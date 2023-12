Así será la 'nueva Telecinco': sus apuestas para los próximos meses, de concursos al regreso de realities

Telecinco sigue inmersa en la renovación de su parrilla, que en el último medio año ha sufrido profundos cambios. Por ejemplo, ha dicho adiós a Sálvame y al Deluxe, ha movido a Ana Rosa Quintana a las tardes, ha fiado sus mañanas a Ana Terradillos y Joaquín Prat y ha incorporado a Carlos Franganillo, como avanzó verTele, para ser la cara más visible de sus próximos y renovados informativos. Todo esto dentro del contexto actual del canal, que está marcado por sus bajas audiencias y las ganas de revolucionar su modelo televisivo. Algo que también pasa por la franja de prime time, para la que ha anunciado varios proyectos de cara a los próximos meses, los cuales permiten ver, grosso modo, cómo será la 'nueva Telecinco'.

De momento ya ha lanzado Desnudos por la vida y De Viernes, que apenas están dando sus primeros pasos en la programación. Próximamente se unirán varias novedades más, que irán desde lo más familiar hasta la nostalgia más gamberra. Los concursos -hasta cinco, varios de ellos con famosos de por medio- se presentan como el género estrella con permiso de los reality shows, que tendrán una importante presencia en el primer trimestre de 2024 con La isla de las tentaciones 7 y el regreso, cinco años después, de GH Dúo.

Así pues, todo apunta a que Telecinco quiere ser un canal más familiar en la franja estelar -teniendo también en cuenta a los más pequeños de la casa- , pero sin renunciar a su mayor seña de identidad: la telerrealidad. Al fin y al cabo, para salir de su crisis necesita transmitir que ahora es otra cadena, menos polémica y más blanca. Pero al mismo tiempo necesita certezas, y éstas dicen que, hoy por hoy, GH VIP es el formato más competitivo de su horario estelar, por mucho que sus audiencias no sean deslumbrantes.

Por tanto, las novedades de Telecinco para los próximos meses parecen dibujar un modelo híbrido que no termina de romper con lo anterior, pero que refleja un giro hacia otro tipo de televisión. Lo vemos a continuación con los nuevos programas, los regresos y los especiales que ha preparado para las próximas fechas.

Nuevos programas

'100% Únicos'

Telecinco ya está promocionando en pantalla, aunque sin fecha de estreno, este nuevo programa producido por Shine Iberia (Banijay Iberia). Se trata de un formato de entrevistas moderado por Guillermo Fesser en el que 30 personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) harán todo tipo de preguntas a diferentes famosos. Antonio Banderas, Isabel Díaz Ayuso, Albert Rivera, Mercedes Milá, Antonio Orozco, Dabiz Muñoz, Carmen Maura, Javier Gutiérrez, Leo Harlem y Daniel Guzmán serán algunos de ellos.

'Celebrity School'

Telecinco anunció hace unos días la puesta en marcha de este concurso, que estará presentado por Christian Gálvez y producido por Cuarzo (Banijay Iberia). En cada entrega de Celebrity School, cuatro famosos protagonizarán una particular 'vuelta al cole' en la que se enfrentarán, a través de diferentes pruebas de conocimiento, físicas y musicales, a alumnos de tres grados diferentes: primaria, secundaria y bachillerato.

'A tu bola'

Lara Álvarez presentará próximamente este concurso de Bulldog TV (Supervivientes), en el que tres famosos se enfrentarán en cada emisión a una competición de canicas. Cada uno de los participantes invitados jugará con un color diferente con el objetivo de superar distintos retos en los que la velocidad, la gravedad y el factor suerte tendrán un papel importante. Está previsto que este programa forme parte de la programación navideña de Telecinco.

'La mejor generación'

Lara Álvarez hará doblete con este talent musical producido por Gestmusic (Banijay Iberia), según TVienes. Del formato, que Telecinco ha anunciado entre sus novedades para 2024, poco se sabe más allá de que enfrentará a diferentes artistas interpretando canciones de diversas épocas.

'Mental Masters'

También ha salido a la luz, aunque no de manera oficial, el desarrollo de este concurso producido por Warner Bros ITVP (First Dates). Cada participante de Mental Masters tendrá que meterse en una bola gigante que se irá moviendo por el plató. En ese entorno desconocido, los concursantes se enfrentarán a todo tipo de preguntas mientras ponen a prueba sus capacidades: su audacia, su memoria y su agilidad para responder con la mente y el cuerpo.

