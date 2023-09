Joaquín Prat critica el “histrionismo” de 'Sálvame' y María Patiño salta: “Nunca me gustó el gris, es triste e indefinido”

Joaquín Prat y María Patiño han protagonizado este domingo un aparente cruce de declaraciones que ha llamado la atención de los espectadores de Telecinco a través de las redes sociales. El presentador ha realizado unas polémicas declaraciones en una entrevista en la que habla del “histrionismo” de Sálvame y su compañera en Mediaset lanza un enigmático mensaje con el que parece reaccionar.

La Justicia condena a Mediaset a pagar 50.000 euros a Agustín Pantoja por "intromisión Ilegítima al honor"

Más

Las polémicas palabras del conductor del recién estrenado Vamos a ver se produjeron cuando hablaba de cómo Ana Rosa le enseño a que “la elegancia nunca hay que perderla en televisión”.

“En determinados momentos, se ha perdido la elegancia, la educación y el saber estar”, declaró a El País el periodista, que preguntado sobre si Quintana “recuperará la elegancia” en su desembarco este lunes en las tardes de Telecinco con TardeAR.

María Patiño reacciona a las palabras de Joaquín Prat

“¿Es que se había perdido?”, responde entonces entre risas. “Creo que marcará un punto de inflexión. Sálvame es historia de la televisión por su innovación, pero... Me voy a mojar: el histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años”, declaró Joaquín Prat.

Sus declaraciones se viralizaron enseguida en redes sociales, donde María Patiño acabó publicando esta mañana un mensaje que parece estar muy relacionado con las críticas de su compañero de cadena. “Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido. Buenos diaaaas”, escribía en su cuenta de Twitter la presentadora de Socialité en un tuit que todos han vinculado a las palabras de Joaquín Prat.

Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido. Buenos diaaaas — Maria patiño (@maria_patino) 17 de septiembre de 2023

En su entrevista, Joaquín Prat también habla de María Teresa Campos, asegurando que siempre estuvo cerca de su familia durante la enfermedad de su padre: “Eso deja huella cuando tienes 20 años y no estás acostumbrado a lidiar con la muerte. Ella era un género periodístico en sí misma. No me parece justo que recordemos a la Teresa de la última etapa, que desvirtúa a la gran mujer y profesional que fue”, sentencia, incluyendo su participación en el reality de Las Campos.