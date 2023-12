Karina habla de su marcha de 'GH VIP' y del pago de la multa por abandonar: “Llegamos a un acuerdo”

Han pasado dos meses desde que Karina decidiera abandonar la casa de GH VIP 8. La cantante comunicó su decisión a principios de octubre, cuando apenas llevaba tres semanas en el reality de Telecinco. A pesar del poco tiempo transcurrido, la artista ya había perdido las fuerzas necesarias para continuar, y así se lo hizo saber a la organización del reality.

“Me encuentro muy mal. Me quiero ir, no puedo más. Mi cabeza me va a explotar porque descanso muy poquito. Mis piernas también me van a explotar. Me quiero ir, quiero ver a mi familia. Me quiero ir a casa”, explicó la jienense. “Para nosotros tú ya has cumplido, has hecho un esfuerzo improbo por estar ahí, siendo un ejemplo para muchas personas, también mayores, a los que les ha gustado verte en las galas, pero lo más importante es que nosotros queremos que tú estés bien y seas libre para contestar”, le dijo Ion Aramendi antes de preguntarle si, efectivamente, quería irse de la casa.

Karina respondió que sí, y a juzgar por las palabras del presentador, la cantante se fue de GH VIP sin abonar la multa que deben pagar los concursantes que abandonan antes de tiempo. Ahora ha sido ella, en una entrevista para Pronto, quien ha confirmado que llegó “a un acuerdo” con el programa respecto al pago de la multa. “Llegamos a un acuerdo, tuvieron en cuenta mi edad y entendieron mi actitud. Yo quería vivir una nueva experiencia, pero no me encontraba bien allí dentro”, asegura Karina.

La cantante reitera que se fue porque “no aguantaba más” y porque “echaba demasiado de menos a mi familia, mi casa y mis cosas”, por lo que no se arrepiente de su decisión. Y menos ahora, que está inmersa en los preparativos del musical sobre su vida, que aplazó para entrar en GH VIP y que finalmente estrenará en enero. “Estoy muy ilusionada con este proyecto. Quiero que el público conozca a fondo mi vida. Si tengo que hacer un balance de mi existencia, siempre primará lo positivo. Pero en el espectáculo se verán mis luces y mis sombras, anécdotas y algunas sorpresas”, afirma.

Para cuando se estrene, GH VIP 8 ya habrá proclamado a su ganador o ganadora. Y Karina tiene claro quién quiere que gane la presente edición del reality: “Me gusta Laura Bozzo, que tiene setenta y tantos años y lo está haciendo muy bien, aunque no veo a nadie muy notorio”.