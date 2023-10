'GH VIP 8' pierde a Karina, que se marcha “libre” y sin multa que pagar: “Es oficial que deja de ser concursante”

“Hemos tenido que hacer cambio de planes, teníamos pensado hacer la curva de la vida con Gustavo pero la actualidad manda, y nos espera una noche emocionante” anunciaba Ion Aramendi al arrancar el cuarto Debate de GH VIP 8.

El programa ya había adelantado, horas antes, que Karina quería abandonar pero no fue hasta esta noche cuando le hicieron la pregunta en firme subrayando que podía tomar la decisión de forma “libre” porque ya estaban “orgullosos” de su esfuerzo. Refiriéndose a que podía marcharse sin pagar la habitual multa de los concursantes que se marchan antes de echarles la audiencia, como ha podido saber verTele!

Con toda esa información, la cantante prefirió salir de la casa y volver con su familia, entre lágrimas y señalando sus pocas fuerzas como motivo. “Ha abandonado la ganadora de GH VIP 8, dos meses antes”, lamentaba Frank Blanco desde plató, mientras el presentador sentenciaba: “Es oficial que deja de ser concursante”.

Karina: “Que Dios os bendiga a todos pero necesito ir a casa”

“Durante estas semanas en la casa ha habido momentos en que casi tira la toalla, pero el cariño de todos vosotros y de sus compañeros le ha animado. Pero ahora no ha podido más” empezó contextualizando Aramendi.

Las imágenes mostraron a Karina en el confesionario, lamentando su estado de salud: “Estoy un poquillo triste porque no puedo ayudar en nada. Siempre le pido favores a los compañeros, me siento un poco inútil”. Seguidamente, la artista se disculpaba con sus compañeros: “Os juro, por lo más sagrado, que me encuentro muy mal. Me quiero ir, no puedo más. Mi cabeza me va a explotar porque descanso muy poquito. Mis piernas tamibén me van a explotar. Me quiero ir, quiero ver a mi familia. Me quiero ir a casa”, repetía.

En plató, el presentador también habló con el defensor de Karina sobre su abandono, porque muchos la sentían como una posible ganadora del reality: “Incluso habíais cambiado compromisos profesionales porque habíais pensado que podía llegar lejos”. Algo que el familiar explicó: “Tenemos un proyecto de hacer un musical, que es otro de sus sueños. Quería contarle su vida al público, estar cerca de ellos, desde su verdad. Llevamos dos años trabajando en ese proyecto, cuando salga se hará si se puede hacer. El teatro lo tenía programado pero al entrar al programa les pedimos que esperaran y lo hemos cambiado a enero”, aclaró.

Ion: "¿Quieres terminar hoy el programa y encontrarte con tus hijas? Por nosotros está todo estupendo, esta decisión la tomas tú"

Karina: "Es una decisión difícil, pero realmente noto que si estoy más tiempo me da miedo estar cada día peor" #GHVIPDBT4 pic.twitter.com/VYYSGYm9W4 — Gran Hermano (@ghoficial) 8 de octubre de 2023

Con todos estos datos, Aramendi conectó con Karina para preguntarle cómo se encontraba: “Me encuentro muy extraña, estoy muy a gusto pero noto que me faltan fuerzas a veces. Este programa es para personas fuertes, quizá he venido un poco tarde, pero por lo demás estoy bien. Echo de menos a mis hijas y a mis nietos, y a mi hermano. Pero me encuentro bien, no puedo estar mejor atendida”.

El presentador, entonces, le hizo la pregunta definitiva, señalándole que si decidía marcharse no le quedaban cuentas pendientes ya que entendían las razones: “Para nosotros tú ya has cumplido, has hecho un esfuerzo improbo por estar ahí, siendo un ejemplo para muchas personas, también mayores, a los que les ha gustado verte en las galas, pero lo más importante es que nosotros queremos que tú estés bien y seas libre para contestar. ¿Quieres hoy acabar el programa y encontrarte con tu familia?”.

A lo que ella tuvo claro lo que responder: “Es una decisión difícil pero noto que si me quedo más tiempo estaré cada día peor. Lo único que deseo es que estéis contentos con mi participación, me voy feliz si puedo ayudar a mi hija, que Dios os bendiga a todos, pero necesito ir a casa. No lo puedo evitar”, aseguró entre lágrimas.

Le dieron luz verde y a ella le volvió la sonrisa que se le estaba apagando. Al contárselo a sus compañeros también le invadieron unas fuerzas renovadas, que todos aplaudieron para animarle en su decisión.