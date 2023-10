Carmen Borrego debuta en la productora de Ana Rosa como colaboradora de 'Vamos a ver'

Carmen Borrego se ha estrenado como colaboradora de Vamos a ver en Telecinco. La hija de María Teresa Campos, vinculada durante años al universo Sálvame, ha acabado recalando tres meses después del final de aquel en el magacín matinal producido por Unicorn Content. Se trata de un golpe de efecto para la productora de Ana Rosa Quintana, después de las tiranteces con La Fábrica de la Tele.

No hay que olvidar que Joaquín Prat fue hace escasas semanas crítico con el estilo “histriónico” de Sálvame en una entrevista para El País, lo que le valió la respuesta de María Patiño. Borrego, que fue protagonista del extinto programa vespertino de Telecinco, se incorporaba este mismo martes 3 como una colaboradora más al elenco con el que el presentador se rodeará en su bloque de crónica social.

En su debut, la realizadora televisiva concedía una entrevista para hablar de su situación actual, un mes después de la muerte de su madre. Aunque se aseguraba “feliz” de estar en las mañanas, franja en la que María Teresa Campos triunfó.

“Me da la sensación de que la gente piensa que mi madre se ha marchado hace un año. No hace ni un mes que hemos perdido a nuestra madre”, se explicaba, y confesó seguir procesando el duelo: “Hablo mucho con mi madre, me relaja... lo que pasa es que me gustaría que ella me contestase y eso ya es muy difícil”.

Buenas palabras sobre Gustavo, y malas sobre Edmundo Arrocet

También ha hablado sobre Gustavo Guillermo, el chófer de aquella que ahora ejerce de concursante de GH VIP, y al que ha dedicado palabras conciliadoras. “No escucho nada malo de Gustavo... No tengo ningún problema con que esté en Gran Hermano. No tengo ningún problema personal con Gustavo. Hemos tenido nuestras movidas como tienen todas las personas que llevan conviviendo 34 años”. De hecho, se mostró convencida de que seguirá “siendo parte” de la familia Campos. “Así le gustaría a mi madre”.

Sin embargo, lo más destacado de la entrevista ha sido sus ataques a Edmundo “Bigote” Arrocet, con quien María Teresa Campos tuvo su última y cacareada relación sentimental. El motivo de que Borrego hablara del cómico fue la exclusiva concedida por Arrocet sobre Campos y su familia: “De ese señor no he hablado nunca, solo he contestado a las cosas que ha dicho o que ha dicho su hija”, sostuvo, antes de calificarle como “lo peor que le pasó a mi madre en la vida”.

Cabe recordar que Borrego también se ha incorporado al plantel de Así es la vida, el espacio conducido por Sandra Barneda y César Muñoz en la sobremesa, reformulado como telonero de TardeAR tras ocupar las tardes del verano en sustitución de Sálvame. De este modo, Vamos a ver servirá para hacer doblete en Telecinco. Todo ello, mientras su hermana Terelu se ha sumado al equipo de La Plaza, el magacín de media tarde de La 1, y también a Mañaneros, dentro de la cadena pública.