“Noche loca” en 'GH VIP' con la desesperación de Albert, renuncia de Naomi y aclaración definitiva de Jessica

“Está siendo una noche un poco loca” aseguró Ion Aramendi a mitad del trigésimo Debate de GH VIP, que parecía que iba a ser tranquilo con el inicio de la campaña electoral y fue todo lo contrario.

El presentador dejó que Naomi Asensi, Michael, Albert, Carmen Alcayde, Laura Bozzo y Luitingo vieran los porcentajes ciegos de su recta final. Con unas cifras bastante dispares: 31%, 21%, 16%, 135, 10% y 9%.

Tras ello, pidió a los finalistas que escogieran a un exconcursante para convertirlo en jefe de su campaña, que le estaría apoyando hasta el final para que ganara. Así lo hicieron: Albert escogió a Pilar Llori, Carmen Alcayde optó por Karina, Luitingo a Jessica Bueno, Laura a Álex Caniggia, Michael hizo lo propio con Gustavo y Naomi se quedó con Susana.

Sin embargo, hubo un giro cuando Pilar explicó que prefería defender a Naomi por sentir más afinidad. Al escuchar eso, Albert entró en pánico y sufrió un ataque de ansiedad. Tal, que el presentador le pidió que acudiera al confesionario para tranquilizarle. “No me lo esperaba, pero yo a Pilar la quiero igual. ¿Quién me va a defender si con todos he tenido follón aquí?”, lamentaba con lágrimas de desesperación.

Acabó pidiendo a Susana que fuera su jefa de campaña y ella aceptó: “Albert se me ha partido el alma al verte así. No soy rencorosa, me quedo con lo positivo. A pesar de nuestras diferencias tenemos cosas de las que hablar y por supuesto que voy a defenderte a muerte. He decidido que sí porque lo voy a dar todo. Lo voy a hacer de corazón. Lo hago porque quiero”.

Para cerrar el acuerdo, Aramendi subrayó: “Os declaro jefa de campaña y candidato unidos”. Pero al regresar al comedor, fue Naomi la que volvió a protagonizar un giro: “La verdad es que no entiendo qué puede haber visto Pilar tan feo de Albert para no defenderlo, aquí estamos pasándolo muy mal, el disgusto que se ha llevado no me parece. Podría haberse esperado a la final para decirlo después. Así que yo no quiero que me defienda ella, no quiero ni jefa de campaña ni nada”, dijo entre los aplausos del público y la cara de desconcierto de Pilar.

Aramendi no le permitió que no hiciera campaña, por lo que Naomi acabó dejando en manos del público quién sería su defensor. “A Luca y a Sol no los conocí, con Marta he tenido mil peleas y a Pilar le acabo de dar, prefiero que elija el público”, zanjó dejando a Albert con el rimel corrido, a Pilar sin entender nada, a Susana conforme y al presentador desubicado.

Jessica aclara lo que le siente por Luitingo y lo que ocurrió con su ex

La “telenovela”, como la propia Jessica describió, continuó en el plató cuando Aramendi se acercó a ella para preguntarle por la ruptura que había hecho pública desde sus redes y también su ya expareja, Pablo: “Todo lo que tenía que decir esta en mi perfil de Instagram. No tengo nada más que decir”.

Explicó que se sentía bien: “Porque hago lo que me nace y me centro en mis hijos, en mi vida y en mí misma”. A la vez que el presentador le puso imágenes de Luitingo al enterarse de su ruptura por gritos del exterior: “He sonreído por dentro. Le daría muchos abrazos y besos y me pegaría muchas horas hablando con ella”, dijo él al Súper.

Pero Jessica explicó que ahora mismo no podrían ser más que amigos: “Con Pablo empecé una relación pocos meses después de mi divorcio. La ruptura no tiene nada que ver con Luis. Es una decisión mía porque nunca he estado segura porque hay cosas que tengo que curar. Nadie se da cuenta que me he divorciado hace un año y no estoy preparada para una relación. Por mucho que hayáis visto química o lo que sea”.

Palabras que el propio presentador agradeció: “Gracias por compartirlo porque el misterio era el que hacía que no entendiéramos lo que sentías”.

Y ella lo volvió a aclarar: “Puedo llevarme genial con alguien, la otra persona tener sentimientos, pero yo no estoy preparada porque me agarro a que algo no pueda funcionar. Mi vida no es la de una chica de 25 años”, zanjó.