Muere a los 82 años María Teresa Campos, mítica presentadora y 'reina de las mañanas' de la televisión en España

El mundo de la televisión en España está de luto. María Teresa Campos ha fallecido este martes a los 82 años, tal y como han informado Telecinco, La 1 y Antena 3, las tres cadenas en las que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, así como Lecturas, revista en la que colabora su hija, Terelu Campos.

La veterana comunicadora, que llevaba algo más de un año alejada de las pantallas, había sido hospitalizada de urgencia Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en la mañana de este domingo 3 de septiembre. Fue ingresada por el Servicio de Medicina Interna “debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda”. Así constaba en el comunicado difundido por el centro médico a petición de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

En la sobremesa del lunes, un segundo parte, firmado por el doctor Javier Arcos (director médico del hospital), alertaba de que el estado de salud de la periodista y presentadora había “empeorado en las últimas horas”. Se encontraba en estado “muy grave”.

Desde que se conociera la noticia, los magacines televisivos han prestado gran atención a la situación de la comunicadora. Solo unos días antes del percance había trascendido la decisión de Mediaset de descartar un programa homenaje a Campos, auspiciado por sus hijas, con el que se pretendía poner en valor su figura fundamental dentro del desarrollo de los medios de comunicación, y especialmente de la televisión, en España.

También Ana Rosa Quintana le dedicó un mensaje de cariño: “De ella hemos aprendido mucho. Ha abierto muchos caminos”, afirmaba horas antes de conocerse la fatal noticia.

María Teresa Campos muere a los 82 años



Fue una de las comunicadoras más influyentes en las últimas décadas.



Hasta siempre, María Teresahttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/x84TjwNH5L — La 1 (@La1_tve) 5 de septiembre de 2023

María Teresa Campos, una larguísima trayectoria en TV

Periodista y licenciada en Filosofía y Letras, Campos nació en Tetuán, aunque creció en Málaga. Sus comienzos fueron tempranos, con apenas 15 años, cuando entró a trabajar en Radio Juventud de Málaga, a la que estuvo vinculada durante dos décadas y donde destacó por programas como Mujeres 72, donde introducía temas de feminismo. Posteriormente, fue directora de los Servicios informativos de Radiocadena Española, Jefa de Programas y emisiones de esta cadena, integrada entonces dentro de RTVE.

Ya a comienzos de los ochenta, estando en Radiocadena Española, comienza a intervenir de forma puntual en televisión. Su desembarco definitivo llegará en 1984, año en que se incorpora a la plantilla de TVE, ha presentado todo tipo de programas, en los que ha abarcado desde información hasta el puro entretenimiento, como Estudio directo, La tarde y Diario de sesiones. Su consolidación definitiva sería como “chica Hermida” de Por la mañana. Tras pasar a Cadena Ser en 1989, un año después volverá a TVE para convertirse en sustituta de Jesús Hermida en el espacio vespertino A mi manera.

Poco después, llegaría su coronación como “reina de las mañanas”, con Pasa la vida en La 1. Con él en la corporación se mantuvo hasta 1996, momento en que ficha por Telecinco. Comienza una primera etapa en la cadena privada que se alarga hasta 2004 y en la que se aferra al título de líder con Día a día, que alcanzó las 2.000 emisiones. Estos fueron “los años más felices de mi vida”, según dijo en la gala de los Premios Iris 2013.

En 2004, dejó Telecinco para pasar a la competencia, a Antena 3. Allí, conduciría otro magacín matinal, Cada día, de vida más corta, y posteriormente el debate Lo que InTeresa. “Yo siempre digo que me fui sin quererme ir, porque realmente yo no me quería ir. Pero las cosas se sucedieron de una manera que me fui (…) quizás porque a veces yo no he cogido las riendas de mi vida y porque me han asustado los negocios, explicó en su día a Ana Rosa Quintana, quien la sucedió como reina matinal, sobre aquella salida.

En 2007, y tras un período de descanso, optó por enfilar su regreso a Mediaset. Esta segunda fase se inició cumpliendo el sueño de presentar informativos, haciéndose cargo de La mirada crítica de 2008 a 2009; y, continuó poniéndose al frente del magacín nostálgico Qué tiempo tan feliz, en las tardes de los fines de semana, en antena desde 2010 y hasta 2017.

Además de esos dos programas, también destacó su vinculación con el universo Sálvame, en calidad de defensora de la audiencia. Igualmente, la última década también sirvió para que entrase de lleno en el ámbito de la telerrealidad con un personality show, Las Campos, donde se narraba su día a día en compañía de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

El final de la vinculación entre Mediaset y la presentadora resultó ciertamente agrio, a raíz precisamente de convertirse en un personaje habitual de los programas de crónica social. Los enfrentamientos de la familia con Sálvame derivaron en que el contrato de la veterana comunicadora no fuera renovado. Después de unas aplaudidas intervenciones en La Resistencia de Movistar Plus+, y de hacer sus pinitos en el mundo de internet, con un canal de YouTube propio, fue volviendo poco a poco a la disciplina del canal en 2020, en calidad de entrevistada y, luego, con un programa que pasará a ser el último que condujo en televisión: La Campos Móvil. Producido por La Fábrica de la Tele, solo contó con una emisión, en la que la periodista entrevistó a Isabel Díaz Ayuso.

Tras ello, se había mantenido alejada del primer plano mediático, especialmente después de que su salud comenzase a empeorar, y pese a su afán por seguir trabajando. “Se qué soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta”, reivindicó en Mi casa es la tuya en marzo de 2022.

A lo largo de su trayectoria dedicada a los medios de comunicación, Campos ha recibido importantes galardones, como el Premio Ondas (en 1980 Y 2003), dos Antenas de Oro (1994 y 2000), el TP de Oro (1999 y 2004), el Micrófono de Oro (2003), la Medalla de Oro de la Junta de Andalucía, el Premio Iris a “Toda una vida” de la Academia de TV (2013), el Premio Clara Campoamor, concedido por la Secretaria de Igualdad del PSOE (2007) y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017)