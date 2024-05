Lolita celebra que Àngel Llàcer ya esté “fuera de peligro”, y habla del fichaje de Carlos Latre por Telecinco

La baja de Àngel Llàcer por problemas de salud está siendo la nota negativa de la presente edición de Tu cara me suena. Y es que pese a su regreso en la gala del viernes 18, el juez del talent show vuelve a ausentarse de manera indefinida tras someterse a distintas operaciones por una infección intestinal.

Sobre ello se ha pronunciado Lolita, que no ha podido evitar emocionarse al hablar de la complicada situación por la que ha atravesado su compañero: “Gracias a Dios ya está fuera de peligro y fuera del hospital. No sé si podrá volver a Tu cara me suena porque le han mandado reposo, pero desde aquí le digo que le quiero”, comentó la artista este lunes ante los micrófonos de Europa Press y GTRES durante un evento.

Dejando en el aire si Llàcer podrá retomar en algún momento las grabaciones de la edición actual del programa de Antena 3 antes de que finalicen, la 'jueza' afirmó que “Tu cara me suena sin mi Àngel no es lo mismo y me emociono porque en los programas que quedan sé que le voy a echar muchísimo de menos”.

A quien con total probabilidad echará en falta la próxima temporada es a Carlos Latre tras su reciente fichaje por Telecinco para ponerse al frente de un nuevo show de access prime time. Un movimiento televisivo que Lolita no quiso valorar, pero sí deseó lo mejor al que todavía es su compañero: “No puedo opinar nada porque eso son cosas de cada uno. Yo lo único que le deseo a Carlos es que le vaya tan bien como le ha ido hasta ahora”.

Estas declaraciones las pronunció la artista y personalidad televisiva este lunes 20 de mayo en la XLIX edición de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana, donde le otorgaron el galardón más dulce: “Me hace mucha ilusión porque este premio te lo da la prensa y hemos tenido épocas de pelearnos mucho, pero gracias a Dios eso fue hace muchos años y ahora nos llevamos muy bien”, apuntó a ese respecto.