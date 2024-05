Àngel Llàcer reaparece tras salir de la UCI: “Se temió por mi vida, llegué a despedirme de mi familia”

Tras semanas de preocupación por su estado de salud, Àngel Llàcer ha reaparecido en sus redes sociales para relatar en primera persona el duro trance al que ha tenido que hacer frente y por el que, según él mismo desvela, llegó a despedirse de su familia y de sus seres queridos.

El profesional televisivo, que se ausenta de manera indefinida de Tu cara me suena, ha compartido en un post de Instagram “el susto que la vida le dio” unas semanas atrás, y que había ido trascendiendo en los medios a través del relato de amigos y compañeros de profesión. Todo comenzó a la vuelta de un viaje por el Sureste Asiático, cuando fue ingresado por una infección bacteriana de la que aparentemente salió recuperado, para volver a la UCI pocos días después.

“Después de volver de un viaje por el Sureste Asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… y aquí es cuando tuve el susto real”, comienza relatando el también actor.

“Para no aburrir con partes médicos, el resumen es que sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos”, expresa con crudeza Llàcer en sus redes sociales, asegurando que ya está fuera de peligro: “Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación”.

A continuación, el juez de Tu cara me suena da las gracias a los profesionales que le han tratado y cuyo cuidado “no podré olvidar nunca”: “Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional; pero como siempre hay que quedarse con lo positivo de todo… y yo me quedo con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas”. También agradece a sus compañeros de teatro, Gestmusic y Atresmedia por el apoyo, así como “a todas las personas anónimas que se han preocupado por mí y me han escrito para mandarme ánimo y fuerza”.

“Es una segunda oportunidad que voy a aprovechar al máximo”

Su mensaje lo completa con una reflexión vital y el entusiasmo por afrontar la que considera que es “una segunda oportunidad” para él: “Siempre he dicho que mi vida se dividiría en dos temporadas, la primera hasta los cincuenta años y la segunda a partir de ahí. Justo este año he cumplido los cincuenta, o sea que mi segunda temporada ha empezado de lo más fuerte: con una segunda oportunidad que voy a aprovechar al máximo; ¡os lo aseguro!”.

“Me voy a esforzar para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos pronto en los teatros o en la televisión… haciendo lo que mejor sé hacer que es entretener”, concluye Àngel Llàcer.