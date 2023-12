Noemí Galera pide respeto en 'OT 2023' y reconoce una situación “desconcertante” para los concursantes

Noemí Galera se reunió este sábado con los concursantes de Operación Triunfo 2023 para pedirles que se respeten. A la directora de la Academia no le han gustado algunos de los comportamientos observados, de ahí que se haya citado con los jóvenes artistas para hacerles reflexionar.

“A ver cómo digo esto sin que nadie se mosquee”, advirtió al empezar la charla. “Estoy detectando desde hace unos días algo que no me gusta nada. Esta es vuestra casa, sois 15 y es muy difícil que 15 personas conecten 'a full'. Yo eso lo entiendo, no voy a obligar a nadie a que quiera a los demás, pero lo que sí quiero es que os respetéis, que os habléis bien”.

Galera admitió que esas formas llamativas “quizá” sean “códigos” que tienen los tirunfitos y que, vistos desde fuera, son difíciles de entender. “Eso puede ocurrir, yo le puedo decir a una amiga mía que es una cerda y lo entendemos la dos y nadie se ofende. Pero tenéis que pensar que aquí estáis expuestos, de la misma manera que damos ejemplo en diversidad y en según qué valores, hay que dar ejemplo y hablarnos bien, con respeto”, les recordó.

“Os tengo que avisar, es mi obligación avisaros”, insistió. “Esta es vuestra casa durante estos tres meses. No sé cómo habláis a vuestros familiares en casa, ni a vuestros amigos de fiesta, pero yo en mi casa no grito a nadie, no hablo mal a nadie, y no quiero que eso ocurra aquí. No lo voy a consentir. Yo estoy observando e intento interferir lo menos posible, pero no quiero que esto se vaya de madre”, les avisó.

La directora de la Academia quiso hacerles entender que esos comportamientos inapropiados, de los que no puso ejemplos, no siempre son bien recibidos por todos: “Si alguien pone mala cara, si alguien se siente ofendido, ya no es una broma”.

“Hablaos con respeto. No quiero que seáis amigos para toda la vida, eso surge o no surge, pido que os respetéis”, añadió antes de reconocer uno de los grandes dilemas a los que se enfrentan los concursantes: olvidarse de las cámaras pero tenerlas muy en cuenta.

“Por un lado os pedimos que os olvidéis de las cámaras y, por otro, venimos a deciros que no. ¿Dónde está el término medio? Sé que es desconcertante, pero es mi obligación venir a decirlo”, admitió la catalana. “¿Es difícil? Sí. Pero si no nos gritamos, mejor. Si hay roces, gestionémoslos de una manera adulta y responsable. Hablemos”.