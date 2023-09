'TardeAR' consumó el reencuentro entre lágrimas de Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo: “¡20 años has tardado!”

La segunda emisión de TardeAR ha servido para consumar una esperada reunión, la de Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo. Más de 20 años después de Sabor a ti, que condujeron juntos en Antena 3, los dos presentadores se han reencontrado ahora en Telecinco, propiciando un emotivo momento donde ambos acabaron entre lágrimas.

'TardeAR' de Ana Rosa Quintana se estrena como un magacín del pasado con una forzada apariencia de futuro

Más

Y eso que, al principio, ni la propia Ana Rosa sabía bien qué estaba ocurriendo. Pasadas las 17:45 horas, comenzaba a escucharse el sonido un motor acelerando, sin referencia evidente en plató. “A mí no me hagáis esto que es un segundo programa. No me deis estos sustos”, advertía la presentadora. Acto seguido, se daba paso a una pieza en la que podía verse al también cantante entrando en las instalaciones de Mediaset a bordo de un viejo utilitario, más propio del siglo pasado.

Con empeño, Hidalgo lograba entrar y aparcar el vehículo en el parking. “Por muy duro que sea el recorrido, si al final te juntas con la gente que quieres, habrá merecido la pena aunque sea un viaje de 20 años”, decía al salir. De ahí, por corte se volvía al plató, al que entraba él eufórico, con el tema de Carros de fuego de Vangelis como acompañamiento sonora.

Así fue su relación en los últimos 20 años

La euforia se convertía en emoción cuando Quintana y él se veían las caras. “¡20 años has tardado!”, exclamaba ella, antes de fundirse en un abrazo. A Hidalgo se le escapaban las lágrimas, lo mismo que a la productora y periodista, que así lo señalaba: “Vamos a llorar los dos”.

Reconduciendo hacia el humor, Hidalgo se explicó: “Ha sido verte y me he acordado que en año 98, empezamos. Recuerdo como si fuera ayer una noche que salimos, en que me pediste dos mil pesetas, y llevo veinte años esperándolas”. Tras rebajar la emoción y reencauzar el programa, los dos hablaron de cómo había sido su relación desde que terminase Sabor a ti.

La relación, explicaba Ana Rosa, nunca se perdió aunque dejaron de verse en persona después de trasladarse él a Murcia, donde desde hace 15 años es uno de los presentadores principales de la televisión pública, 7RM. “Allí estoy muy a gustico”, corroboró él.

“Cuando estaba mala me vino a ver”, agregó ella, recordando su baja por el carcinoma de mama que se le diagnosticó a finales de 2021 y que la mantuvo cerca de un año alejada de las pantallas. “Nos hablamos y nos mensajeamos, yo le sigo en Instagram, que es muy mamarracho”, añadió.

Empezó su sección con reivindicación

La función de Hidalgo en el programa será lidera la sección El retrovisor, donde recordará cómo era la sociedad décadas atrás y los cambios que han surgido y se han consolidado desde entonces. Para empezar, eso sí, aprovechó para hacer una reivindicación sobre el transporte, precisamente el tema con el que debía inaugurarse este bloque. Como residente en Murcia, se quejó de que “nos han puesto un ave de mandanga”: “He hecho un Murcia-Madrid y me he leído la trilogía completa de Los pilares de la tierra de Ken Follet”.

“Ya está Xelo metiéndome caña, ¡déjame que me explaye!”, señaló entre risas después de que la productora del programa, Xelo Montesinos, le hiciese retomar el hilo antes de que pasasen los minutos previstos en escaleta.