Nuevas temporadas

'GH Dúo'

Si 2023 nos ha dejado el regreso de GH VIP, 2024 nos traerá de vuelta su edición por parejas: GH Dúo. El reality de Zeppelin (Banijay Iberia) cuenta hasta ahora con una única edición, la que ganó María Jesús Ruiz en 2019, que no tuvo continuidad en temporadas posteriores. ¿El motivo? La fuga de anunciantes derivada del caso Carlota Prado, que provocó la retirada de la marca Gran Hermano hasta este mismo año. Ahora, con el VIP en emisión y el Dúo en camino, Telecinco reactiva definitivamente la maquinaria de GH tal y como la tenía antes de aquella crisis publicitaria. Es una forma clara de decir que, por muchos cambios que introduzca, la telerrealidad seguirá siendo uno de los pilares de su prime time.

'La isla de las tentaciones'

Y más con el reality de Sandra Barneda, que volverá próximamente a la parrilla con el estreno de su séptima edición. La propia presentadora anunció su producción en el mes de marzo y ahora, tras ocho meses sin noticias, Telecinco ha comenzado a promocionarla. Eso sí, sin fijar todavía su fecha de estreno. La sexta edición terminó en mayo, por lo que el formato de Cuarzo (Banijay Iberia) está disfrutando del descanso que no tuvo en anteriores temporadas, que pagaron el precio -en mayor o menor medida- de emitirse de manera tan consecutiva.

'¡Allá tú!'

El concurso 'de las cajas' volverá muy pronto a la parrilla tras ganarse la renovación a finales de verano. El programa de Jesús Vázquez producido por Gestmusic (Banijay Iberia) aprovechó el efecto nostalgia durante la temporada estival, que acogió su 'resurrección' tras más de una década fuera de la parrilla. Su rendimiento en prime time fue de más a menos, pero aun así fue una de las poquísimas apuestas veraniegas de Telecinco que dio la cara en audiencias. De ahí que vaya a abrir más cajas en próximas fechas.

'El Pueblo'

Aunque Mediaset ya está rodando Romi, hoy por hoy la única serie que Telecinco ha anunciado para 2024 es la cuarta temporada de El Pueblo. La última y definitiva de la comedia rural, que lleva disponible en Amazon Prime Video desde finales de 2021 y que ahora, dos años después, está cerca de llegar al abierto. Esta temporada, Telecinco ha programado La que se avecina y Bosé la noche del lunes, por lo que es probable que haga lo mismo con El Pueblo, cuya tercera tanda terminó de emitir en junio.

Emisiones en forma de especial

'Julio Iglesias: La vida sigue igual'

De momento, el primer lunes de diciembre será para Julio Iglesias: la vida sigue igual (22:50 h.), un especial por los 80 años del cantante. El documental, anunciado en agosto, contará con los testimonios de José María Aznar, Carlos Latre, José Mota, Nieves Herrero, Poty, Juan Luis Cano, 'El Puma', Rosa Villacastín, Loquillo, Los del Río, Pitingo y José Bono, entre otros. Además, Joaquín Prat moderará un debate en plató sobre el artista, como ya hizo tras cada capítulo de Bosé. El documental de Julio Iglesias sigue la estela de Felicidades, Letizia, Cristina de Borbón, rota de amor y el especial Ana, sobre Ana Obregón, dentro de estas emisiones de una sola entrega por las que Telecinco ha apostado en el último año.

'Crónicas Marcianas: El reencuentro'

También se está promocionando en pantalla este especial, en forma de reunión, sobre uno de los programas más míticos de la historia de Telecinco. “Hemos hecho unos especiales con lo mejor de Crónicas Marcianas (...) Imagínate poner los mejores vídeos de Carlos Latre, los de Boris Izaguirre, o los mejores momentos del programa en general. Es una labor de escoger vídeo a vídeo y el resultado es extraordinario”, ha avanzado Xavier Sardà, líder de aquel gamberro y controvertido late night que revolucionó las noches televisivas entre finales de los 90 y principios de los 2000. De momento, el reencuentro de Crónicas Marcianas no tiene fecha de estreno.

'Got Talent Especial'

Tampoco tiene fecha Got Talent Especial, expansión de universo del que no se conocen detalles hasta el momento. Aun así, la producción de este especial se enmarca dentro del “acuerdo estratégico” que Mediaset y Fremantle, la productora del programa, firmaron a principios de año. El primer proyecto del acuerdo fue Got Talent: All Stars, y próximamente verá la luz este Especial. Eso sí, primero tiene que acabar Got Talent 9, que actualmente está en su ronda de semifinales.