Carmen Borrego ficha como colaboradora de 'Así es la vida' tras la muerte de María Teresa Campos: “Tengo días muy malos”

Así es la vida sorprendió este martes a los espectadores de Telecinco al anunciar que a lo largo de la tarde se confirmaría el fichaje de una nueva colaboradora para el programa. Finalmente, Sandra Barneda y César Muñoz desvelaban que se trataba de Carmen Borrego, que entró por teléfono para hablar de su nuevo reto televisivo tras la muerte de su madre, María Teresa Campos. “Estoy intentando aceptarlo”, afirmó la tertuliana.

“Comprenderéis que es un momento muy duro de mi vida, estoy intentando aceptar algo que es difícil para cualquier persona, perder una madre, en mi caso una madre como la mía... y que, evidentemente, hay que estar para las duras y las maduras, y yo hablaré de todo lo que tenga que hablar”, empezó diciendo la hermana de Terelu Campos.

Carmen Borrego vuelve a la TV

Acto seguido, Borrego explicó con qué sensaciones afrontaba esta vuelta a la televisión, tres meses después del final de Sálvame: “De momento, me gustaría ir tranquila, me gustaría no empezar con una gran bronca... y hablar de mis sentimientos y hablar de mi madre. Y, sobre todo, dar las gracias a todos por el cariño y el respeto con el que le habéis tratado a mi hermana y a mí y a mi sobrina, por supuesto también”, señalaba la tía de Alejandra Rubio, que compartirá ahora de nuevo programa con ella.

Barneda acabó preguntando a Borrego cómo sobrelleva la familia la pérdida de la mítica comunicadora: “No está siendo fácil ni para mí ni para Terelu… hace muy poco tiempo y esto no se asume de un día para otro. Yo tengo todavía días muy malos y sé que voy a tener días muy malos, y lo absurdo sería que no los tuviera. Hemos sufrido mucho en los últimos meses con mi madre y todavía estamos masticando lo hemos vivido, todavía no lo hemos podido tragar”, concluía la nueva colaboradora de Así es la vida.