Marta Flich se disculpa con el presidente de Asturias, que criticó un polémico comentario de Marta Castro en 'GH VIP'

GH VIP 8 ha llegado a la política. ¿El motivo? Un polémico comentario de Marta Castro sobre Asturias, el cual se viralizó hasta llegar al presidente del Principado, Adrián Barbón, que cargó contra la concursante por sus palabras.

La historia comenzó el miércoles, cuando Marta y sus compañeros comentaron el mal olor que se respira en el jardín de la casa. “Huele fatal, por eso hay tantas moscas”, dijo la influencer antes de abrir la puerta del jardín y soltar su controvertido comentario: “¡Joder! ¡O sea, heavy! Huele como Asturias. Huele como a vacas”.

La frase llegó hasta el presidente asturiano, que defendió su tierra contundentemente: “No sé quién es esta señora y tampoco me importa lo más mínimo, pero ya le gustaría a ella saber realmente a qué huele Asturias, disfrutar de nuestros espacios naturales o sentir el olor de la yerba cuando llega la época de siega”. En realidad Marta sí lo sabe, pues cabe decir que es asturiana, aunque lleva años afincada en Madrid.

En cualquier caso, Marta Flich se disculpó este jueves con Barbón durante la gala de GH VIP. “Sabemos que no te ha gustado mucho un comentario de tu paisana Marta, que dijo que Guadalix olía a vaca como su tierra, Asturias. Ella es de allí, sus abuelos. No creemos que lo haya dicho con mala intención, pero bueno. He de decirte que para nosotros es un orgullo trabajar en plena sierra madrileña. ¡Vivan las vacas, viva Asturies y viva todo!”, dijo la presentadora.