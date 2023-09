Ana Rosa Quintana valora la audiencia del estreno de 'TardeAR': “Fuimos bien, podríamos haber ido mejor”

Ana Rosa Quintana recibió de nuevo este martes en TardeAR a su sobrino Kike, que ayer y hoy ha sido protagonista de una sección del formato llamada Fila Zero en la que la presentadora habla con algunos de sus allegados de sus impresiones sobre su nuevo programa en Telecinco. Durante la charla, la comunicadora quiso sacar pecho de la audiencia que obtuvo durante su debut en la franja vespertina de la cadena.

En medio de la emisión, Ana Rosa se levantó y se dirigió a la grada en la que estaba sentado su familiar, al que acompañaba esta vez su productor ejecutivo en Unicorn Content Juan Serrano.

“¡Qué mona vas!”, le dijo el joven a su tía, que le preguntó si el piropo se debía a que le iba a dar muchos “leñazos”. “Alguno hay”, avanzó el chico, del que la presentadora prometió que era su sobrino de verdad.

Ana Rosa saca pecho de su audiencia en 'TardeAR'

“¿El programa de hoy está a vuestro gusto? ¿Hay algo que hay que cambiar?”, se interesó Quintana antes de que Kike destacara las palabras con las que la periodista Rosa Conde despidió su conexión por Skype desde Miami. “Ha dicho: ¡Muchas felicidades por los datos de audiencia de ayer! Esta tía es una cachonda”, soltó irónico el invitado al público del formato.

“Pero si fuimos bien”, respondió seria la televisiva. “Hombre...”, insistía Kike, poniendo en duda su optimismo. “Podríamos haber ido mejor”, señalaba entonces la presentadora. “Bastante, bastante. Como para dar felicidades, no. Habrá que ver sus exnovios cómo son... Si da las felicidades por eso... Digo”, concluyó el sobrino de Quintana antes de sacar punta a otros momentos del programa de este martes.

Las audiencias del estreno de 'TardeAR'

TardeAR, el nuevo magacín de Ana Rosa Quintana, arrancó con luces y sombras su aventura en Telecinco. La gran apuesta de la cadena para esta temporada, eje central de la reestructuración de su programación diaria, debutó por encima de la media de Telecinco, ganó la partida a Antena 3, y fue el programa más visto durante sus casi tres horas de duración, pero no consiguió lo más importante: liderar su franja de emisión, el principal baremo para medir el impacto de una apuesta de este calibre.

Entrando en las cifras, el estreno de TardeAR consiguió un 11.3% de cuota y 905.000 espectadores (de 17:00 a 19:54h), por lo que superó en 1.6 puntos la media de Telecinco durante la jornada (9.7%). Además, como decíamos, venció a Antena 3 por triplicado: en el global de su franja (11.3% vs 10.8%), en su duelo directo contra Pecado original (11.6% vs 11.2%) y en su duelo directo contra Y ahora Sonsoles (11.1% vs 10.6% entre las 18:05 y las 19:54h, que es en el tramo en el que compiten, aunque el programa de Sonsoles Ónega termina a las 20:06h). Además, lideró el target comercial.

A todo esto, desde Mediaset insisten que TardeAR fue el “programa líder de la tarde” en su franja de emisión. Y así es, puesto que ni Y ahora Sonsoles ni El Comodín de La 1 (9.8% y 714.000), los dos programas que más compiten contra Ana Rosa en su franja de emisión, superaron al formato de Telecinco.

Sin embargo, desde el grupo hablan únicamente de “programas”, pero no de series. Y esto es importante, porque si TardeAR no lideró su franja de emisión es por una serie: La Promesa (12.4% y 1.165.000 para su primer capítulo, entre 16:37 y 17:33 horas; y 13.6% y 1.142.000 para el segundo, récord histórico de cuota, entre las 17:33 y las 18:30 horas), que hizo buena la decisión de La 1 de emitir un segundo capítulo para torpedear la llegada de Ana Rosa. De hecho, gracias a su tirón, la pública lideró entre las 17:00 y las 19:54 horas por medio punto de ventaja sobre TardeAR y por el doble sobre Antena 3.