, y que estuvo presente en la final con un mensaje grabado; por otro, a Carlos Latre, que se despide del concurso de Antena 3 tras 12 años, para poner rumbo a Telecinco, donde conducirá Babylon Show, la nueva apuesta de la cadena para competir contra El Hormiguero en el access prime time.

El adiós del humorista ha sido el elefante en la habitación en la final. No hubo menciones expresas a esta marcha de un histórico del formato, presente desde los inicios, ni homenajes o despedidas al profesional, que al fin y al cabo se marcha a la competencia. Ahora bien, en el momento de agradecer la labor de los jueces, justo antes de conocer la identidad del ganador, Manel Fuentes sí hizo un comentario.

“Que todos los vientos le sean favorables”, dijo, abrazando a su hasta esa noche compañero, a quien pidió un aplauso en reconocimiento a su larga estancia en el concurso.

“Este programa me cambió la vida”

El maestro de las imitaciones pidió la palabra a modo de despedida: “Quiero daros las gracias. A Tinet Rubira, sobre todo, que me escogió para este programa, a todo el equipo, a mis compañeros, a ti Manel, por el cariño, a todos los concursantes que han pasado... Y de verdad, gracias al público, porque este programa me cambió la vida y me da vida. Gracias de corazón”.

Por delante, 'Babylon Show' enTelecinco

Como decíamos, Babylon Show será el título de esta apuesta liderada por el humorista en Telecinco a partir de septiembre. Se las verá contra El Hormiguero de Antena 3 y contra la llegada de David Broncano a TVE. La propia productora de Latre está detrás del proyecto, que le sirve a este para volver a Mediaset, donde no trabajaba desde que ejerciera de colaborador de La tribu en 2009. Eso sí, durante la última temporada ya se dejó ver de vuelta con su participación en el reencuentro de Crónicas Marcianas de 2023.

La franja a la que llegará la conoce bien, pues durante años ha sido colaborador en El Hormiguero, al que ahora pasará a hacer la competencia. Recientemente, el todavía juez de Tu cara me suena en Antena 3 se despidió entre elogios del presentador de Antena 3. “Quiero dar las gracias a Pablo Motos y Jorge Salvador por hacerme partícipe de un show que es y será historia de la TV”, dijo.