'Crónicas Marcianas' vuelve tras 18 años a Telecinco para recordar su revolución: “Telebasura, tu puta madre”

Ahora que tan recientemente hemos vivido la despedida de un formato icónico como Sálvame con una noticia que estaba convenientemente preparada para su publicación con el antetítulo de “Adiós a la telebasura”, quizás la apuesta de Telecinco para la noche de este martes 12 de diciembre permita a los espectadores más jóvenes conocer la locura de un formato como Crónicas Marcianas, que también recibía ese descalificativo, por el que su presentador y creador Xavier Sardá acuñó una respuesta que ha quedado para la historia televisiva de España: “Telebasura, tu puta madre”.

El presentador, al que ahora vemos como tertuliano de distintos formatos y que en 2022 condujo La gran confusión en TVE, revolucionó la televisión española con este late night producido entonces por Gestmusic que acabó manteniendo despiertos a millones de españoles entre 1997 y 2005. No sólo logró su misión de destronar a Pepe Navarro con La sonrisa del pelícano en Antena 3, sino que acabó convirtiendo en un icono su mezcla de tertulia, entrevistas a estrellas mundiales, debate, actuaciones incluso de striptease, y sobre todo mucha, muchísima polémica.

Hablar de Crónicas Marcianas es hablar de la genialidad del Señor Galindo, fallecido en 2019, pero especialmente de su mezcla de humor para lograr un show que le convirtió en un formato referencial pese a su hora de emisión. A sus rostros más importantes, como Boris Izaguirre, Paz Padilla, Manel Fuentes, Xavier Delltell, Carlos Latre o Mariano Mariano; acabó impulsándoles como estrellas televisivas que luego han mantenido destacadas trayectorias.

Pero también es hablar de una locura televisiva que llegó a lanzar a toda una troupe de “frikis” (Tamara y su madre Margarita Seisdedos, Arlequín, Tony Genil, Leonardo Dantés, Paco Porras...) que protagonizaron la actualidad televisiva, del corazón y hasta musical esos años y los posteriores. O de un afán polemista del que, aprovechando el boom de las primeras ediciones de Gran Hermano, también surgieron tertulianos televisivos como Aída Nízar (que acabó siendo expulsada con el presentador diciéndole “eres una hija de puta”), Kiko Hernández, Carlos Navarro 'El Yoyas' o Marta López, entre muchos otros. Lo mismo ocurrió con Alessandro Lequio, Mila Ximénez o Coto Matamoros. Crónicas Marcianas fue un incesante descubridor de personajes televisivos.

Sus excesos fueron lo que le hicieron ganarse el descalificativo de “telebasura” contra el que protestó, y protesta, su presentador. Y en ocasiones llegaron a tal punto que acabaron en denuncias, y hasta con una famosa condena del Tribunal Supremo por entrevistar a un discapacitado. Era sin duda su peor parte, la que además le ha hecho quedarse con una etiqueta y una fama cuanto menos incompleta, que Telecinco intentará cambiar con el homenaje especial que emite este martes, y ha presentado con algunos de sus protagonistas.

Un homenaje para sacar el mejor recuerdo

Mediaset anticipa que va a ser “una noche de emociones, recuerdos, anécdotas y secretos revelados”. Será Carlos Latre, que precisamente saltó al estrellato con sus imitaciones en Crónicas Marcianas, el que se encargue de guiar a Xavier Sardá en un “nostálgico y emocionante viaje al pasado”. No estarán solos, pues en el especial también participan otros referentes “marcianos” como Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Deltell, Mariano Mariano, Javier Cárdenas y Leonardo Dantés.

Su enorme lista de colaboradores, tertulianos, polemistas y un largo etcétera también estará representada con las intervenciones, como adelanta Telecinco, de otros como Boris Izaguirre, Frank Blanco, Loles León, Ramoncín, Enrique del Pozo, Pilar Rahola, Marta López, Javier Nart, Susana Reche, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega y Marbelys Zamora. Además, este 'Reencuentro' rendirá también homenaje a los ya desaparecidos Señor Galindo, Rosa María Sardà, Carmen Hornillos y Joan Ramón Mainat, entre otros.

En el especial, que arranca a las 22:50 horas y supone el regreso del formato tras 18 años y medio desde su adiós, también podrán verse los testimonios de invitados, productores y técnicos, entre otras figuras. Lejos quedan las cuotas superiores al 30% que marcaba en el late night, donde no le importaba la hora para reunir a más de 1,4 millones de espectadores. Ahora, incluso desde el prime time, se conformará con rememorar sus mejores recuerdos.

“Volver a 'Crónicas Marcianas' a estas alturas, no”

Como recoge Informalia tras asistir a su presentación, Sardá ha valorado especialmente que tras la tensión de esos ocho años “es especialmente satisfactorio” que todos se lleven bien, y al ser preguntado sobre si podría volver al late night, el presentador ha explicado que ya no hay apenas formatos en esa franja, y ha sido muy claro: “Hacemos un reencuentro, que es una única noche. Y si funciona, haremos otro, como mucho. Pero volver a Crónicas Marcianas a estas alturas, no”.

Por si había dudas, el Director de Contenidos de Mediaset, Jaime Guerra, ha aclarado que ni se plantean un regreso: “No nos planteamos el regreso de un late a nuestra emisora”, ha sentenciado, explicando: “Una de las preguntas que responden en el especial es si hoy sería posible un Crónicas Marcianas. La conclusión a la que llegan es que no se podría poner en marcha de nuevo”.

Xavier Sardá, que ha asegurado que a él las redes sociales le “importan un pito”, ya ha empezado a ser guiado por Latre desde la rueda de prensa, que ha intervenido para bromear con que “hoy las redes no hubieran ardido con Crónicas Marcianas, hubieran explotado directamente”, como recoge Bluper tras preguntarles cómo sería visto en la actualidad.

Antes de su estreno, el presentador ha querido valorar la diferencia fundamental que suponía la banda terrorista ETA, recordando que “es una suerte que hoy no haya atentados terroristas” por cómo les afectaba al programa. Y sobre esa fama de “telebasura”, ha reflexionado: “Nos llamaban telebasura y yo me preguntaba: '¿Todo el programa es telebasura?'. Con el tiempo, me he encontrado con gente importante que me ha dicho que se equivocó llamándonos eso”.