'GH VIP 8' ya tiene a su segunda expulsada, tras castigar a los concursantes por desvelar “un secreto absoluto”

La cuarta gala de GH VIP 8 despidió a una de sus concursantes por una mayoría casi absoluta de los votos: Sol Macaluso. La periodista argentina perdió frente a una audiencia que prefirió mantener en la casa a Laura Bozzo y Álex Caniggia, casi por unanimidad.

Todo ello en una noche en la que el equipo del reality arrancó poco contento con los concursantes y pudo acabar algo más decepcionado al ver que no remaban a favor.

En un primer momento, Marta Flich les informó de que les habían quitado 1000 euros del premio final por haberse saltado las normas: “En este juego hay reglas que siempre se tienen que cumplir. Si se pide secreto absoluto, se pide secreto absoluto”. Y dio paso a unas imágenes en las que Albert había desvelado a Carmen Alcayde que él y Zeus no habían usado el poder de la salvación en la gala anterior.

“Somos GH lo vemos todo”, subrayó la presentadora que, más tarde también vio que Pilar Llori no accedía a la propuesta de llamar a su novio, ni Marta se gastaba los 25.000 euros para salvar a Sol, ni Gustavo usaba el poder del intercambio en las nominaciones. Poco juego ante tantas opciones.

Álex se alza como el favorito y a Laura se le pega un ojo ante su salvación

Al arrancar la gala, mostraron los porcentajes ciegos de Álex Caniggia, Laura Bozzo y Sol Macaluso, los nominados de la semana. Y sin decir a quién pertenecía cada uno, en pantalla se vieron las cantidades: 61%, 20% y 19%.

Pasadas las 23:00 horas, Flich anunciaba la salvación del menos votado: “La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Álex”. Por segunda semana consecutiva, el concursante salía de peligro.

Bozzo y Macaluso entraron a la sala de expulsiones para ver que los votos se repartían entre 75% y 25%. Por lo que una de ellas ya estaba fuera y así lo confirmó Flich: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Sol”. Bozzo se tiraba al suelo incrédula por lo que acababa de pasar y hasta se le cerraba un ojo a causa de las pestañas postizas.

Al regresar a casa, ni Marta, ni Pilar, ni Susana, ni Luitingo se levantaron para celebrarlo, ya que minutos antes se habían discutido. Mientras Alcayde y Alberto mostraban su felicidad abrazando a la salvada.

Sol, en plató: “Laura y Álex eran rivales muy fuertes”

La periodista argentina entraba en plató y besaba a su pareja. Al ver a Flich, le transmitía su alegría y pesar a partes iguales: “Estoy feliz de haber participado en la casa, de haber disfrutado, me hubiera gustado seguir”.

Preguntada por si se imaginaba ser la expulsada, tuvo clara la respuesta: “Laura y Álex eran rivales muy fuertes, al escucharles en los confesionarios supe que me volvía a casa porque dan mucho juego, son carismáticos con carácter explosivos y eso entretiene”.

La presentadora desveló a Sol que podía tener una vida extra si escogía a una compañera para que decidiera si se gastaba 25.000 euros del premio final para repescarla o no. Marta fue la escogida que argumentó su negativa: “Ha sido un gran apoyo fuera de la casa pero creo que va a estar genial en su casa y no puedo gastarme el dinero”. Unas palabras que Sol aplaudió y entendió.

Pilar confiesa lo que siente por Luitingo y prefiere no hablar con su novio

El enamoramiento de Luitingo hacia Pilar - después de haber cortado con su novia desde dentro de la casa- continúa en aumento y él le preguntó “¿cuáles van a ser tus planes al salir de la casa?”. A lo que ella respondió: “No me gustaría quedarme con las ganas de hacer nada. Me gustaría probarlo todo”.

Una atracción que cada vez es mayor y que el programa quiso poner a prueba, al proponer a Pilar llamar a su novio. Pero antes, Flich le preguntó que sentía hacia su compañero: “No esperaba que me pasara algo así aquí. Se intensifica mucho todo, vengo de una relación de 10 años y aquí llevamos 20 días. Enamoramiento es una palabra muy grande pero no voy a negar lo innegable, me despierta sentimientos su persona. En cierto modo me estoy conteniendo. Tengo miedo a equivocarme, a decepcionar, es muy complicado estar 24 horas pegados todos. Da miedo que solo sea aquí”, confesó.

Pilar: "Ahora mismo mi corazón me dice que no. Quiero hacer las cosas bien, es muy complicado" #GHVIPGala4 pic.twitter.com/w3sWAw3TBB — Gran Hermano (@ghoficial) 5 de octubre de 2023

Para añadir que le admira “como persona y como hombre. No hay nada más bonito que eso. Tiene unos valores que se me habían borrado por otros motivos. Me gusta estar con él. Cada día me demuestra que tenía carencias en mi relación”.

Momento en el que Flich le propuso llamar a su novio para hablar con él a cambio de 100 euros por cada 10 segundos al teléfono y, aunque ella dudó, finalmente rechazó la oportunidad: “Tengo miedo de llamarle. No creo que se merezca llamarle solo dos minutos. No se si me arrepentiré, pero ahora mi corazón me dice que no. Quiero pensar las cosas bien. No le voy a llamar” decidió.

Los cuatro nuevos nominados de la semana

Tras unas votaciones a la cara, que volvieron a caldear los ánimos, los cuatro concursantes nominados fueron: Laura Bozzo, Albert, Gustavo y Pilar Llori.

Cuando el público escuchó este último nombre estalló en aplausos. Pero aún no habían acabado las sorpresas, y es que el público votó porque existiera el poder del intercambio de la mano de Gustavo. “La audiencia es la que manda y prefiero dejarlo como está. El día que tenga que salir quiero salir con la cabeza bien alta”, zanjó.