Ion Aramendi abrió 'GH VIP' cantando en directo y reprobó después un comentario de Luitingo: “¿Qué insinúa?”

La de este domingo fue una “noche loca” en el Debate de GH VIP. Y no sólo en lo relacionado con los giros en las tramas que recogemos en esta crónica, sino también en lo relativo a un Ion Aramendi que empezó la emisión de Telecinco cantando y la terminó señalando a Luitingo por un comentario que este hizo a Pilar Llori el pasado jueves en la gala y que no se vio en directo.

Aprovechando que la prueba semanal en el reality es de temática musical, el presentador no perdió la oportunidad de abrir la noche con una actuación a ritmo de The Love Boat, tema de Jack Jones. Y lo hizo cantando en directo mientras bajaba la escalera del plató hasta llegar a la pastilla central, animando a todos los presentes.

“Bienvenidos a todos, comienza el debate más musical de la historia”, exclamó Aramendi, que recibió una sonora ovación del público de plató e incluso le pidieron que se arrancase a cantar otra canción.

Aramendi, sobre el comentario de Luitingo: “ES horrible”

Más serio vimos al presentador cuando le tocó abordar uno de los asuntos delicados de la noche: el cara a cara entre Luitingo y Pilar Llori que tuvo lugar el pasado jueves en la gala principal y, en concreto, unas desafortunadas palabras del concursante que no se vieron en Telecinco pero sí en el canal 24 horas.

Tras su cruce de reproches que sí se emitió en directo, la participante lamentó que el que fue su pareja al principio del reality había tenido el mismo discurso con Jessica Bueno semanas después en la misma casa: “Eres básico, parece que tienes un texto, te lo aprendes y se lo sueltas primero a una, luego a otra...”, le dijo.

“Entonces no te vayas con un tío la primera noche, eso no lo has hecho nunca”, le reprochó él. “Jamás en la vida he hecho eso, en 26 años que tengo”, le dijo Pilar. “Y conmigo sí, qué casualidad oye”, comentó Luitingo, ante el asombro de su ex. “¿Cómo? ¿La primera noche? ¡Pero si llevábamos un mes juntos haciendo el tonto! Vaya comentario de mierda, ahora se lo dices a Marta [Flich] lo que acabas de decir”, respondió la concursante.

Estas imágenes fueron mostradas finalmente en el Debate, tras las quejas de un sector del público que acusó al programa de no emitirlas a conciencia el jueves. “El comentario es horrible”, opinó Ion Aramendi. “Tú no puedes decirle esto a nadie. ¿Qué está insinuando con eso? Es horrible”, añadió el presentador, que quiso testar también las valoraciones de los colaboradores.