'GH VIP': el consejo susurrado de Carmen Alcayde a Laura Bozzo para que el micro no le captara la voz

A 24 horas de la próxima expulsión de GH VIP 8, los concursantes no pueden evitar hacer quinielas entre Laura Bozzo, Sol Macaluso y Álex Caniggia. Tras ver los porcentajes ciegos que dejaban claro que uno de ellos era el favorito de la audiencia para marcharse, se desataron las teorías.

Como experta en realities, Carmen Alcayde estuvo comentando con sus compañeros que creía que era Bozzo la que más papeletas tenía para marcharse: “Álex y Sol no han hecho nada tan grave. Laura llama la atención, no es que haga nada mal pero hace algo. Cuando habla hay días como que desprecia”, argumentó.

Una opinión que también compartió con la propia Bozzo que quedó “traumada” tras escucharla: “No me asustes. Me aterraste”, confesó. Y Alcayde se intentó disculpar: “No te escondas de la vida por mi culpa. Luca se tiró toda la semana pensando que no se iba y se fue. No pienses que no te vas, prefiero que creas que te vas y luego te salves”, le decía mientras la otra se metía en la cama.

Bozzo lamentaba sus palabras: “Si alguien sabe de esto eres tú y si tú dices que yo me voy es que yo me voy”, decía mientras se limpiaba las lágrimas. En ese momento, Alcayde aprovechó para susurrarle un consejo, en voz muy baja y refiriéndose a la audiencia: “A lo mejor es mejor un poquito de humildad. Un poquito de llorar. Un poquito de 'siento haberlo hecho mal”.

Y volvía a alzar la voz para animarla: “Pero no te hundas, levántate y vente con nosotros fuera”. Mientras Bozzo seguía entristecida: “Yo te amo pero también pienso como tú”.