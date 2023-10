Terelu Campos y Carmen Borrego, protagonistas de TVE y Telecinco para contestar a Edmundo Arrocet

Justo cuando se cumple un mes de la muerte de María Teresa Campos, quien fuera última pareja de la icónica presentadora, Edmundo “Bigote” Arrocet, ha concedido una cacareada entrevista a Diez Minutos. El cómico argentino-chileno ha conversado en exclusiva con la conocida revista sobre su relación con la periodista, y ha cuestionado la estrechez de la relación de esta con sus hijas.

“En seis años, Terelu fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso. Sí iban Alejandrita y José María (nietos de María Teresa)”, afirma el humorista, dentro de un reportaje con un interés añadido en televisión. No solo ya por lo que tiene que ver con la comunicadora, fallecida a los 82 años el pasado 5 de septiembre, si no por el hecho de que tanto Terelu Campos como Carmen Borrego tendrían la oportunidad de contestar en platós de televisión, a los que acaban de reincorporarse.

Hace apenas una semana, la primera se sumaba a la plantilla de TVE, con Mañaneros y La Plaza; y esta misma semana, la segunda se sumaba a Vamos a ver, segundo trabajo en Telecinco junto con Así es la vida. Ambas dos han gozado de la oportunidad de contestar a las alusiones, aunque han mantenido una similar postura.

Terelu: “La persona que podría contestarle lleva un mes muerta”

“No quiero hablar de esa persona. No forma parte de nuestra vida desde hace 4 años. Todo lo que pueda decir se puede acoger él para seguir hablando. De ahí la decisión familiar de no comentar la entrevista”, avisaba Terelu a Jaime Cantizano en el matinal de La 1. Eso sí, decía haberla leído. “Solo te diré que si no formara parte de mi trabajo no la hubiera leído jamás en la vida”.

Campos ofreció a los demás “sacar conclusiones”, aunque sí fue contundente cuando se le unieron el resto de tertulianos para comentar: “La persona que podría contestarle [a Arrocet] lleva un mes muerta. Hoy se cumple un mes desde que murió”.

🗣️Hablamos en el sofá con nuestra compañera @terelu_campos sobre la última entrevista a Edmundo Arrocet: "La persona que podría contestarle (a Edmundo Arrocet) lleva un mes muerta, hoy se cumple un mes desde que murió"#Mañaneros5Ohttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/uAx6AhLkBC — Mañaneros (@MananerosTVE) 5 de octubre de 2023

Borrego, de la entrevista: “Tengo papel higiénico hasta diciembre”

Si bien Terelu trató de mantener cierta elegancia al referirse a Edmundo, su hermana en Telecinco se explayó algo más. No en vano, Borrego había tenido ya un altercado verbal en el plató de Así es la vida con Antonio Montero sobre este mismo tema, por lo que era de esperar una reacción más gruesa.

Para empezar, dejó claro que ella no había leído la revista ni tenía intención de hacerlo. “No tengo necesidad porque tengo papel higiénico hasta diciembre en casa”, señaló, antes de advertir a Adriana Dorronsoro su decisión de “no contestar a nada de lo que diga Rambo”. Con este mote se refería a Bigote.

“No voy a contestar a ninguna provocación”, dijo luego a Joaquín Prat en el club social, donde reconoció que es “fácil” sacarla de sus casillas porque es “menos políticamente correcta” que su hermana.

“Él dice cosas que me atañen a mí y a mis hijos y no voy a contestar a nada. El que se retrata es él, el que ha actuado es él. Lo que tengo claro es que yo sí que voy a respetar la memoria de mi madre, que hoy hace un mes que nos dejó. Por encima de todo está ella, y sé que a ella no le gustaría que entraramos porque no merece la pena. De verdad que no”, manifestó.