TVE anuncia una edición especial de 'Corazón' para esta tarde por la muerte de María Teresa Campos

La 1 emitirá este martes 5 de septiembre una edición especial de Corazón por el fallecimiento de María Teresa Campos. La histórica presentadora, de 82 años, fue hospitalizada el domingo con un “cuadro de insuficiencia respiratoria aguda”. Su muerte se anunció en la madrugada del martes.

Anne Igartiburu presentará este homenaje de la cadena pública “a la gran comunicadora” malagueña, cuyos primeros pasos en televisión fueron, precisamente, en los platós de TVE.

La edición especial de Corazón comenzará a las 17:30 horas, después de La Promesa.

La noticia del fallecimiento de la periodista está teniendo una amplia cobertura en todos los informativos matinales de La 1.

Se da la casualidad de que María Teresa Campos concedió a Anne Igartiburu una de sus últimas entrevistas televisadas. Fue en marzo de 2022, en el programa de Telemadrid 10 momentos.

Hacía pocos meses que se había cancelado su último proyecto televisivo, La Campos Móvil, tras una sola emisión en Telecinco. No hubo más entregas de aquel espacio de entrevistas, pero la presentadora no perdió la esperanza de volver a los platós.

“Sé que soy mayor pero no sé por qué, si es por ser mayor, no hay un sitio, ningún sitio, en ninguna televisión de este país para mí”, lamentó la periodista andaluza.

“Necesito trabajar”, confesó. “Este trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida, y no estoy en mi casa sentada. A mí eso me está haciendo mucho daño. Creo que no es justo que la única para la que no haya sitio sea yo”, dijo al acabar la entrevista.

Días más tarde apareció en Mi casa es la tuya, donde entonó el mismo discurso. Tenía ganas de seguir trabajando en la pequeña pantalla, pero ya no se le volvió a ver en televisión. Meses después, sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, anunciaron que la presentadora sufría un “importante deterioro cognitivo”.