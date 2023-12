El reencuentro de 'Crónicas Marcianas' reveló lo “durísimo” que era Sardà y la condición a Paz Padilla para colaborar

Este martes, 12 de diciembre, Telecinco emitió el homenaje Crónicas Marcianas. El Reencuentro, 18 años después de su despedida. Un especial que dedicaron a Joan Ramón Mainat, y que tuvo hasta su propio 'In memoriam' con colaboradores que fallecieron.

La emisión reunió con Xavier Sardá a Rocío Madrid, Mariano Mariano, Carlos Latre, Paz Padilla, Fernando Ramos y Xavier Deltell, entre otros. En una cita que no había ocurrido hasta entonces: “No hemos coincidido todos nunca”, aseguraron.

Compartieron recuerdos del “importante impacto social” que tuvo el espacio con reivindicaciones como el del “No a la guerra”, el “nunca mais” y el asesinato de Ernest Lluch que le costó amenazas a Sardá. Así como todos recordaron cómo empezó aquella “familia” de Marte. Por ejemplo, Roció explicó que Sardá la fichó en una “cena junto a Toni Cruz. Los dos se subieron en patines a un tobogán, y me llamaron 'Rocío Madrid que si te vienes al programa, queremos que seas nuestro nueva marciana”.

Una propuesta que aceptó aunque la acabaran “puteando un poquito”. De hecho, sacó a la luz que sus “piques” con Boris Izaguirre eran ciertos: “Dijo hasta que estaba embarazada y no sé qué barbaridades más y me fui por no matarlo una noche”.

Paz Padilla también rememoró cuando Sardá se le acercó y le dijo que quería que trabajara junto a él haciendo “lo que sea pero chistes no, vas a hacer algo, pero chistes no” subrayó. Una idea que le gustó y “confió” en él. “Tú me ponías ahí y te retirabas, es tan difícil saber retirarse... He ido a otros programas que me daban pie, pero el ego es muy difícil de controlar”.

Sardá señaló que “las estrellas eran ellos” y por eso prefería poner el foco en todos. Pero tras los halagos también recordaron el “durísimo jefe que era”. Loles León confesó haber tenido “enganchadas si se quejaba pero eran discusiones de personas que se quieren”. Mientras Latre aseguraba que el presentador era “un periodista en el que podías confiar, del que se enamoraba la madre, la hija y al marido le caía bien porque era un cabrón”.

Nuestro pequeño homenaje a los que ya no están pero que siempre formarán parte de #CrónicasMarcianas 🖤



Hasta que él mismo se encargó de aclarar el motivo del final del exitoso programa: “Se terminó porque dije que ya era suficiente. Si hubiera sido en otro horario posiblemente hubiera subsistido más tiempo. Estaba muy cansado”, confesó. Y a la pregunta de si podría regresar, dejó abierta la posibilidad: “Me lo estoy planteando”.