Tensión entre Carmen Borrego y Antonio Montero por Edmundo: “Pregúntale a la directora, y yo abandono”

La de este miércoles 5 de octubre no fue una tarde fácil para Carmen Borrego y Alejandra Rubio, colaboradoras de Así es la vida, que se enfrentaron a un programa dedicado prácticamente en su totalidad a las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet apenas un mes después del fallecimiento de María Teresa Campos.

Tanto la hija como la nieta de la comunicadora rehusaron responder a quien fuera pareja de Teresa por no entrar en una guerra pública. Algo que reprochó Antonio Montero a la mayor de ellas: “Carmen, pero para eso tienes derecho a no venir. Si vienes un día en que vamos a hablar de Edmundo toda la tarde y tú dices que no tienes nada que decir... quiero oír tu versión”, le dijo el ex de Sálvame.

“Pregúntale a la directora del programa y si no le importa yo abandono y vosotros seguís hablando”, sugirió Borrego, visiblemente molesta. “Hace 29 días que mi madre falleció y no voy a contestar nada que no pudiera contestar ella en vida. Si te parece mal lo siento, pero no me vas a sacar de quicio para decir algo que no quiera decir o para no respetar la memoria de mi madre”, añadió.

Elevando el tono, afirmó que “vengo porque necesito trabajar como todo el mundo” y dejó claro que “no me han contratado aquí porque este señor haya concedido esta entrevista. Yo tengo la libertad, porque así me deja la dirección de este programa, de contestar a lo que quiero”.